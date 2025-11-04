Live TV

Video Un nou bilanț după cutremurul puternic din Afganistan: cel puțin 27 de morți și aproape 1.000 de răniți

Foto: Profimedia Images
Locuitorii din nordul Afganistanului căutau prin dărâmături și îngrijeau răniții marți, după ce un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,3, a ucis cel puțin 27 de persoane și a distrus sute de locuințe, scrie Reuters. Seismul a lovit luni dimineață, în apropierea orașului Mazar-i-Sharif, din nordul țării, fiind rănite aproape 1.000 de persoane și afectată Moscheea Albastră istorică a orașului, potrivit autorităților.

Epicentrul, aflat într-o zonă slab populată, a făcut ca bilanțul victimelor să fie mai mic decât era preconizat inițial.

Sute de locuințe au fost complet sau parțial distruse, conform Autorității Naționale pentru Gestionarea Dezastrelor din Afganistan (ANDMA). Organizațiile umanitare au avertizat că situația este îngrijorătoare, mai ales în pragul iernii afgane, când temperaturile scad sub zero grade.

„Dificultăți uriașe” pentru echipele de intervenție

Dificultățile echipelor de ajutor, cauzate de starea proastă a drumurilor și de alte probleme de infrastructură, sunt „uriașe”, a declarat Hosam Faysal, șeful delegației pentru Afganistan din cadrul Federației Internaționale a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie.

„Iarna agravează complet complexitatea situației”, a spus Faysal jurnaliștilor la Geneva, prin videoconferință din Kabul.

Mai multe unități medicale au fost avariate de cutremur, ceea ce îngreunează intervenția, a declarat purtătorul de cuvânt al Organizației Mondiale a Sănătății, Christian Lindmeier. Potrivit Ministerului Sănătății Publice din Afganistan, aproximativ 956 de persoane au fost rănite.

Mai multe clădiri sunt în pericol de prăbușire

Marți, locuitorii din zona Tangi Tashqurgan, aflată aproape de epicentru, săpau prin dărâmături și consolidau clădirile afectate.

Mohammad Yasin, un comerciant local, a declarat că zeci de structuri au fost avariate sau distruse de seism. „Dacă intri în magazine, îți este teamă că s-ar putea prăbuși în orice moment”, a spus el.

Citește și: Cutremur în Afganistan, de magnitudine 6,3: cel puțin 20 morți și sute de răniți

Dezastrul reprezintă o nouă provocare pentru administrația talibană din Afganistan, care se confruntă deja cu multiple crize – inclusiv cutremurul din august, soldat cu mii de morți în estul țării, scăderea bruscă a ajutorului extern și deportarea în masă a refugiaților afgani din țările vecine.

Națiunile Unite și India au promis ajutor, iar China a anunțat marți că va oferi, de asemenea, sprijin umanitar.

Cutremurele ucid anual sute de oameni în Afganistan

Înconjurat de munți abrupți, Afganistanul este predispus la numeroase dezastre naturale, dar cutremurele sunt cele mai mortale, ucigând în medie aproximativ 560 de persoane pe an și provocând pagube de circa 80 de milioane de dolari.

Tehnicile rudimentare de construire contribuie la numărul ridicat al victimelor. Experții recomandă ca noile clădiri să fie construite conform standardelor de rezistență seismică, iar cele existente să fie consolidate pentru a reduce riscul prăbușirii.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ANDMA, Yousuf Hammad, standardele de construireceva mai bune, terenul mai plat și densitatea redusă a populației au făcut ca bilanțul de luni să fie mult mai scăzut decât cel al cutremurului din august.

