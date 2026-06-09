Un elicopter Apache s-a prăbuşit în Strâmtoarea Ormuz. Trump spune că piloţii au fost salvaţi și „nimeni nu a fost rănit”

Un elicopter de atac Apache al armatei americane s-a prăbuşit luni în Strâmtoarea Ormuz, iar cei doi membri ai echipajului au fost salvaţi şi sunt în siguranţă, a relatat cotidianul New York Times, citând două persoane informate despre incident, potrivit Reuters. Preşedintele american Donald Trump a confirmat că piloţii „sunt bine”.

Vorbind de pe pista aeroportului internaţional JF Kennedy din New York înainte de a reveni la Washington, Trump a spus că „nimeni nu a fost rănit”, potrivit Agerpres.

Administraţia va emite un raport în cursul zilei, a adăugat el.

Nu este clar deocamdată dacă elicopterul Apache a fost doborât de un tir iranian, a avut o problemă mecanică sau de altă natură, a scris cotidianul american.

Casa Albă, Departamentul de Stat şi Comandamentul central al armatei americane nu au răspuns la solicitarea Reuters de a comenta situația.

Editor : M.B.