Gărzile Revoluţionare din Iran susțin că au atacat un petrolier cu legături cu SUA în strâmtoarea Ormuz: „A fost lovit de două drone”

Data publicării:
Strategically,Important,Strait,Of,Ormuz,(hormuz),Old,Map,Fragment,Originally
Strâmtoarea Ormuz. Harta. Foto: Shutterstock

Gărzile Revoluţionare iraniene au transmis luni că au lovit cu două drone în strâmtoarea Ormuz un petrolier ce ar avea legături cu SUA, transmit agenţiile Reuters şi EFE.

Petrolierul a fost descris în acest anunţ ca fiind nava „Athe Nova”, sub pavilionul statului Honduras. Potrivit website-ului de monitorizare a traficului maritim VesselFinder, acest petrolier se afla în respectiva zonă înaintea atacului.

Gărzile Revoluţionare mai susţin că un incendiu s-a declanşat la bordul navei în urma impactului cu dronele. Operatorul navei nu a transmis deocamdată clarificări privind situaţia reală a petrolierului.

„Petrolierul ATHE NOVA, unul dintre aliații americani din strâmtoarea Hormuz, este încă în flăcări după ce a fost lovit de două drone”, a transmis Garda Revoluționară din Iran într-un comunicat, conform Times of Israel.

Strâmtoarea Ormuz este o rută vitală pentru exporturile de petrol ale ţărilor din Golf. Deşi Iranul a infirmat că ar fi închis această rută ca represalii după atacurile aeriene lansate împotriva sa de SUA şi Israel, strâmtoarea este de facto închisă, operatorii navelor evitând zona de conflict.

Amintim că războiul din Orientul Mijlociu a intrat în a treia zi într-un ritm accelerat al escaladării, cu un bilanț militar tot mai amplu. După uciderea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, într-o operațiune militară comună americano-israeliană, confruntarea s-a transformat într-o campanie militară care se anunță de durată.

Cât ar costa blocajul din Strâmtoarea Ormuz, în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Chisăliţă: „Este artera energetică a lumii”

„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant de vas Traian Băsescu, după atacarea Iranului

Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă
Descarcă aplicația Digi Sport
