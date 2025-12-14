Un adăpost antiaerian în Santa Park. Tărâmul lui Moș Crăciun s-a umplut de soldați NATO ce se pregătesc de un potențial atac al Rusiei

Orașul Rovaniemi este cunoscut ca fiind „reședința oficială” a lui Moș Crăciun, însă, iarna acesta, în afară de sutele de mii de turiști din toată lumea care vor vizita acest loc, capitala înzăpezită a Laponiei va deveni și o destinație din ce în ce mai importantă pentru trupele NATO.

În ultimele săptămâni, mii de soldați NATO au trecut prin Rovaniemi, care are și o bază aeriană, ca să participe la exerciții militare în Rovajärvi, cel mai mare poligon de tragere și zonă de antrenament militar din Europa de Nord, aflat la 90 de kilometri de granița cu Rusia.

Rovaniemi va deveni în curând o bază militară cheie pentru viitorul Grup de Luptă Avansat Consolidat al NATO în Finlanda, care se va adăuga celorlalte opt grupuri din Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România și Bulgaria. Grupul din Finlanda va fi condus de trupe suedeze.

Donna Coyle și fiica ei, Lyla, care au venit să viziteze Rovaniemi din Scoția, au fost surprinse să audă zgomotul avioanelor militare în timp ce se aflau în safariul cu reni din satul lui Moș Crăciun. „Nu știam nimic despre asta”, a spus Donna pentru The Guardian.

Hannah Schlicker, din Stuttgart, Germania, a spus că este imposibil să scapi de realitatea războiului în Europa, chiar și pe tărâmul lui Moș Crăciun.

„Dimineața aceasta, am făcut un tur cu renii și am văzut avioanele militare care survolau”, a spus Hannah. „Am simțit prezența acestei realități. Nu te poți ascunde de ea.”

În cazul unei invazii rusești, granița de 1.340 de kilometri a Finlandei cu Rusia, din care o mare parte se află în Laponia, ar putea fi una dintre potențialele direcții de atac. Capturi foto: X

Buncărul din „casa lui Moș Crăciun”

Santa Park, care este descris drept „casa-peșteră a lui Moș Crăciun”, funcționează și ca adăpost antiaerian pentru localnici.

„Este chiar înfricoșător să te gândești la asta, cât de aproape suntem de fapt de Rusia. Dar, în același timp, Santa Park este un buncăr... poată că ajută puțin”, a mai spus Hannah.

Președintele rus Vladimir Putin a spus săptămâna trecută că este „pregătit” de război, dacă Europa îl va declanșa, în timp ce negocierile de pace par că s-au blocat.

În cazul unei invazii rusești, granița de 1.340 de kilometri a Finlandei cu Rusia, din care o mare parte se află în Laponia, ar putea fi una dintre potențialele direcții de atac.

Armata finlandeză a avertizat că, odată ce războiul din Ucraina se va termina, Rusia se pregătește să aducă mai multe trupe la granița cu Finlanda, acolo unde se află în procesul de consolidare a prezenței și infrastructurii sale militare pentru a deveni „o forță formidabilă”.

Turiștii din Satul lui Moș Crăciun, care s-au urcat în săniile trase de reni, au putut admira peisajul de basm al Laponiei, dar și avioanele militare prezente tot mai des pe cerul de deasupra parcului de distracții. Foto: Profimedia Images

Exerciții militare lângă un parc de distracții plin de copii

Săptămâna trecută, în timp ce parcul de distracții din Rovaniemi era plin de copii bucuroși să îl vadă pe Moș Crăciun, la mică distanță, în Rovajärvi, aproape 1.000 de trupe din Suedia, Finlanda și Marea Britanie participau la exercițiul „Lapland Steel 25”.

În timpul precedentului exercițiu militar, „Northern Strike 25”, peste 2.000 de soldați finlandezi și polonezi s-au antrenat împreună.

„Ne pregătim pentru ce este mai rău”, a spus Alva Stormark, o tanchistă de 19 ani din Suedia. „Pentru că știm că este un război în Europa și suntem aproape de ruși.”

În cadrul exercițiului „Lapland Steel 25”, recruți și soldați din armatele Finlandei și Suediei au folosit tancuri și elicoptere, dar și schiuri cu care au traversat păduri de pini și zăpezi adânci până la genunchi, simulând o luptă între trupele din cele două țări.

Cu toate că soldații care au participat la acest exercițiu nu s-au pregătit pentru un „scenariu specific”, este clar din hărțile folosite de militari, pe care au desenat o săgeată roșie mare ce vine dinspre nord-est, că atenția lor este îndreptată înspre Rusia.

