Live TV

Un cetățean din Belarus a fost reținut în Polonia, pentru suspiciune de spionaj asupra unor obiective de apărare ale NATO

Data publicării:
A 3-month detention for Olgierd L.
Un cetățean din Belarus, reținut în Ucraina, pentru suspiciune de spionaj Foto: Profimedia
Din articol
Activități de spionaj în Polonia, Germania, Lituania

Autoritățile din Polonia au reținut un cetățean belarus suspectat de spionaj pentru Minsk, care ar fi colectat informații despre obiective considerate importante pentru apărarea NATO, a anunțat Parchetul Național, potrivit TVPWorld.

Într-o declarație publicată luni, procuratura a afirmat că agenții agenției poloneze de contrainformații interne, Agenția de Securitate Internă (ABW), au arestat pe 9 februarie un cetățean belarus suspectat de spionaj în numele serviciilor de informații militare belaruse.

Activități de spionaj în Polonia, Germania, Lituania

Procurorii susțin că bărbatul – identificat doar ca Pavlov T., în conformitate cu legile poloneze privind confidențialitatea – a desfășurat activități de spionaj între iunie 2024 și februarie 2026 în Polonia, Germania și Lituania.

Activitățile sale presupuse includeau recunoașterea infrastructurii critice și a instalațiilor „importante pentru apărarea Poloniei și a alianței NATO”, au declarat procurorii.

Arestarea și acuzațiile au fost formulate în cooperare cu serviciile de informații germane și lituaniene.

Suspectul este reținut în arest preventiv pentru o perioadă inițială de trei luni, iar ancheta este în curs, a declarat Parchetul, adăugând că, în cazul unei condamnări, Pavlov T. ar putea primi o pedeapsă minimă de cinci ani de închisoare.

Belarus, aliat al Rusiei, este de mult timp acuzat de acte de spionaj și alte tactici de război hibrid în Polonia și în alte state membre ale UE.

La începutul acestei luni, un tribunal din orașul Białystok, din nord-estul Poloniei, a condamnat un bărbat la un an de închisoare pentru că s-a oferit să spioneze Polonia și SUA în numele serviciului de informații KGB din Belarus, potrivit oficialilor polonezi.

Autoritățile poloneze au arestat, de asemenea, un șofer de taxi în septembrie, suspectat că ar fi transmis informații despre diaspora belarusă către Minsk.

Oficialii lituanieni au avertizat anul trecut că serviciile de informații belaruse au folosit rețelele sociale și alte platforme digitale pentru a recruta membri ai diasporei belaruse pentru a spiona mișcările democratice și comunitățile disidente anti-Minsk.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
James Carafano, expert în securitate națională și politică externă
1
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO...
soldati rusi urcati in avion
2
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva...
vad in antarctica
3
Mai adânc decât oricând. Ce au descoperit cercetătorii după ce au forat la sute de metri...
Igor Secin, șeful Rosneft
4
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată...
insula Diego Garcia din arhipelagul Chagos
5
„Operațiunea Moarte Sigură”: Cum vor patru aventurieri să recolonizeze insulele Chagos și...
Lovitură de proporții anunțată: Cristi Chivu, înlocuit! Un nume uriaș, ”precontract cu Inter”
Digi Sport
Lovitură de proporții anunțată: Cristi Chivu, înlocuit! Un nume uriaș, ”precontract cu Inter”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
soldați și fortificații la granițele țărilor baltice cu Rusia
„Gata de luptă”. Țările baltice se confruntă cu temeri legate de fragilitatea NATO în epoca Trump
Imagine preluată din pagina de Facebook a primarului din Liov, după atentatul terorist din oraș. Foto Profimedia
Atac terorist în centrul vechi al orașului Liov din vestul Ucrainei. Noapte de atacuri rusești, inclusiv la Kiev
lukasenko
De ce Ucraina l-a sancționat pe Lukașenko abia acum și ce semnal transmite acest lucru
A helicopter flies over the L400 "Anadolu", an amphibious assault ship from Turkey, during the NATO maneuver
O navă de asalt turcească va fi desfăşurată pe flancul estic NATO
E5 Group Meeting In Poland, Kraków - 20 Feb 2026
E5 prinde contur la Cracovia: Cinci puteri europene semnează declarația pentru un „NATO mai european”
Recomandările redacţiei
2025-11-21-6928
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat...
uniunea europeana, steag, sediul comisiei europene
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va...
liderii coalitie
Coaliția tranșează bugetul pentru 2026. Liderii au decis când vor fi...
potra georgescu
Călin Georgescu, Horațiu Potra și complicii din dosarul privind...
Ultimele știri
Protest la Luvru: O fotografie virală cu fostul prinț Andrew, afișată de activiști britanici cu mesajul „Acum transpiră – 2026”
Bolojan își amenință miniștrii că îi dă afară dacă pierd bani din PNRR. „Mă refer inclusiv la revocări din funcție”
PMB anunță tarifele de bază propuse pentru locuinţele „convenabile” din centrul Capitalei. Costul chiriei crește în funcție de zonă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Monica Bellucci, pe covorul roșu la premiile BAFTA, într-o rochie care i-a îmbrățișat perfect silueta. „O...
Cancan
Cine e bărbatul MISTERIOS din spatele salonului de masaj și ce legătură are cu văduva lui Gabriel Cotabiță
Fanatik.ro
Gigi Becali, reacţie surpriză în scandalul de la Rapid – Dinamo: „M-am supărat eu când au pus oaia? Nu îmi e...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Dezvăluiri despre crima înfiorătoare din Botoșani, în urma căreia șase copilași au rămas orfani! Ionuț, ucis...
Adevărul
Cele două alimente care pot crește riscul de cancer. Un dietetician oncolog dezvăluie ce trebuie să evităm
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție impecabilă la BAFTA 2026, în ciuda scandalului în care este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
Pro FM
Jennifer Lopez, mesaj cu subînțeles de ziua gemenilor ei. Declarația care a atras atenția: „Întotdeauna am...
Film Now
Filmul considerat una dintre cele mai mari surprize ale anului, după doar două weekenduri de la lansare
Adevarul
O femeie dispărută de 24 de ani a fost găsită în viață, dar refuză contactul cu familia. Misterul plecării...
Newsweek
70 deputați cer bani în plus la pensie pentru sute de mii de pensionari. Ce eroare din lege trebuie remediată?
Digi FM
Văduva lui Gabriel Cotabiță, plasată în arest la domiciliu. Alina Cotabiță, cercetată într-un dosar de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un studiu care pare desprins din „Inception”. Oameni de ştiinţă „au infiltrat” visele unui grup de voluntari...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Rolurile legendare ale lui Jodie Foster și Anthony Hopkins din "Tăcerea mieilor", la un pas să ajungă la alte...
UTV
Andrei Stoica a fost dus de urgență la spital după o căzătură la schi. „Realitatea m-a pus la sol”