Videoclipul, publicat pe pagina oficială de Facebook a Forțelor Aeriene, surprinde activitatea unităților de apărare aeriană care au contracarat rachetele și dronele în timpul atacului.

Potrivit Forțelor Aeriene, între ora 19:00 pe 21 februarie și dimineața zilei de 22 februarie, forțele ruse au efectuat un atac combinat masiv care a vizat infrastructura critică din toată Ucraina.

Inamicul a folosit drone de atac, precum și rachete lansate din aer și de la sol. În total, trupele radio-tehnice ale Forțelor Aeriene au detectat 345 de ținte aeriene, printre care:

• 4 rachete antinavale Zircon lansate din Crimeea ocupată;

• 22 de rachete balistice Iskander-M/S-400 lansate din regiunile rusești Bryansk și Belgorod, precum și din zonele ocupate temporar din regiunea Donetsk;

• 18 rachete de croazieră Kh-101 lansate din regiunea rusă Vologda;

• 2 rachete de croazieră Iskander-K din regiunea Kursk;

• 4 rachete ghidate Kh-59/69 lansate din aer din regiunea Kursk;

De asemena au fost detectate 297 drone de atac, inclusiv de tip Shahed, Gerbera, Italmas și alte drone lansate din Briansk, Kursk, Oriol, Șatalovo, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk și Crimeea ocupată. Aproximativ 200 dintre acestea au fost drone Shahed.

Principalele direcții ale atacului au fost regiunile Kiev, Odesa, Kirovohrad și Poltava.

Atacul aerian a fost respins de aviația de vânătoare, unitățile de rachete antiaeriene, sistemele de război electronic, unitățile de sisteme fără pilot și grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.

La ora 10:00, datele preliminare indică faptul că 307 ținte aeriene au fost distruse sau neutralizate, inclusiv 33 de rachete și 274 de drone de diferite tipuri.

Editor : Sebastian Eduard