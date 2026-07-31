Un adolescent ucrainean, care figura pe lista copiilor dispăruți, a fost găsit „luptând” în armata rusă

Un adolescent care figura în registrul oficial al Ucrainei al copiilor dispăruți în timpul războiului ar fi fost găsit servind în forțele armate ruse. Presa ucraineană a relatat joi că Oleksandr Mustiațe, în vârstă de 19 ani, originar din satul Krinki din regiunea Herson, din sudul Ucrainei, a fost identificat în postări de pe rețelele sociale purtând simboluri pro-Moscova și o uniformă militară rusă, scrie TVPWorld.

Herson este una dintre cele patru regiuni ucrainene pe care Rusia a pretins că le-a anexat în urma referendumurilor din septembrie 2022, în ciuda faptului că Rusia nu deținea controlul militar deplin asupra acestor zone la momentul invaziei sale pe scară largă din Ucraina, în februarie același an.

Mustiațe este unul dintre miile de copii înregistrați ca dispăruți în registrul ucrainean „Copiii războiului”, care centralizează numele ucrainienilor care aveau sub 18 ani când au dispărut ca urmare a războiului în curs al Rusiei în Ucraina.

Conform bazei de date, adolescentul s-a născut în 2007 și a dispărut în Krinki, locul unor lupte intense între forțele ruse și ucrainene în primii ani ai războiului.

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Mikola Kuleba, un apărător al drepturilor copiilor care a ocupat anterior funcția de comisar pentru drepturile copiilor din Ucraina, a declarat joi pe rețelele sociale că Mustiațe a distribuit fotografii din poziții de unde „lupta împotriva Ucrainei”.

Kuleba a afirmat că acest caz „demonstrează consecințele pe termen lung ale lăsării copiilor ucraineni sub ocupație rusă”, mai degrabă decât o „alegere individuală” făcută de Mustiațe.

„Propaganda nu mai pare a fi propagandă”

„Discutăm aproape zilnic cu copii și familii care au fugit din teritoriile ocupate. Poveștile lor dezvăluie un proces sistematic care începe cu mult înainte de serviciul militar.

Copiii sunt inițiați în educația militarizată încă de la grădiniță și școală… sunt învățați să mânuiască armele și li se repetă în mod constant că Ucraina este dușmanul lor, în timp ce serviciul militar pentru Rusia este datoria lor.

Când aceasta devine singura realitate pe care un copil o cunoaște timp de ani de zile, propaganda nu mai pare a fi propagandă. Devine identitate”, a declarat Kuleba.

Rusificarea celor patru regiuni ucrainene anexate de Rusia în 2022 – Luhansk, Donețk, Zaporojie și Herson – a reprezentat un obiectiv strategic cheie pentru Kremlin încă de la începutul războiului.

Una dintre principalele justificări ale președintelui rus Vladimir Putin pentru invadarea Ucrainei a fost narațiunea sa nefondată conform căreia populațiile vorbitoare de limbă rusă din estul Ucrainei erau persecutate de Kiev.

Autoritățile de ocupație susținute de Kremlin au exercitat de atunci presiuni asupra cetățenilor ucraineni din aceste regiuni pentru a adopta cetățenia rusă, făcând din aceasta, potrivit unor informații, o condiție pentru accesul la servicii de bază precum asistența medicală și educația, și au fost de mult timp acuzate că recrutează rezidenți ucraineni în forțele armate ruse.

„Rusia nu se limitează la ocuparea teritoriului, ci investește în mod deliberat în remodelarea unei întregi generații – ștergând identitatea ucraineană și pregătind copiii să considere serviciul militar în armata rusă ca pe o cale normală și onorabilă”, a declarat Kuleba.

Editor : M.C