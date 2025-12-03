Putin amenință Europa cu războiul: „Suntem pregătiți chiar acum”. Kushner și Witkoff, lăsați să aștepte ore la Kremlin

Vladimir Putin a combinat amenințările la adresa Europei cu o demonstrație de forță diplomatică, declarând că Rusia este „pregătită chiar acum” pentru un conflict, în timp ce Jared Kushner și Steve Witkoff au fost lăsați să aștepte aproape trei ore înaintea discuțiilor de la Kremlin privind războiul din Ucraina, scrie Politico.

Liderul de la Kremlin a folosit un amestec de farmec, tergiversare calculată și amenințări directe pentru a le arăta emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner exact unde se situează Rusia în privința păcii cu Ucraina.

Witkoff, emisar special al președintelui american Donald Trump, și Kushner, ginerele lui Trump, s-au bucurat marți de o plimbare prin Moscova și de un prânz într-un restaurant de lux, în timp ce președintele rus i-a lăsat să aștepte câteva ore pentru o întâlnire la Kremlin privind încheierea războiului din Ucraina.

În timp ce americanii își omorau timpul, Putin s-a adresat presei la un forum de investiții, unde a acuzat Europa că sabotează procesul de pace și a lăsat să se înțeleagă o posibilă escaladare.

„Nu intenționăm să purtăm un război cu Europa, dar dacă Europa decide să înceapă un război, suntem pregătiți chiar acum”, a spus el.

Nu a fost o surpriză pentru cei care cunosc obiceiul președintelui rus de a-i lăsa pe liderii străini să aștepte: discuțiile de marți au început cu aproape trei ore mai târziu decât ora de 17.00 anunțată inițial de purtătorul său de cuvânt.

Un videoclip publicat de Kremlin l-a arătat pe Putin întâmpinându-i pe Witkoff și Kushner și întrebându-i dacă se bucură de Moscova, la care Witkoff a răspuns: „E un oraș magnific”.

Discuțiile din capitala rusă despre războiul din Ucraina, aflat în al patrulea an, s-au încheiat abia după miezul nopții, ora locală.

Într-o postare pe X, consilierul de politică externă al lui Putin, Kirill Dmitriev, prezent la discuții, a descris întâlnirea drept „productivă”.

Yuri Ușakov, un alt consilier al Kremlinului prezent la discuții, a caracterizat conversația drept „utilă, constructivă și extrem de substanțială”, dar a adăugat că există încă „mult de lucru”.

„Nu suntem mai departe de pace, asta e sigur”, a spus el.

Potrivit lui Ușakov, Putin a semnalat „acțiunile distructive ale părții europene” – o indicație că ar putea încerca să dea vina pe Uniunea Europeană pentru orice eventual eșec al negocierilor de pace, UE fiind notabil absentă de la întâlnire.

Cel mai recent efort al lui Trump de a impulsiona un acord de încetare a focului – printr-un plan care, în versiunea sa inițială de 28 de puncte scursă în presă, favoriza puternic Moscova – pune presiune pe Kiev și alarmează oficialii europeni.

Printre altele, planul cere Ucrainei să renunțe la teritorii din estul țării care încă nu sunt ocupate de forțele ruse și să consfințească oficial că nu va încerca să adere la NATO.

Deși președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris discuțiile drept poate „cel mai dificil moment din istorie” pentru Ucraina, el a transmis că este deschis dialogului.

Mai puțin clar este ce solicită Trump Rusiei sau ce este dispus Moscova să cedeze.

În zilele premergătoare discuțiilor de la Moscova, Putin nu a dat niciun semn că s-ar abate de la cererea sa privind practic capitularea Ucrainei, denunțându-l pe Zelenski drept un lider nelegitim cu care nu ar putea semna un acord.

De altfel, nici discuțiile anterioare de la Istanbul, nici summitul din august din Alaska dintre Trump și Putin, nici cele cinci vizite precedente la Moscova ale lui Witkoff nu au dus la o înmuiere a poziției Kremlinului sau a retoricii sale.

Într-o declarație pentru Politico, politicianul din Duma de Stat Piotr Tolstoi a reiterat poziția rigidă a Moscovei, spunând că „nu vor fi luate decizii care să submineze securitatea Rusiei. Acest lucru trebuie înțeles clar”.

Deocamdată, nu există semne că discuțiile de marți vor determina vreo schimbare a poziției Moscovei.

„Fără îndoială, Putin crede că a expus din nou totul foarte clar, iar acum depinde de ceilalți să decidă între ei dacă vor să încheie războiul”, spune Tatiana Stanovaya, fondatoare a firmei de consultanță politică R.Politik.

Putin este pregătit pentru pace, spune ea. „Doar în termenii lui.”

