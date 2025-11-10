Live TV

Un avion în care se afla un ministru din Belgia a făcut o aterizare de urgenţă, după mai multe probleme tehnice

Avion de mici dimensiuni. Foto cu caracter ilustrativ: X
„Credibilitatea Belgiei este afectată”

Avionul în care se afla ministrul belgian de Externe, Maxime Prevot, într-un zbor guvernamental către o reuniune internațională în Columbia, a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență în Antile în noaptea de sâmbătă spre duminică. Incidentul a fost descris de apropiații ministrului ca afectând „credibilitatea” Belgiei.

Avionul de mici dimensiuni al apărării belgiene, în care se afla ministrul în cadrul unei misiuni economice și politice de cinci zile în America Latină, a întâmpinat mai multe probleme tehnice imediat după decolarea din Belgia, potrivit AFP, citat de News.ro. 

Inițial, aeronava s-a întors din drum deasupra Marii Britanii din cauza unei probleme la carburant, apoi a reluat decolarea de la baza militară Melsbroek, lângă Bruxelles.

Deasupra Oceanului Atlantic, pilotul a ieșit din cockpit pentru a anunța pasagerii că este necesară aterizarea din motive de siguranță, cauzată de o problemă la motor, potrivit agenției Belga.

Avionul a aterizat pe insula Saint Martin, parte a arhipelagului Antilelor, unde Maxime Prevot și delegația parlamentară care îl însoțea se aflau și duminică dimineața, a declarat AFP purtătoarea de cuvânt a Ministerului belgian de Externe, Audrey Jacquiez.

„Credibilitatea Belgiei este afectată”

La sfârșitul lunii iunie, viceprim-ministrul Belgiei, Maxime Prevot, a rămas blocat timp de două zile în Chile, împreună cu regele Philippe și regina Mathilde, din cauza unei defecțiuni la o roată a aeronavei regale, care a necesitat reparații complicate.

„De fiecare dată, credibilitatea Belgiei este afectată și capacitatea sa de a participa la summituri internaționale este pusă la încercare”, a adăugat Jacquiez.

Din cauza incidentului recent, Maxime Prevot și-a ratat primele întâlniri prevăzute duminică la Santa Marta, Columbia, în cadrul summitului Uniunii Europene și Comunității Statelor din America Latină și Caraibe (CELAC), unde urma să reprezinte Belgia.

Turneul său, care se desfășoară până joi, include vizite în Columbia și Mexic, iar printre temele abordate se numără și combaterea traficului de cocaină.

 Belgia este unul dintre principalele puncte de tranzit ale cocainei în Europa și mizează pe consolidarea colaborării cu țările din America Latină, de unde provin aceste încărcături ilegale.

Editor : C.S.

