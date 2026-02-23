Live TV

Video Filmări de noapte de pe frontul din Ucraina: Forțele aeriene ale Kievului arată cum au respins un atac combinat al Rusiei

Data actualizării: Data publicării:
Video

Videoclipul, publicat pe pagina oficială de Facebook a Forțelor Aeriene, surprinde activitatea unităților de apărare aeriană care au contracarat rachetele și dronele în timpul atacului.

Potrivit Forțelor Aeriene, între ora 19:00 pe 21 februarie și dimineața zilei de 22 februarie, forțele ruse au efectuat un atac combinat masiv care a vizat infrastructura critică din toată Ucraina.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Inamicul a folosit drone de atac, precum și rachete lansate din aer și de la sol. În total, trupele radio-tehnice ale Forțelor Aeriene au detectat 345 de ținte aeriene, printre care:

• 4 rachete antinavale Zircon lansate din Crimeea ocupată;
• 22 de rachete balistice Iskander-M/S-400 lansate din regiunile rusești Bryansk și Belgorod, precum și din zonele ocupate temporar din regiunea Donetsk;
• 18 rachete de croazieră Kh-101 lansate din regiunea rusă Vologda;
• 2 rachete de croazieră Iskander-K din regiunea Kursk;
• 4 rachete ghidate Kh-59/69 lansate din aer din regiunea Kursk;

Citește și

Împlicarea lui Kim Jong Un de partea Rusiei ar putea duce la o situație de neimaginat : Coreea de Sud va acorda ajutor militar Ucrainei

De asemena au fost detectate 297 drone de atac, inclusiv de tip Shahed, Gerbera, Italmas și alte drone lansate din Briansk, Kursk, Oriol, Șatalovo, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk și Crimeea ocupată. Aproximativ 200 dintre acestea au fost drone Shahed.

Principalele direcții ale atacului au fost regiunile Kiev, Odesa, Kirovohrad și Poltava.

Atacul aerian a fost respins de aviația de vânătoare, unitățile de rachete antiaeriene, sistemele de război electronic, unitățile de sisteme fără pilot și grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.

La ora 10:00, datele preliminare indică faptul că 307 ținte aeriene au fost distruse sau neutralizate, inclusiv 33 de rachete și 274 de drone de diferite tipuri.

Citește și

Zelenski spune că Vladimir Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie oprit. „Nu se va limita la Ucraina”

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
James Carafano, expert în securitate națională și politică externă
1
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO...
Igor Secin, șeful Rosneft
2
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată...
insula Diego Garcia din arhipelagul Chagos
3
„Operațiunea Moarte Sigură”: Cum vor patru aventurieri să recolonizeze insulele Chagos și...
steaguri ue si iran
4
Iranul a desemnat forţele navale şi aeriene ale statelor membre UE drept organizaţii...
vad in antarctica
5
Mai adânc decât oricând. Ce au descoperit cercetătorii după ce au forat la sute de metri...
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
Digi Sport
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Kaja Kallas.
La patru ani de război, Ungaria blochează din nou sancțiunile UE împotriva Rusiei. Cel de-al 20-lea pachet nu poate fi adoptat
ancheta politie, banda nu treceti_INQUAM_PHOTOS_George_Calin
Iaşi: Patru bărbaţi au atacat cu bâte, furci şi topoare gospodăria unui localnic ca răzbunare pentru că acesta ajutase justiția
Vladimir Ivanov
Un soldat rus a fost condamnat la închisoare pe viață pentru executarea prizonierilor de război ucraineni
putin
Putin a decorat mai mulți militari și le-a amintit de ce ucid civilii din Ucraina: „Oameni cu principii morale solide”
premierul maghiar Viktor Orban
Prima zi a campaniei electorale. Viktor Orban: „Ungaria nu poate fi șantajată. Cine ne mușcă își va rupe dinții”
Recomandările redacţiei
BUZAU - ALEGERI 2024 - PSD - SARBATORESTE ROMANESTE - 8 MAI 2024
Constantin Toma: „Jucăm alba-neagra de şase luni. Bolojan îşi face...
uniunea europeana, steag, sediul comisiei europene
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va...
Michael B Jordan și Delroy Lindo
Scandal la Bafta după ce un invitat cu sindromul Tourette a strigat...
fata cu gluga si ninsoare
Vreme rea în aproape toată țara. ANM a emis coduri galbene de ploi...
Ultimele știri
Un fost președinte avertizează: Liderii occidentali, responsabili pentru apariția conceptului de „oboseală de război” în cazul Ucrainei
Zeci de animale de la o stână, ucise de câinii de pază ai directorului Casei de Pensii Olt. Proprietarul vrea să-l dea în judecată
Tronurile pe care au stat Alexandru Ioan Cuza, Grigore Dimitrie Ghica, regina Elisabeta, expuse la Muzeul Naţional de Istorie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce Anul Calului de Foc este considerat ghinionist în dragoste. Mitul vechi de secole care încă...
Cancan
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie...
Fanatik.ro
Gigi Becali a explodat când a aflat că Iuliana Demetrescu va arbitra FCSB – Metaloglobus: „Du-te, mă, şi...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Gigi Becali anunță alianța cu Călin Georgescu: „Trebuie să facem ceva! Și dacă îl bagă la închisoare, îi dau...
Adevărul
Cele două alimente care pot crește riscul de cancer. Un dietetician oncolog dezvăluie ce trebuie să evităm
Playtech
Ascensiunea politică a Elenei Udrea! Fostul ministru, declaraţii neaşteptate despre Traian Băsescu
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție impecabilă la BAFTA 2026, în ciuda scandalului în care este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții anunțată: Cristi Chivu, înlocuit! Un nume uriaș, ”precontract cu Inter”
Pro FM
Shakira, reacție nemascată după ce a zărit un carton cu chipul lui Gerard Pique la concertul ei. "Este totuși...
Film Now
Filmul considerat una dintre cele mai mari surprize ale anului, după doar două weekenduri de la lansare
Adevarul
O femeie dispărută de 24 de ani a fost găsită în viață, dar refuză contactul cu familia. Misterul plecării...
Newsweek
Ministrul de finanțe dă cea mai proastă veste despre indexarea pensiilor. Pensionarii ar putea pierde 340 lei
Digi FM
Văduva lui Gabriel Cotabiță, plasată în arest la domiciliu. Alina Cotabiță, cercetată într-un dosar de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un studiu care pare desprins din „Inception”. Oameni de ştiinţă „au infiltrat” visele unui grup de voluntari...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Rolurile legendare ale lui Jodie Foster și Anthony Hopkins din "Tăcerea mieilor", la un pas să ajungă la alte...
UTV
Andrei Stoica a fost dus de urgență la spital după o căzătură la schi. „Realitatea m-a pus la sol”