Un condamnat american, ucis prin împușcare în Carolina de Sud. Metoda a revenit după o pauză de 15 ani

Un bărbat din Carolina de Sud, condamnat pentru crimă, a fost executat prin împușcare, fiind primul deținut din ultimii 15 ani care moare prin această metodă, potrivit News.ro, care citează The Associated Press și The Guardian.

Bărbatul a fost condamnat în anul 2002 după ce i-a omorât în bătaie pe părinții fostei sale iubite și a încercat să o răpească pe aceasta.

Potrivit avocaților bărbatului, metoda de execuție a fost aleasă chiar de acesta. Brad Sigmon a fost de părere că scaunul electric l-ar fi „prăjit de viu”. În ceea ce privește injecția letală, bărbatul susținea că aceasta ar fi trimis o avalanșă de lichid și sânge în plămâni care l-ar fi sufocat. Astfel, trei angajați ai închisorii au folosit puști pentru a efectua execuția lui Brad Sigmon.

Cum a avut loc execuția

„Execuţia a avut loc la ora 18.05 (23.05 GMT) prin pluton de execuţie de trei persoane şi a fost declarat decesul de un medic la ora 18.08 (23.08 GMT)", a anunţat purtătoarea de cuvânt a administraţiei penitenciare a statului, Chrysti Shain.

Condamnatul a purtat o salopeta neagră cu o glugă având pe piept o țintă albă cu un ochi roșu în mijloc. În timp ce, angajații închisorii au stat la 4,6 metri de camera în care bărbatul se afla. În cameră se afla și scaunul electric nefolosit, dar și suportul pentru efectuarea injecțiilor letale.

Voluntarii plutonului de execuţie au tras toţi în acelaşi timp prin fantele unui perete. Acestea nu erau vizibile pentru cei câţiva martori aflaţi într-o cameră separată de camera de execuţie printr-un geam blindat.

Metoda aleasă, una controversată

Plutonul de execuție este o metodă cu o istorie lungă și violentă în Statele Unite ale Americii, dar și în întreaga lume. Moartea prin împușcare a fost folosită pentru a pedepsi răzvrătirile și dezertarea în armată, ca justiţie de frontieră în vechiul Vest american şi ca instrument de teroare şi represiune politică în fosta Uniune Sovietică şi în Germania nazistă.

Din anul 1977, doar alți trei deținuți din SUA au fost executați prin închisoare, toate fiind în statul Utah.

La începutul anilor 2000, statul Carolina de Sud se număra printre statele cu cei mai mulți condamnați cu pedepse cu moartea, efectuând în medie trei execuții pe an. Însă, oficialii americani au suspendat execuțiile timp de 13 ani, în mare parte pentru că nu au putut obține medicamentele pentru injecția letală. Curtea Supremă a statului a permis reluarea execuțiilor în luna iulie a anului trecut.

Carolina de Sud are în prezent 28 de condamnaţi la moarte, inclusiv doi care şi-au epuizat căile de atac şi aşteaptă execuţia, cel mai probabil în primăvara acestui an.

