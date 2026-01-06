Live TV

Video Un nou video dezvăluie luptele intense din Zaporojie: raiduri cu drone kamikaze, încăierări cu arme de calibru mic, soldați capturați

Data publicării:
Soldat ucrainean
Foto: Profimedia
Din articol
Capturarea unor soldați ruși

Imagini noi dezvăluie atacuri cu drone FPV, schimburi de focuri la distanță mică și capturarea trupelor ruse în timpul operațiunilor active, informează Defense Express.

Imagini intense din luptă au apărut din zona Zaporojie, arătând activitatea pe câmpul de luptă a unității de primă linie, care operează ca parte a Unității Speciale Tymur din cadrul Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina. Videoclipul oferă o imagine rară a operațiunilor de luptă la distanță mică desfășurate de forțele ucrainene într-unul dintre cele mai disputate sectoare ale frontului.

Imaginile documentează distrugerea sistematică a pozițiilor și adăposturilor rusești folosind drone de atac FPV și UAV-uri de tip bombardier. Sunt prezentate atacuri precise cu drone care vizează puncte de tragere, adăposturi și poziții ascunse, subliniind modul în care sistemele fără pilot au devenit un instrument principal pentru suprimarea și demontarea apărării inamice înainte de contactul direct.

Pe lângă operațiunile cu drone, videoclipul surprinde momente de luptă intensă cu arme de calibru mic. Aceste scene evidențiază relevanța continuă a angajamentelor infanteriei chiar și pe un câmp de luptă dominat din ce în ce mai mult de drone, unde coordonarea strânsă între operatorii UAV și elementele de asalt rămâne esențială pentru succes.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Capturarea unor soldați ruși

O atenție deosebită este acordată episoadelor care implică capturarea soldaților ruși. Aceste momente sugerează că presiunea dronelor și focul precis nu numai că pot neutraliza pozițiile, ci și pot forța apărătorii supraviețuitori să se predea, reducând necesitatea unor schimburi de focuri prelungite și limitând riscurile pentru personalul ucrainean.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
1
După ce a criticat inițial intervenția SUA, Viktor Orban spune acum că preluarea...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
2
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va...
Recep Tayyip Erdogan
3
Recep Tayyip Erdogan, către Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Venezuela nu...
polar bear mama
4
Un fenomen rar în Arctica îi uimește pe cercetători: O ursoaică polară a adoptat un pui
Radoslaw Sikorski
5
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul...
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie
Digi Sport
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
cladire distrusa in ucraina
3.000 de copii și părinții lor, evacuați din regiunile ucrainene Zaporojie şi Dnipropetrovsk, unde armata rusă înregistrează progrese
Închisoare Zaporojie
Atac rusesc asupra regiunii ucrainene Zaporojie: 26 de răniți
Huliaipole
Lupte grele în zona Zaporojie. Forțele ruse încearcă să încercuiască Huliaipole
Russian drones attack Okhtyrka, Sumy region, injuring seven.
Atac cu dronă în Ucraina: şapte victime după lovirea unui bloc în Okhtyrka. Rusia revendică o nouă cucerire în Zaporojie
atac rusesc zaporojie
Atac rusesc în timpul nopții asupra Zaporojie: 5 oameni au murit. Bilanț după bombardamentul de la Ternopil: 28 de morți
Recomandările redacţiei
harta moldova romania ucraina marea neagra
Ce presupune planul de securitate pentru Ucraina. Nicușor Dan: patru...
France Russia Ukraine War
Concluzii după summitul Coaliției de Voință. Zelenski: Știm fiecare...
WEB DECLARATII NICUSOR DAN PARIS 060126_26742
Garanții de securitate pentru Ucraina și mize interne. Nicușor Dan...
President Donald Trump Hosts Multilateral Meeting With European Leaders At The White House - 18 Aug 2025
Trump îl ironizează pe Macron și anunță ce au discutat despre tarife...
Ultimele știri
Nicușor Dan, despre numirile la SRI și SIE: „Am niște oameni în cap. O să fie niște discuții”. Ce a spus despre șefii parchetelor
Ce a răspuns Nicușor Dan, întrebat de contestarea celor doi judecători CCR în contextul așteptării deciziei pe legea pensiilor speciale
Nicușor Dan, despre anexarea Groenlandei de către Trump: „Nu vorbim despre o intenţie oficială”. Ce a spus despre Venezuela
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e tatăl unicului copil al lui Brigitte Bardot. Și el a murit tot anul acesta
Cancan
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Fanatik.ro
Bărbatul alături de care Simona Halep petrece timp de calitate în Dubai. Cei doi s-au afișat din nou împreună
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Ion Țiriac nu mai este cel mai bogat român! Cei doi antreprenori care l-au surclasat pe miliardar. Ce avere au
Adevărul
Cine este constructorul din Neamț fără niciun kilometru de autostradă care l-a învins pe Umbrărescu la...
Playtech
Sfântul Ion sau Sfântul Ioan? Cum spunem corect, de fapt?
Digi FM
Până când se ia Agheasma Mare, apa sfințită de Bobotează. Ce spune rânduiala Bisericii Ortodoxe
Digi Sport
"Sub nicio formă". Patronii barului din Elveția au decis să rupă tăcerea, la cinci zile de la tragedie
Pro FM
Britney Spears, moment viral pe Instagram. La un pas de un accident vestimentar în timp ce dansa îmbrăcată...
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Dronă rară de recunoaștere a Rusiei, dotată cu inteligență artificială, doborâtă de interceptoarele ieftine...
Newsweek
Pensie crescută după ce instanța a cerut să fie ajustată cu indicele de corecție de 1,41. E fără precedent
Digi FM
Manuela Hărăbor, revoltată după ce a aflat câte mii de lei are de plătit impozit în 2026 pentru un...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...