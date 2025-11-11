Ministerul Apărării din Turcia a anunțat că un avion militar turcesc de transport s-a prăbușit marți în apropierea frontierei dintre Azerbaidjan și Georgia, transmite washingtonpost.

Ministerul a declarat că avionul C-130 decolase din Azerbaidjan și se îndrepta spre Turcia.

Nu era clar câți membri ai echipajului se aflau la bordul aeronavei.

Ministerul a declarat că a fost lansată o operațiune de căutare și salvare în coordonare cu autoritățile din Azerbaidjan și Georgia.

Avioanele militare de transport C-130 sunt utilizate pe scară largă de forțele armate turce pentru transportul personalului și gestionarea operațiunilor logistice.

Turcia și Azerbaidjanul mențin o strânsă cooperare militară.

Imagini video, care ar arăta accidentul, au fost difuzate de postul privat turc NTV și de alte canale media, în care se vede avionul coborând în spirală și lăsând în urmă o dâră de fum alb.

