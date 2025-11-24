Un bărbat a intrat cu mașina în mulțime și a ucis trei persoane. Alți 10 oameni au fost răniți în urma incidentului din Coreea de Sud

Trei persoane au murit luni în Coreea de Sud, după ce o maşină a lovit pietoni şi a rănit cel puţin alte zece persoane, anunţă poliţia.

Faptele au avut loc în apropierea Insulei Jeju (sud), luni după prânz, când o camionetă condusă de către un bărbat în vârstă de 60 de ani a pătruns către sala de aşteptare a terminalului unui feribot, pe chei.

Camioneta este un vehicul închiriat în general de către turişti.

Accidentul a avut loc la puţin timp după ce a sosit cu un feribot pe Insula Udo, în largul coastelor Insulei Jeju.

”O femeie în vârstă de 60 de ani care se afla în vehicul şi doi bărbaţi care treceau au fost răniţi grav şi transportaţi la spitaln cu elicipterul, dar au murit”, a anunţat într-un comunicat Poliţia din Jeju, relatează AFP, potrivit news.ro.

Alte zece persoane, inclusiv pietoni, au fost rănite grav şi uşor şi au fost spitalizate.

Poliţia a anunţat că şoferul a fost supus unui test de alcoolemie şi nu conducea sub influenţa alcoolului.

”Toate pistele sunt studiate” - inclusiv o negliejnţă sau o accelerare accidentală bruscă - a anunţat poliţia locală.

Accidentele de transport mortale cu victime multiple sunt rare în Core

