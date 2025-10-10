Live TV

Un al doilea cutremur puternic a lovit sudul Filipinelor, după ce primul a provocat moartea a cel puţin 6 oameni

Data actualizării: Data publicării:
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
Din articol
Cel puţin şase persoane au murit Avertizări de tsunami

Două cutremure puternice au lovit aceeaşi regiune din sudul Filipinelor, vineri, la câteva ore distanţă unul de celălalt, primul seism cu magnitudinea de 7,4 provocând moartea a cel puţin şase persoane, declanşând alunecări de teren şi determinând evacuarea zonelor de coastă din cauza unei scurte alerte de tsunami, relatează The Associated Press.

Al doilea cutremur a avut o magnitudine preliminară de 6,9 şi a determinat autorităţile să emită din nou o avertizare locală de tsunami.

Acest nou seism a fost cauzat de mişcarea aceleiaşi falii, Fosa Filipineză, la o adâncime de 10 kilometri în largul coastelor oraşului Manay din provincia Davao Oriental, a declarat Teresito Bacolcol, şeful Institutului Filipinez de Seismologie şi Vulcanologie. „Al doilea este un cutremur separat, pe care îl numim cutremur dublu”, a declarat Bacolcol, citat de News.ro. „Ambele s-au produs în aceeaşi zonă, dar au magnitudini şi epicentre diferite”, a precizat el.

Bacolcol şi alte autorităţi şi-au exprimat temerea că al doilea cutremur, nocturn, ar putea slăbi şi mai mult sau prăbuşi structurile deja afectate de primul.

Preşedintele Ferdinand Marcos Jr., care se confruntă cu cea mai recentă catastrofă naturală după un alt cutremur mortal şi două furtuni consecutive, a declarat că se evaluează potenţialele daune şi că se pregătesc echipe de salvare şi operaţiuni de ajutorare, care vor fi mobilizate când va fi sigur să se facă acest lucru.

Cel puţin şase persoane au murit

Primul cutremur a avut epicentrul în mare, la aproximativ 43 de kilometri est de oraşul Manay, şi a fost cauzat de mişcări în Fosa Filipineză, la o adâncime de 23 de kilometri, au declarat seismologii locali.

Cel puţin şase persoane au murit, inclusiv doi pacienţi care au decedat din cauza unor atacuri de cord la un spital în timpul primului cutremur şi un locuitor care a fost lovit de resturi în oraşul Mati din Davao Oriental, a declarat pentru AP Ednar Dayanghirang, directorul regional al Biroului guvernamental pentru Apărare Civilă.

Doi săteni au murit şi alţi câţiva au fost răniţi, dar au fost salvaţi de trupele armatei şi de voluntari civili într-o alunecare de teren provocată de primul cutremur într-un sat izolat din oraşul Pantukan, provincia Davao de Oro, lângă Davao Oriental, a declarat Dayanghirang.

Un alt locuitor a murit în urma primului cutremur în oraşul portuar Davao, au declarat oficialii responsabili cu atenuarea dezastrelor, fără a oferi alte detalii. Ei au adăugat că locuitorii răniţi în oraş sunt de ordinul sutelor.

Bernardo Rafaelito Alejandro IV, administrator adjunct al Biroului pentru Apărare Civilă, a declarat că mai multe clădiri au suferit fisuri în pereţi, inclusiv un aeroport internaţional din oraşul Davao, dar acesta a rămas operaţional, fără ca vreun zbor să fie anulat.

În Governor Generoso, un oraş situat la aproximativ 100 de kilometri sud de Manay, cursurile şcolare de toate nivelurile au fost suspendate. Copiii au fost evacuaţi şi din şcolile din oraşul Davao, care are aproximativ 5,4 milioane de locuitori şi este cel mai mare oraş din apropierea epicentrului, aflat la aproximativ 250 de kilometri vest de provincia Davao Oriental.

Avertizări de tsunami

Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific, cu sediul în Honolulu, a declarat că au fost detectate valuri mici pe coastele Filipinelor şi Indoneziei înainte ca ameninţarea să treacă, la aproximativ două ore după primul cutremur. Centrul a declarat că fluctuaţiile mici ale mării ar putea continua.

Avertismentul de tsunami care a declanşat evacuări în şase provincii de coastă din apropierea Davao Oriental a fost ulterior ridicat, fără a fi detectate valuri majore, a declarat Bacolcol.

Filipine încă se reface după cutremurul din 30 septembrie, cu magnitudinea de 6,9, care a provocat moartea a cel puţin 74 de persoane şi a lăsat fără adăpost mii de oameni în provincia centrală Cebu, în special în oraşul Bogo şi în localităţile din împrejurimi.

Arhipelagul este, de asemenea, lovit de aproximativ 20 de taifunuri şi furtuni în fiecare an, ceea ce face ca răspunsul la dezastre să fie o sarcină majoră a guvernului şi a grupurilor de voluntari.

Tot vineri, un cutremur cu o magnitudine preliminară de 6,0 a lovit coastele din Papua Noua Guinee. Serviciul Geologic al Statelor Unite a declarat că epicentrul s-a aflat în Marea Bismarck, la 414 kilometri nord-est de Lae, al doilea oraş ca populaţie din această naţiune insulară din Pacificul de Sud. Un oficial al poliţiei din Lae, Mary Jane Huafilong, a declarat că nu au fost raportate pagube.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
anderson
1
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în...
mircea cartarescu portret
2
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce a fost anunţat Premiului Nobel pentru Literatură
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
4
Cât ar rezista România în fața unui atac rusesc. Șeful Armatei arată care este cel mai...
viktor orban
5
Viktor Orban a petrecut într-un local din Cluj. Liderul maghiar a cântat alături de...
A spus ”ADIO” și viața i s-a schimbat radical: ”Am făcut mai mulți bani în 24 de ore decât în toată cariera”
Digi Sport
A spus ”ADIO” și viața i s-a schimbat radical: ”Am făcut mai mulți bani în 24 de ore decât în toată cariera”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
Mesajul neașteptat pe care laureata Nobelului pentru Pace i l-a...
kelemen hunor
Reacția lui Kelemen Hunor după ce Grindeanu a plecat în timpul...
sediul csm
CSM îl contrazice pe Bolojan pe tema pensiilor magistraţilor: Comisia...
N13 NEBUN CU BENZINA RETINUT-SINCRON 101025_00578
„Dacă aveam o mitralieră, vă împușcam pe toți”. Declarații șocante...
Ultimele știri
Morți și răniți în urma unei explozii puternice produse la o fabrică de explozibili militari din Tennessee
Melania Trump anunță că opt copii ucraineni separați de familii și duși în Rusia s-au reunit cu părinții lor
Avertisment Fitch privind măsurile fiscale: Estimări negative privind reducerea deficitului bugetar și ratingul de țară
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur de 7,4 în Filipine: au fost emise mai multe avertizări de tsunami. Autoritățile, în alertă: „A fost foarte puternic”
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur de magnitudine 3,3 în zona seismică Câmpulung - Făgăraș - Brașov
A close up of the national flag of China next to the Philippines national flag. A China, Philippines relations concept.
Războiul informațional al Chinei împotriva SUA. Cazul Filipine
drona chineza invizibila
Cum au căzut dronele subacvatice „invizibile” ale Chinei în plasele pescarilor filipinezi. Tehnologia care le-a dat de gol
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur în Turcia: cel puțin 17 răniți în urma seismului care a lovit în Marea Marmara joi după-amiază
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie, diagnosticată cu cancer în stadiul patru, a renunțat la chimioterapie și a ales postul cu apă. Cum...
Cancan
Soțul Mădălinei, tânăra din Giurgiu care a murit după ce a născut, face dezvăluiri tulburătoare: 'De atunci a...
Fanatik.ro
Ce relație ar fi avut Simona Halep și Sorana Cîrstea. Jurnalistul Radu Banciu e convins că existau tensiuni...
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
„Taci din gură!”. Tirada lui Mihai Stoica după ce „Horațiu Moldovan s-a arătat ofuscat de ce am zis!”. Cine...
Adevărul
María Corina Machado dedică Premiului Nobel pentru Pace proaspăt primit „președintelui Trump”, după ce Casa...
Playtech
Uzucapiunea sau metoda prin care ţi se poate lua un teren fără să îţi dai seama, explicată de avocaţi
Digi FM
Lidia Buble, surpriză vestimentară de efect la meciul România-Republica Moldova, la care a cântat imnul...
Digi Sport
NE-BU-NI-E în preliminariile CM! Au câștigat cu 7-0, dar nu s-au calificat din cauza celor PATRU goluri...
Pro FM
Dua Lipa a furat prim-planul cu picioarele ei perfecte și parcă interminabile. Rochia mini cu paiete a pus-o...
Film Now
George Clooney: Bugetul pentru Ocean’s 14 „tocmai a fost aprobat”. Când încep filmările și cine sunt actorii...
Adevarul
O ucraineancă a încercat să intre în România cu un milion de dolari ascunși sub capota unui Mercedes
Newsweek
Pensia bărbaților, cu 1.600 lei mai mare decât a femeilor. Recalcularea a crescut diferența. De ce?
Digi FM
Cine este María Corina Machado, femeia care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
Modul în care îți hrănești îi poate schimba sănătatea. Câte mese pe zi îi asigură energie și o viață mai...
Film Now
Michael J. Fox, amintiri din "Back to the Future". Cum a ajuns să joace în film, deși lucra zi și noapte la o...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu