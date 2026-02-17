Zelenski, despre presiunile lui Trump privind concesiile pentru pace: „Sper că e doar o tactică”. Ce a spus despre o întâlnire cu Putin

Poporul ucrainean ar respinge un acord de pace care implică retragerea unilaterală a Ucrainei din regiunea Donbas din estul țării și cedarea acesteia Rusiei, a spus marți președintele Volodimir Zelenski pentru Axios. În timp ce liderul de la Kiev acorda interviul, negociatorii ucraineni și ruși se întâlneau pentru a treia rundă de discuții directe la Geneva. Principalul punct de blocaj este controlul asupra regiunii Donbas, aproximativ 10% din aceasta fiind încă în mâinile Ucrainei.

Volodimir Zelenski a declarat că mediatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner i-au spus că Rusia dorește cu adevărat să pună capăt războiului și că ar trebui să se coordoneze cu propria echipă de negociatori pe această bază înainte de discuții.

Tot el a precizat însă că este mult mai pesimist. De asemenea, le-a recomandat lui Witkoff și Kushner să nu încerce să-l forțeze să vândă o viziune de pace pe care propriul său popor ar considera-o o „poveste fără succes”.

Acesta a declarat că este „nedrept” ca președintele american Donald Trump să continue să solicite public Ucrainei, și nu Rusiei, să facă concesii pentru pace. El a susținut că, deși ar putea fi mai ușor pentru liderul de la Casa Albă să exercite presiuni asupra Ucrainei decât asupra Rusiei, care este mult mai mare, modalitatea de a crea o pace durabilă nu este „acordarea victoriei” președintelui rus Vladimir Putin.

Cel de-al 47-lea președinte american a declarat de două ori în ultimele zile că responsabilitatea de a face concesii îi revine lui Zelenski.

„Sper că este doar o tactică a lui și nu o decizie”, a declarat liderul ucrainean pentru Axios.

Totodată, i-a mulțumit lui Trump pentru eforturile sale de pace și a spus că discuțiile sale cu Kushner și Witkoff nu implică genul de presiune pe care Trump o exercită în public.

„Ne respectăm reciproc”, a spus el, adăugând că „nu este genul de persoană” care cedează ușor sub presiune.

Zelenski a reiterat că cea mai bună modalitate de a găsi o soluție în ceea ce privește teritoriul este ca Putin să se întâlnească cu el față în față. El a spus că le-a cerut membrilor echipei sale să organizeze o viitoare întâlnire la nivel de lideri la Geneva.

Mediatorii americani au propus ca forțele ucrainene să se retragă din zonele din Donbas pe care le controlează în prezent și să permită transformarea acelei zone într-o „zonă economică liberă” demilitarizată. Washingtonul nu a luat poziție cu privire la țara care ar deține suveranitatea asupra acelei zone.

Zelenski este dispus să discute retragerea trupelor, dar a cerut Moscovei să-și retragă trupele la o distanță echivalentă și a respins pretențiile Rusiei asupra suveranității asupra zonei. El a mai adăugat că, în cadrul celei de-a doua runde de negocieri, oficialii ruși au promis că se vor consulta cu Moscova și vor reveni cu o poziție detaliată cu privire la chestiunea teritorială.

În interviul telefonic de 37 de minute acordat Axios, Zelenski a menționat că Washingtonul și Kievul au convenit că orice acord trebuie supus poporului ucrainean printr-un referendum. Dacă acordul respectiv presupune retragerea părții ucrainene din Donbas – sacrificând suveranitatea și cetățenia persoanelor care locuiesc acolo –, el consideră că acesta ar fi respins.

„Din punct de vedere emoțional, oamenii nu vor ierta niciodată acest lucru. Niciodată. Nu mă vor ierta pe mine, nu vor ierta [Statele Unite]”, a spus el, adăugând că ucrainenii „nu pot înțelege de ce” li s-ar cere să renunțe la teritoriu suplimentar.

„Toți acești cetățeni, steagul, teritoriul, toate acestea fac parte din țara noastră”, a mai adăugat liderul ucrainean.

Dacă acordul va îngheța pur și simplu liniile de luptă actuale din Donbas, așa cum este planul în alte două regiuni în care Rusia deține teritorii, Zelenski consideră că poporul ucrainean l-ar accepta.

„Cred că dacă vom include în document ... că rămânem unde suntem pe linia de contact, cred că oamenii vor susține acest lucru [într-un] referendum. Aceasta este părerea mea.”

Totuși, Rusia insistă că va prelua controlul asupra întregului Donbas, fie prin negocieri, fie prin forță. Rezolvarea disputei într-un mod acceptabil pentru ambele părți este obiectivul principal al lui Witkoff și Kushner în cadrul discuțiilor din această săptămână.

Delegația rusă are un nou lider: Vladimir Medinski, consilierul lui Putin. Având în vedere schimbarea conducerii, Zelenski se teme că delegația rusă va încerca să transforme negocierile într-o întâlnire de curtoazie sau să revină la punctul de plecare pentru a câștiga mai mult timp pentru Rusia pe câmpul de luptă.

El a mai remarcat că, la fel ca Putin, lui Medinsk îi place să filosofeze despre „rădăcinile istorice” ale războiului. „Nu avem timp pentru toate prostiile astea. Așa că trebuie să luăm o decizie și să punem capăt războiului”, a spus Zelenski.

În timp ce dialogul politic a avansat lent, liderul ucrainean a declarat că discuțiile militare cu Rusia de la Abu Dhabi au fost mai productive. Părțile au căzut în mare parte de acord asupra unui mecanism condus de SUA pentru monitorizarea încetării focului cu ajutorul dronelor, în cazul în care se va ajunge la un acord, a spus el.

Însă, în timp ce Ucraina dorește implicarea țărilor europene, rușii se opun.

Zelenski a declarat că nimic nu este încă stabilit, dar este posibil ca alegerile prezidențiale să aibă loc concomitent cu referendumul. El a declarat pentru Axios în septembrie că, după încheierea războiului, se va retrage din politică.

Însă, în interviul de marți, acesta a sugerat că alegerile ar putea avea loc în timpul unui armistițiu fragil și că, într-un astfel de scenariu, ar putea candida. „Va depinde de popor. Vom vedea ce vor ei.”

El a mai menționat că, deocamdată, Rusia a acceptat doar un armistițiu de o zi pentru ca Ucraina să organizeze și să desfășoare alegeri naționale, în loc de cele 60 de zile pe care Zelenski le consideră necesare.

El a considerat poziția Rusiei ca fiind absurdă și un posibil indiciu că Moscova nu este pregătită pentru o pace adevărată. Se preconizează că discuțiile trilaterale de la Geneva vor continua miercuri.

Citește și:

Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei

Cinci motive pentru care alegerile în Ucraina și referendumul pentru pace nu vor face decât să prelungească războiul

Editor : A.M.G.