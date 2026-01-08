Un petrolier care are legături cu Rusia a fost atacat în Marea Neagră, anunță presa turcă

Un petrolier care are are legături cu Rusia a fost lovit de o dronă în Marea Neagră, potrivit presei din Turcia, citată de Bloomberg.

Nava Elbus, care arbora pavilionul Palau, naviga la aproximativ 30 de mile în largul coastei turcești când a fost lovită, potrivit NTV. Nava a emis un apel de urgență, iar garda de coastă a fost trimisă în zonă, a relatat sursa citată.

Oficialii de la Kiev nu au comentat incidentul când au fost contactați de Bloomberg, joi. Baza de date maritimă Equasis a industriei nu oferă o modalitate de a contacta proprietarul navei.

Acesta este cel mai recent incident dintr-o serie de incidente în care petroliere cu legături cu Rusia au fost lovite în Marea Neagră. Ucraina și-a intensificat dramatic atacurile asupra infrastructurii energetice a Moscovei - inclusiv asupra navelor - în cursul lunii decembrie, în ciuda eforturilor de a pune capăt invaziei Rusiei.

Unele nave au ales să navigheze prin Marea Neagră folosind rute mai apropiate de coasta turcească, o măsură care părea să aibă scopul de a reduce riscul de a fi vizate de drone. Elbus se afla pe o astfel de rută.

Datele de urmărire a navei, compilate de Bloomberg, arată că nava și-a schimbat cursul după ce s-a îndreptat spre est în Marea Neagră, miercuri. Se pare că acum este ancorată mai aproape de coasta Turciei, iar starea sa de navigație apare ca „nu se află sub comandă”.

Nava a transportat marfă rusească doar din februarie anul trecut, conform datelor Kpler.

Citește și:

„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik după confiscarea petrolierului Marinera

Editor : Ș.R.