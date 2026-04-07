Un atac israelian a ucis 10 persoane într-un adăpost din Gaza amenajat într-o şcoală. OMS oprește evacuările, după moartea unui angajat

Un atac aerian israelian a ucis luni cel puţin 10 persoane şi a rănit alte câteva în apropierea unei şcoli care adăpostea palestinieni strămutaţi, au declarat oficialii din domeniul sănătăţii, în contextul în care violenţele pun la încercare fragilul armistiţiu din Gaza, susţinut de SUA. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a anunţat că suspendă evacuările din Gaza după ce un lucrător angajat să o ajute a fost ucis, relatează France24

Înainte de atacuri, unii palestinieni s-au ciocnit cu membri ai unei miliţii susţinute de Israel, despre care au afirmat că au atacat şcoala în încercarea de a răpi câteva persoane, au declarat medicii şi locuitorii. 

În mijlocul ciocnirilor, la est de tabăra de refugiaţi Maghazi din centrul Fâşiei Gaza, drone israeliene au lansat două rachete în zonă, ucigând cel puţin 10 persoane şi rănind alte câteva, au adăugat aceştia. 

Nu a fost clar imediat câţi civili au fost ucişi în atacuri, care au lovit un cartier dens populat, locuit în mare parte de palestinieni strămutaţi. 

Ahmed al-Maghazi, un martor ocular, a declarat că zona în care se află a fost atacată de membri ai miliţiei susţinute de Israel, care operează în teritoriul adiacent zonei controlate de forţele israeliene, înainte ca miliţia să deschidă focul. 

„Locuitorii au încercat să-şi apere casele, dar forţele de ocupaţie i-au luat direct în vizor”, a declarat el pentru Reuters. 

Ulterior, luni, un lider al uneia dintre miliţiile susţinute de Israel a declarat într-un videoclip, pe care Reuters nu l-a putut verifica, că au ucis aproximativ cinci membri ai Hamas. 

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea Hamas, care califică grupurile care operează în zonele aflate sub control israelian drept „colaboratori israelieni”.

Citește și Aripa armată a Hamas respinge dezarmarea: „Este o încercare de a continua genocidul împotriva poporului palestinian” 

