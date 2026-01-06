Imagini noi dezvăluie atacuri cu drone FPV, schimburi de focuri la distanță mică și capturarea trupelor ruse în timpul operațiunilor active, informează Defense Express.

Imagini intense din luptă au apărut din zona Zaporojie, arătând activitatea pe câmpul de luptă a unității de primă linie, care operează ca parte a Unității Speciale Tymur din cadrul Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina. Videoclipul oferă o imagine rară a operațiunilor de luptă la distanță mică desfășurate de forțele ucrainene într-unul dintre cele mai disputate sectoare ale frontului.

Imaginile documentează distrugerea sistematică a pozițiilor și adăposturilor rusești folosind drone de atac FPV și UAV-uri de tip bombardier. Sunt prezentate atacuri precise cu drone care vizează puncte de tragere, adăposturi și poziții ascunse, subliniind modul în care sistemele fără pilot au devenit un instrument principal pentru suprimarea și demontarea apărării inamice înainte de contactul direct.

Pe lângă operațiunile cu drone, videoclipul surprinde momente de luptă intensă cu arme de calibru mic. Aceste scene evidențiază relevanța continuă a angajamentelor infanteriei chiar și pe un câmp de luptă dominat din ce în ce mai mult de drone, unde coordonarea strânsă între operatorii UAV și elementele de asalt rămâne esențială pentru succes.

Capturarea unor soldați ruși

O atenție deosebită este acordată episoadelor care implică capturarea soldaților ruși. Aceste momente sugerează că presiunea dronelor și focul precis nu numai că pot neutraliza pozițiile, ci și pot forța apărătorii supraviețuitori să se predea, reducând necesitatea unor schimburi de focuri prelungite și limitând riscurile pentru personalul ucrainean.

Editor : Sebastian Eduard