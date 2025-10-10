Un al doilea cutremur puternic a lovit sudul Filipinelor, după ce primul a provocat moartea a cel puţin 6 oameni

Două cutremure puternice au lovit aceeaşi regiune din sudul Filipinelor, vineri, la câteva ore distanţă unul de celălalt, primul seism cu magnitudinea de 7,4 provocând moartea a cel puţin şase persoane, declanşând alunecări de teren şi determinând evacuarea zonelor de coastă din cauza unei scurte alerte de tsunami, relatează The Associated Press.

Al doilea cutremur a avut o magnitudine preliminară de 6,9 şi a determinat autorităţile să emită din nou o avertizare locală de tsunami.

Acest nou seism a fost cauzat de mişcarea aceleiaşi falii, Fosa Filipineză, la o adâncime de 10 kilometri în largul coastelor oraşului Manay din provincia Davao Oriental, a declarat Teresito Bacolcol, şeful Institutului Filipinez de Seismologie şi Vulcanologie. „Al doilea este un cutremur separat, pe care îl numim cutremur dublu”, a declarat Bacolcol, citat de News.ro. „Ambele s-au produs în aceeaşi zonă, dar au magnitudini şi epicentre diferite”, a precizat el.

Bacolcol şi alte autorităţi şi-au exprimat temerea că al doilea cutremur, nocturn, ar putea slăbi şi mai mult sau prăbuşi structurile deja afectate de primul.

Preşedintele Ferdinand Marcos Jr., care se confruntă cu cea mai recentă catastrofă naturală după un alt cutremur mortal şi două furtuni consecutive, a declarat că se evaluează potenţialele daune şi că se pregătesc echipe de salvare şi operaţiuni de ajutorare, care vor fi mobilizate când va fi sigur să se facă acest lucru.

Cel puţin şase persoane au murit

Primul cutremur a avut epicentrul în mare, la aproximativ 43 de kilometri est de oraşul Manay, şi a fost cauzat de mişcări în Fosa Filipineză, la o adâncime de 23 de kilometri, au declarat seismologii locali.

Cel puţin şase persoane au murit, inclusiv doi pacienţi care au decedat din cauza unor atacuri de cord la un spital în timpul primului cutremur şi un locuitor care a fost lovit de resturi în oraşul Mati din Davao Oriental, a declarat pentru AP Ednar Dayanghirang, directorul regional al Biroului guvernamental pentru Apărare Civilă.

Doi săteni au murit şi alţi câţiva au fost răniţi, dar au fost salvaţi de trupele armatei şi de voluntari civili într-o alunecare de teren provocată de primul cutremur într-un sat izolat din oraşul Pantukan, provincia Davao de Oro, lângă Davao Oriental, a declarat Dayanghirang.

Un alt locuitor a murit în urma primului cutremur în oraşul portuar Davao, au declarat oficialii responsabili cu atenuarea dezastrelor, fără a oferi alte detalii. Ei au adăugat că locuitorii răniţi în oraş sunt de ordinul sutelor.

Bernardo Rafaelito Alejandro IV, administrator adjunct al Biroului pentru Apărare Civilă, a declarat că mai multe clădiri au suferit fisuri în pereţi, inclusiv un aeroport internaţional din oraşul Davao, dar acesta a rămas operaţional, fără ca vreun zbor să fie anulat.

În Governor Generoso, un oraş situat la aproximativ 100 de kilometri sud de Manay, cursurile şcolare de toate nivelurile au fost suspendate. Copiii au fost evacuaţi şi din şcolile din oraşul Davao, care are aproximativ 5,4 milioane de locuitori şi este cel mai mare oraş din apropierea epicentrului, aflat la aproximativ 250 de kilometri vest de provincia Davao Oriental.

Avertizări de tsunami

Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific, cu sediul în Honolulu, a declarat că au fost detectate valuri mici pe coastele Filipinelor şi Indoneziei înainte ca ameninţarea să treacă, la aproximativ două ore după primul cutremur. Centrul a declarat că fluctuaţiile mici ale mării ar putea continua.

Avertismentul de tsunami care a declanşat evacuări în şase provincii de coastă din apropierea Davao Oriental a fost ulterior ridicat, fără a fi detectate valuri majore, a declarat Bacolcol.

Filipine încă se reface după cutremurul din 30 septembrie, cu magnitudinea de 6,9, care a provocat moartea a cel puţin 74 de persoane şi a lăsat fără adăpost mii de oameni în provincia centrală Cebu, în special în oraşul Bogo şi în localităţile din împrejurimi.

Arhipelagul este, de asemenea, lovit de aproximativ 20 de taifunuri şi furtuni în fiecare an, ceea ce face ca răspunsul la dezastre să fie o sarcină majoră a guvernului şi a grupurilor de voluntari.

Tot vineri, un cutremur cu o magnitudine preliminară de 6,0 a lovit coastele din Papua Noua Guinee. Serviciul Geologic al Statelor Unite a declarat că epicentrul s-a aflat în Marea Bismarck, la 414 kilometri nord-est de Lae, al doilea oraş ca populaţie din această naţiune insulară din Pacificul de Sud. Un oficial al poliţiei din Lae, Mary Jane Huafilong, a declarat că nu au fost raportate pagube.

