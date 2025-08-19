Echipajul un elicopter al poliției nu va fi supus niciunei sancțiuni după ce a zburat la foarte joasă altitudine în timp ce urmărea un suspect pe o motocicletă, în Merseyside, Marea Britanie, relatează The Guardian.

Săptămâna trecută, pe rețelele sociale au fost publicate imagini video în care se vede cum un elicopter al Serviciului Aerian al Poliției Naționale urmărea un bărbat pe motocicletă, acțiune care s-a încheiat cu reținerea unui suspect în numeroase infracțiuni, inclusiv conducere periculoasă, conducerea unui vehicul furat, fuga de un filtru al poliției, conspirație și tulburarea liniștii publice

Un al doilea suspect a fost arestat pentru furtul unui vehicul și ajutor acordat unui infractor.

Echipajul elicopterului a fost solicitat pentru a ajuta poliția din Merseyside în capturarea unui bărbat care conducea imprudent și cu viteză o motocicletă furată.

Elicopterele poliției zboară în mod normal la o înălțime sigură de cel puțin 60 de metri în timpul patrulelor de rutină, dar poate coborî atunci când urmărește un vehicul sau efectuează o supraveghere.

În urma unei analize interne a incidentului, care a avut loc pe 13 august, un reprezentant al poliției a declarat: „Suntem mulțumiți că echipajul a acționat corespunzător, a efectuat o evaluare dinamică a riscurilor și a operat conform reglementărilor”.

„Echipajul nostru l-a urmărit pe motociclist timp de peste o oră, oferind actualizări continue ofițerilor de la sol. Aceasta a fost o acțiune a poliției în sprijinul siguranței publice și al prevenirii criminalității”, a declarat un oficial al poliției.

„Inițial, venit din patrulă, echipajul decisese să aterizeze, dar manevra a fost abandonată pentru a pleca în urmărirea suspectului. Aceasta este o manevră de decolare acceptată”, a mai declarat acesta.

„Natura rapidă și imprevizibilă a urmăririlor vehiculelor poate impune echipajelor să ia decizii rapide pentru a asigura siguranța publică. Avem proceduri robuste pentru a susține aceste decizii, iar siguranța rămâne prioritatea noastră principală”, a adăugat reprezentantul poliției.

