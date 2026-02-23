Un cetățean din Belarus a fost reținut în Polonia, pentru suspiciune de spionaj asupra unor obiective de apărare ale NATO

Autoritățile din Polonia au reținut un cetățean belarus suspectat de spionaj pentru Minsk, care ar fi colectat informații despre obiective considerate importante pentru apărarea NATO, a anunțat Parchetul Național, potrivit TVPWorld.

Într-o declarație publicată luni, procuratura a afirmat că agenții agenției poloneze de contrainformații interne, Agenția de Securitate Internă (ABW), au arestat pe 9 februarie un cetățean belarus suspectat de spionaj în numele serviciilor de informații militare belaruse.

Activități de spionaj în Polonia, Germania, Lituania

Procurorii susțin că bărbatul – identificat doar ca Pavlov T., în conformitate cu legile poloneze privind confidențialitatea – a desfășurat activități de spionaj între iunie 2024 și februarie 2026 în Polonia, Germania și Lituania.

Activitățile sale presupuse includeau recunoașterea infrastructurii critice și a instalațiilor „importante pentru apărarea Poloniei și a alianței NATO”, au declarat procurorii.

Arestarea și acuzațiile au fost formulate în cooperare cu serviciile de informații germane și lituaniene.

Suspectul este reținut în arest preventiv pentru o perioadă inițială de trei luni, iar ancheta este în curs, a declarat Parchetul, adăugând că, în cazul unei condamnări, Pavlov T. ar putea primi o pedeapsă minimă de cinci ani de închisoare.

Belarus, aliat al Rusiei, este de mult timp acuzat de acte de spionaj și alte tactici de război hibrid în Polonia și în alte state membre ale UE.

La începutul acestei luni, un tribunal din orașul Białystok, din nord-estul Poloniei, a condamnat un bărbat la un an de închisoare pentru că s-a oferit să spioneze Polonia și SUA în numele serviciului de informații KGB din Belarus, potrivit oficialilor polonezi.

Autoritățile poloneze au arestat, de asemenea, un șofer de taxi în septembrie, suspectat că ar fi transmis informații despre diaspora belarusă către Minsk.

Oficialii lituanieni au avertizat anul trecut că serviciile de informații belaruse au folosit rețelele sociale și alte platforme digitale pentru a recruta membri ai diasporei belaruse pentru a spiona mișcările democratice și comunitățile disidente anti-Minsk.

Editor : M.C