Live TV

Un petrolier care are legături cu Rusia a fost atacat în Marea Neagră, anunță presa turcă

Data publicării:
1200x813
Petrolierul Elbus, sub pavilionul Palau, care purta un alt nume anterior, în octombrie. Foto: Capt. Turboboss/MarineTraffic

Un petrolier care are are legături cu Rusia a fost lovit de o dronă în Marea Neagră, potrivit presei din Turcia, citată de Bloomberg.

Nava Elbus, care arbora pavilionul Palau, naviga la aproximativ 30 de mile în largul coastei turcești când a fost lovită, potrivit NTV. Nava a emis un apel de urgență, iar garda de coastă a fost trimisă în zonă, a relatat sursa citată.

Oficialii de la Kiev nu au comentat incidentul când au fost contactați de Bloomberg, joi. Baza de date maritimă Equasis a industriei nu oferă o modalitate de a contacta proprietarul navei.

Acesta este cel mai recent incident dintr-o serie de incidente în care petroliere cu legături cu Rusia au fost lovite în Marea Neagră. Ucraina și-a intensificat dramatic atacurile asupra infrastructurii energetice a Moscovei - inclusiv asupra navelor - în cursul lunii decembrie, în ciuda eforturilor de a pune capăt invaziei Rusiei.

Unele nave au ales să navigheze prin Marea Neagră folosind rute mai apropiate de coasta turcească, o măsură care părea să aibă scopul de a reduce riscul de a fi vizate de drone. Elbus se afla pe o astfel de rută.

Datele de urmărire a navei, compilate de Bloomberg, arată că nava și-a schimbat cursul după ce s-a îndreptat spre est în Marea Neagră, miercuri. Se pare că acum este ancorată mai aproape de coasta Turciei, iar starea sa de navigație apare ca „nu se află sub comandă”.

Nava a transportat marfă rusească doar din februarie anul trecut, conform datelor Kpler.

Citește și:

Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik după confiscarea petrolierului Marinera

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
România UE
1
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
maduro
2
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
Reza Pahlavi
3
Prințul moștenitor al Iranului a transmis primele instrucțiuni iranienilor. El îndeamnă...
Berlin pană de curent
4
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este...
maduro venezuela
5
Reacții din Venezuela după capturarea lui Maduro: „Vrem să trăiască fiecare zi care i-a...
”Nu vreau să mă operez”. Au aflat că românul care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg! Cum l-au numit
Digi Sport
”Nu vreau să mă operez”. Au aflat că românul care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg! Cum l-au numit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
exercitiu-nato-Sea-Shield-24-map
Schimbare de comandă în Marea Neagră: România cedează Turciei conducerea grupului naval de combatere a minelor
U.S. Coast Guard capturare petrolier marinera
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik după confiscarea petrolierului Marinera
petrolierul bella 1, cu urme de rugina pe carena
Noi imagini din timpul operațiunii de capturare a petrolierului din flota fantomă a Rusiei
explozie in portul izmail de la dunare, pe malul ucrainean
Rusia a atacat două porturi ucrainene la Marea Neagră: un mort și 8 răniți. Reacții de la Kiev
elbus
Petrolier lovit de o dronă în Marea Neagră, în largul Turciei: nava sub pavilion Palau ar face parte din flota fantomă a Rusiei
Recomandările redacţiei
610907541_18167683741385573_8048350567913062512_n
Ministrul Apărării, amănunte despre zborul la Paris al lui Nicușor...
Donald Trump Volodimir Zelenski
Donald Trump urmează să decidă asupra garanțiilor de securitate...
Spital Buăzu
Rezultatul necropsiei în cazul tânărului mort la spitalul Buzău. De...
emmanuel macron
Macron acuză Statele Unite că „se îndepărtează treptat” de aliați și...
Ultimele știri
Senatul SUA va vota propunerea de a-l împiedica pe Donald Trump să întreprindă noi acțiuni în Venezuela. Cum poate riposta președintele
62.000 de elevi au făcut cursuri online sau au avut orele suspendate din cauza vremii. La Bistriţa, şcolile rămân închise şi vineri
Nicki Minaj, boicotată de fanii săi pentru sprijinul acordat lui Donald Trump: „Este seducător și irezistibil”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care au cele mai mari șanse să-și găsească dragostea în 2026. Spun adio relațiilor „de probă”
Cancan
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
Fanatik.ro
Neluțu Varga s-a săturat! Dispută fără menajamente cu acționarii minoritari: „Nu mai bag niciun euro la CFR...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Avertisment de la ANM! Ce urmează în toată țara după iarna instalată în ultimele ore: „Vin temperaturi de...
Adevărul
UE, acuzată că alimentează războiul Rusiei din Ucraina. Putin face miliarde de euro din exportul de gaze...
Playtech
Tabelul pensiilor în funcţie de meserie. Câţi bani primeşti la bătrâneţe dacă ai lucrat ca agent de...
Digi FM
Se pensionează la 48 de ani, dar are planuri mari. Cu ce se va ocupa șeful Poliției Municipiului Sibiu după...
Digi Sport
Glume între milionare. Ce a spus Sabalenka după ce a învins-o pe Cîrstea + Cum a numit-o pe româncă
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Avocatul fiului lui Rob Reiner a renunţat la caz. Alan Jackson spune însă că Nick Reiner nu este vinovat de...
Adevarul
De ce nu vrea nimeni un job de 160.000 de dolari la Ford
Newsweek
Pensii mai mici de 2.000 lei, după 30 de ani de muncă. 1.700.000 pensionari primesc astfel de sume. De ce?
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Cerb blocat într-o pungă de plastic, confundat cu un „suspect mascat”. Alarma a pus pe jar poliția din New...
Film Now
Noah Wyle, apariție rară pe covorul roșu alături de soție și de copiii lui din căsnicia anterioară, la...
UTV
Cine o ajută pe Laura Cosoi în creşterea celor patru fiice. Actriţa se pregăteşte să devină mamă pentru a...