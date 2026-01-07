Un fost înalt oficial european, acuze grave la adresa lui Trump. „Spre ce fel de lume ne îndreptăm?”

Live TV

Data publicării:
donald trump
Foto: Profimedia Images
Preşedintele american Donald Trump „doreşte un guvern marionetă în Venezuela, precum cel pe care Putin a vrut să-l instaleze în Ucraina şi pe care îl are deja în Belarus”, a declarat marţi fostul Înalt Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, Josep Borrell, într-un interviu.

„Scopul final nu este restabilirea democraţiei în Venezuela, ci confiscarea resurselor sale naturale (...) Şi, dacă pentru a face asta trebuie să se alieze cu rămăşiţele regimului chavist sau madurist (de la numele preşedinţilor venezueleni Hugo Chavez şi Nicolas Maduro - n.r.), nu aveţi nicio îndoială că o va face”, a apreciat Josep Borrell într-un interviu pentru EFE, potrivit Agerpres.

Cu peste 300 de miliarde de barili, Venezuela „are cele mai mari rezerve de petrol din lume, mai mari decât cele ale Arabiei Saudite, şi ei (americanii - n.r.) sunt pregătiţi să le exploateze şi să şi le însuşească”, a adăugat el.

„Nu ar trebui să ne surprindă. Lui Putin nu-i pasă de dreptul internaţional, nici lui Trump. Şi asta este extrem de grav. Spre ce fel de lume ne îndreptăm?”, s-a întrebat el.

Această lume, în opinia sa, seamănă cu o „junglă” unde singura regulă este „legea celui mai puternic”.

Trump, un „narcisist compulsiv”

Trump, pe care diplomatul spaniol l-a descris drept un „narcisist compulsiv”, a încredinţat tranziţia de după capturarea lui Nicolas Maduro şi a soţiei sale, Cilia Flores, fostei vicepreședinte a țării, actuala preşedintă interimară Delcy Rodriguez.

Pentru moment, a indicat el, „îi oferă ocazia să fie ascultătoare şi să facă ce vor ei. Este un limbaj cu adevărat imperial: atât timp cât faci ce vreau eu, vei rămâne acolo, dar în ziua în care nu o vei face, te voi îndepărta aşa cum i-am îndepărtat pe alţii”.

„În realitate, Statele Unite nu au avut niciodată ca scop restabilirea democraţiei în intervenţiile lor militare. De multe ori a fost invers. Sunt aici, în Chile; ce loc mai bun pentru a-ţi aminti cum sunt intervenţiile americane?”, a concluzionat Borrell, referindu-se la sprijinul primit de generalul Augusto Pinochet pentru lovitura de stat din 1973.

Borrell critică „blândeţea” UE

Borrell a criticat totodată „blândeţea” cu care UE s-a referit la intervenţia SUA în Venezuela şi a îndemnat Bruxelles-ul să nu mai considere Washingtonul drept „marele său aliat”.

El a afirmat că acţiunile militare americane de la Caracas reprezintă „un puternic semnal de alarmă pentru Europa, pe care mulţi lideri europeni, în special cei de la Bruxelles, refuză să-l audă”.

„Statele Unite sunt pregătite să-şi instaureze propria lor ordine în zonele de influenţă, iar a continua să credem că este marele nostru aliat înseamnă a nega realitatea”, a declarat Borrell.

Potrivit diplomatului spaniol, există multe ţări europene care cred că „singura soluţie este să încerce să-l îmbuneze” pe Trump, deoarece „se tem că Statele Unite vor decide să nu mai protejeze Ucraina”.

„Este o atitudine blândă... Evident că este o tactică de a încerca să-l calmezi şi să-l împiedici să abandoneze Ucraina, dar Trump va abandona Ucraina sau nu, în funcţie de ce îi convine”, a adăugat el.

UE a emis duminică un comunicat, la aproape o zi şi jumătate după capturarea lui Maduro, semnată de 26 din cele 27 de state membre (toate cu excepţia Ungariei premierului Viktor Orban, aliat al lui Trump), în care nu a criticat acţiunile Washingtonului şi a făcut doar un apel la „calm şi reţinere” şi la respectarea dreptului internaţional, aminteşte EFE.

„Ce am spune noi, europenii?”

Borrell a mai declarat că înţelege bucuria resimţită de milioane de venezueleni din întreaga lume după căderea lui Maduro, dar a declarat că „un preşedinte ilegitim susţinut de un aparat al terorii corupt” nu poate fi înlocuit de „un proconsul american în stilul Imperiului Roman”.

„Dacă mâine Trump decide să ia cu forţa Groenlanda - ceea ce nu ar fi prea greu, deoarece are deja suficiente baze americane acolo pentru a coborî steagul danez şi a-l ridica pe cel american fără a trage un foc de armă - ce am spune noi, europenii, sau ce am putea face?”, a întrebat el.

Pentru politicianul spaniol, soluţia este ca blocul european „să găsească mijloacele pentru a-şi asigura propria apărare”.

„Europa a trăit confortabil sub umbrela protectoare a Statelor Unite; astăzi este un protectorat militar, iar aceasta nu este o soluţie bună, fiindcă, dacă protectorul decide să nu te protejeze, rămâi descoperit”, a concluzionat el.

