Live TV

Un bărbat a intrat cu mașina în mulțime și a ucis trei persoane. Alți 10 oameni au fost răniți în urma incidentului din Coreea de Sud

Data publicării:
Hyundai Sonata Police Car. White with blue and yellow markings. Used by the National Police Agency in South Korea. Symbol of law and order in South Ko
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Trei persoane au murit luni în Coreea de Sud, după ce o maşină a lovit pietoni şi a rănit cel puţin alte zece persoane, anunţă poliţia.

Faptele au avut loc în apropierea Insulei Jeju (sud), luni după prânz, când o camionetă condusă de către un bărbat în vârstă de 60 de ani a pătruns către sala de aşteptare a terminalului unui feribot, pe chei.

Camioneta este un vehicul închiriat în general de către turişti.

Accidentul a avut loc la puţin timp după ce a sosit cu un feribot pe Insula Udo, în largul coastelor Insulei Jeju.

”O femeie în vârstă de 60 de ani care se afla în vehicul şi doi bărbaţi care treceau au fost răniţi grav şi transportaţi la spitaln cu elicipterul, dar au murit”, a anunţat într-un comunicat Poliţia din Jeju, relatează AFP, potrivit news.ro.

Alte zece persoane, inclusiv pietoni, au fost rănite grav şi uşor şi au fost spitalizate.

Poliţia a anunţat că şoferul a fost supus unui test de alcoolemie şi nu conducea sub influenţa alcoolului.

”Toate pistele sunt studiate” - inclusiv o negliejnţă sau o accelerare accidentală bruscă - a anunţat poliţia locală.

Accidentele de transport mortale cu victime multiple sunt rare în Core

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
G20 summit in South Africa
1
Planul de pace, în forma sa actuală, respins de aliații occidentali ai Ucrainei...
Klaus si carmen Iohannis in salupa in delta dunarii
2
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Vreme frumoasă şi deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 27 de grade în sudul şi estul României.
3
Vremea se încălzește în aproape toată țara. Meteorologii anunță cum arată temperaturile...
Ursula von der Leyen
4
Ursula von der Leyen introduce o nouă condiție pentru planul de pace în Ucraina: Rusia să...
Ce drepturi au persoanele cu dizabilități. Foto Getty Images
5
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe...
"Iubiți!" Englezii l-au identificat pe bărbatul care a ieșit din apartamentul Emmei Răducanu
Digi Sport
"Iubiți!" Englezii l-au identificat pe bărbatul care a ieșit din apartamentul Emmei Răducanu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
atac terorist cisiordania
Atac terorist în Cisiordania: un mort și trei răniți. Atacatorii, uciși de armata israeliană
Submarine missile launch. Nuclear submarine at sea at sunset.
Acord final între SUA și Coreea de Sud pentru construirea submarinelor nucleare. Un detaliu a rămas totuși neclar
Examene Coreea de Sud
Examen de admitere la facultate în Coreea de Sud: Probele au durat nouă ore. Zboruri suspendate, pentru a nu perturba proba de engleză
South Korean Fire fighting brigade equipment, during operation in the streets, firefighters with fire engine truck vehicle, 911 emergency and rescue,
Accident grav în Coreea de Sud: Două femei au murit și 18 persoane au fost rănite după o accelerare bruscă a unui camion
Yoon Seok-Youl corea de sud
Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, inculpat pentru favorizarea inamicului și abuz de putere
Recomandările redacţiei
pensie.newsweek
Record de plăți din Pilonul II, după introducerea CASS de 10%...
Folder, judge's hammer on table
Judecătorii Curții de Apel București au respins propunerea Guvernului...
oana gheorghiu guvern
Oana Gheorghiu: „Avem 1.502 companii de stat. Dintre acestea, 83 au...
Președintele Nicușor Dan, la o reuniune a liderilor Uniunii Europene.
Nicușor Dan: Negocierile de pace să țină cont de legătura directă...
Ultimele știri
Eutanasierea câinilor sănătoși ar putea fi interzisă. Noi propuneri legislative pentru protecția animalelor
Putin dezvăluie originea planului lui Trump prin care practic obligă Ucraina să capituleze: „Sunt în concordanță cu negocierile”
Explozie de înșelăciuni cu AI în 2025: videoclipuri false cu polițiști, oameni de știință și celebrități, folosite pentru fraude masive
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este femeia care le asigură lui Harry și Meghan un trai de lux în SUA. Le pune la dispoziție vile și...
Cancan
Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat
Fanatik.ro
Rapid aduce număr 10 din Serie A! „Pederzoli a fost deja în Italia să negocieze cu el”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Iuliu Mureșan a reacționat în direct despre transferul lui Emerllahu la FCSB: „1,5 milioane de euro”. Exclusiv
Adevărul
Mesajul subtil transmis de Rusia României și UE, decriptat de la Oxford: „E important să nu ne intimideze”
Playtech
Se scumpeşte carnea înainte de Crăciun. Cât va costa kilogramul de carne de pui, de porc sau de vită
Digi FM
Iulia Vântur, urare de ziua "socrului" ei, de care este foarte apropiată: "Ființa mea preferată, o...
Digi Sport
Cum se simte MM Stoica, după 160 de ore în care nu a mâncat
Pro FM
Femeia căreia Freddie Mercury i-a lăsat toată averea: "Toate iubitele m-au întrebat de ce nu o pot înlocui pe...
Film Now
Cum arată Jessica Lange la 44 de ani de la "Poștașul sună întotdeauna de două ori". Anul trecut era pozată în...
Adevarul
Cazul Fulgy sau cum devii viral cu declarații ofensatoare. Ce ne arată despre platforme, dar și despre...
Newsweek
Impozit pe pensie, anulat în instanță. Care pensionari primesc bani înapoi? Cine nu are șanse DOCUMENT
Digi FM
Paul Costelloe, designerul personal al prinţesei Diana, a murit la vârsta de 80 de ani. „A fost şi este o...
Digi World
Cum să te protejezi de răceală sau gripă dacă cineva bolnav strănută sau tușește spre tine. 5 sfaturi de luat...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Filmul care dă lovitura la box office și stabilește un record: încasări de 226 de milioane de dolari la...
UTV
Beyonce a întors toate privirile la Formula 1 din Las Vegas într-o salopetă cu decolteu