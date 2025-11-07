Live TV

Un ostatic israelian acuză că a fost violat cât timp a fost în detenție. Rom Braslavski a descris tortura oribilă prin care a trecut

Data publicării:
Un fost ostatic israelian eliberat luna trecută a declarat pentru televiziunea israeliană că a fost agresat sexual în timpul celor doi ani petrecuți în captivitate în Gaza.

Într-un interviu acordat emisiunii Hazinor de la Channel 13, Rom Braslavski, în vârstă de 21 de ani, a povestit că a fost dezbrăcat și legat de membrii Jihadului Islamic Palestinian (PIJ).

„A fost violență sexuală, iar scopul principal era umilirea. Scopul era să mă umilească, să-mi distrugă demnitatea”, a spus el.

El este primul bărbat ținut ostatic care a afirmat public că a fost agresat sexual.

Rom Braslavski era în concediu de la serviciul militar în armata israeliană și lucra ca agent de pază la festivalul de muzică Nova când Hamas și grupurile armate palestiniene aliate au atacat sudul Israelului pe 7 octombrie 2023, ucigând aproximativ 1.200 de persoane și luând alte 251 de persoane ostatici.

Israelul a răspuns la atacuri lansând o campanie militară în Gaza, care a ucis peste 68.800 de persoane, potrivit ministerului sănătății din teritoriul controlat de Hamas.

Acum patru săptămâni, Braslavski se număra printre ultimii 20 de ostatici israelieni în viață care au fost eliberați în cadrul unui acord de încetare a focului negociat de SUA între Israel și Hamas.

În interviul acordat Channel 13, difuzat joi seara, Braslavski a declarat că tratamentul aplicat de PIJ s-a deteriorat rapid după ce a refuzat să se convertească de la iudaism la islam în martie anul acesta, moment în care s-a prăbușit și precedentul acord de încetare a focului, transmite BBC.

El a spus că a fost ținut cu ochii legați timp de trei săptămâni, i s-au introdus pietre în urechi pentru a-i limita auzul și i s-au redus rațiile de mâncare și apă.

Apoi, a adăugat el, răpitorii săi au primit ceea ce au descris ca fiind un ordin de a-l tortura.

Braslavski a spus că l-au legat, l-au lovit cu pumnii și l-au biciuit cu un cablu metalic și că acest lucru s-a repetat de mai multe ori pe zi.

„Am intrat într-un cerc vicios, din care nu credeam că voi ieși viu”, își amintește el.

În august 2025, PIJ a publicat un videoclip în care Braslavski era văzut plângând și spunând că nu mai avea mâncare și apă, că nu mai putea să stea în picioare sau să meargă și că era „la un pas de moarte”.

După publicarea videoclipului, Braslavski a declarat pentru Channel 13 că răpitorii săi au început să-l agreseze sexual.

„Mi-au scos toate hainele, lenjeria intimă, totul. M-au legat de... Când eram complet gol, eram epuizat, muream de foame și m-am rugat la Dumnezeu: «Salvează-mă, scoate-mă din situația asta»”, a spus el.

Când a fost întrebat dacă răpitorii săi au făcut și alte lucruri de genul acesta”, Braslavski a răspuns: „Da. Mi-e greu să vorbesc despre această parte în mod specific. Nu-mi place să vorbesc despre asta. Și e greu. A fost un lucru oribil”.

El a adăugat: „Te rogi la Dumnezeu să se oprească. Și cât timp am fost acolo, în fiecare zi, la fiecare bătaie, în fiecare zi, îmi spuneam: «Am supraviețuit încă o zi în iad. Mâine dimineață, mă voi trezi într-un alt iad. Și încă un iad»”.

Președintele israelian Isaac Herzog a spus că Braslavski a dat dovadă de „un curaj extraordinar în a împărtăși ororile captivității sale, inclusiv un atac sexual îngrozitor pe care l-a îndurat”.

„Lumea trebuie să înțeleagă amploarea crimelor comise de teroriștii din Gaza, cruzimea atroce, violența sexuală și abuzurile”, a scris el pe X.

Cel puțin patru femei ținute ostatice au vorbit public despre presupuse incidente de abuz sexual împotriva lor sau a altor captive, potrivit Reuters.

Un oficial al PIJ a declarat agenției de știri Reuters că acuzația lui Braslavski de agresiune sexuală era „incorectă”, fără a da mai multe detalii.

Reprezentanta specială a ONU pentru violența sexuală în conflicte a declarat în martie 2024 că ea și o echipă de experți au găsit „informații convingătoare” despre violuri și torturi sexuale comise împotriva unor ostatici din Gaza. De asemenea, au găsit motive rezonabile să creadă că violența sexuală a avut loc în mai multe locuri, inclusiv violuri și violuri în grup, în timpul atacurilor din 7 octombrie. Hamas a declarat că concluziile raportului sunt „nefondate”.

Un raport separat al unei comisii de anchetă a ONU din martie 2025 a concluzionat că Israelul „a recurs din ce în ce mai mult la violență sexuală, reproductivă și alte forme de violență bazată pe gen împotriva palestinienilor”, inclusiv „dezbrăcarea și nuditatea forțată în public, hărțuirea sexuală, inclusiv amenințări cu violul, precum și agresiunea sexuală”. Israelul a calificat acuzațiile drept „nefondate”.

Săptămâna trecută, fosta avocată șefă a armatei israeliene a demisionat după ce a declarat că era responsabilă pentru scurgerea unui videoclip care arăta soldați abuzând un deținut palestinian într-o bază din Israel anul trecut. Deținutul a fost tratat pentru leziuni grave după ce ar fi fost înjunghiat în rect. Cinci soldați au fost acuzați în legătură cu incidentul.

