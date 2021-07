Valul de căldură extremă din Canada a dus la moartea a aproape un miliard de midii, scoici și alte animale marine care trăiesc pe plajele din Vancouver. Practic, ele au "fiert" la propriu la țărm la cele 50 de grade care au fost înregistrate de camerele de termoviziune, potrivit CNN.

Cel care a tras semnalul de alarmă cu privire la această catastrofă marină este Christopher Harley, profesor la departamentul de zoologie de la Universitatea din Columbia Britanică. El a descoperit că întreaga plajă Kitsilano, care se află în apropierea casei sale, era acoperită de midii moarte. Cercetătorul a apreciat că aceasta este o consecință a valului de căldură record care a lovit zona în perioada 26-28 iunie.

"Am simțit mirosul acelei plaje înainte să ajung acolo, pentru că erau deja multe animale moarte. Am început să mă uit în jur și mi-am spus: Oh, asta nu poate fi bine", a povestit el.

A doua zi, Harley și unul dintre elevii săi au mers la Lighthouse Park, la vest de Vancouver: "Acolo era o catastrofă. Midiile acopereau tot țărmul și majoritatea acestora muriseră".

Christopher Harley estimează că un miliard de midii, scoici și alte animale marine ar fi murit de căldură.

Un miliard de scoici, midii și alte animale marine, ucide de valul de căldură extremă din Canada. FOTO: captură Youtube Deschide galeria foto

Deși scoicile atașate de roci sunt obișnuite să fie expuse la aer și la lumina soarelui în timpul refuxului, ele nu pot supraviețui la temperaturi de peste 37 de grade Celsius foarte mult timp, explică Christopher Harley. În ultimele zile ale lunii iunie, în Vancouver, temperaturile s-au apropiat de 40 de grade Celsius, cu valori și mai ridicate în zonele de plajă.

O cameră de termoviziune folosită de Harley și de studentul lui a indicat chiar și peste 50 de grade Celsius pe unele suprafețe.

Brian Helmuth, profesor de biologie marină la Universitatea Northeastern, a precizat că moartea acestor viețuitoare poate provoca "un efect în cascadă" asupra altor specii.

Oamenii de știință din domeniul climei au numit valul de căldură din Columbia Britanică și Pacificul de Nord-Vest din Statele Unite ca fiind fără precedent și au avertizat că schimbările climatice vor face aceste evenimente mai frecvente și mai intense.

"Am văzut recorduri de căldură în weekend care au fost doborâte a doua zi", a declarat Kristina Dahl, cercetător pe probleme de climă.

