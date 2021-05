Nicu Ion, un profesor de matematică din România stabilit în Newcastle, a fost ales consilier local din partea Partidului Laburist la alegerile locale care au avut loc joi în Anglia. Bărbatul este de etnie romă și a vrut să lupte cu prejudecățile și să-și ajute comunitatea. Iar succesul de acum îl face să-și dorească să candideze și la alegerile parlamentare.

„Bună. Eu sunt Nicu Ion și sunt candidatul Partidului Laburist. Deci, nu uitați, pe 6 mai votați Nicu Ion, Partidul Laburist. Urmăriți pagina mea de Facebook, pentru mai multe mesaje!” - așa și-a început campania electorală Nicu Ion, un constănțean care s-a stabilit în Marea Britanie acum 9 ani. Și-a luat soția și fetița și a decis să înceapă o nouă viață în Newcastle, unde a fost acceptat ca profesor de matematică la un colegiu. Iar acum doi ani, s-a hotărât să intre în politică.

Într-un interviu acordat Digi24, Nicu Ion a explicat de ce a vrut să facă acest pas: „Doream să aduc la cunoștința autoritătilor locale faptul că există o comunitate românească, formată în majoritate din romi, care nu erau reprezentați, nu aveau o voce în viața publică”.

A ales Partidul Laburist, care e de centru-stânga, orientat spre politici sociale, și care încurajează participarea minorităților în viața publică.

Cum i-a convins pe laburiști să-l accepte drept candidat

„M-am înscris online, un an de zile n-am interacționat deloc cu partidul, doar prin emailuri. Până la urmă, am reușit să ajung la sediul central. (...) Mi-am depus candidatura pentru a deveni candidat. Acolo, am participat la interviu. Nu aveam vechimea necesară pentru a fi selectat ca și candidat, însă interviul a fost foarte bun și au dat o derogare”, a povestit românul din Newcastle.

Nicu Ion spune că i-a convins ușor pe șefii Partidului Laburist să-l desemneze drept candidatul lor. „Argumentul meu principal a fost competența. Activitățile mele de voluntariat, munca pe care am făcut-o cu comunitatea”, a exemplificat românul.

A mers din ușă în ușă ca să-i convingă pe englezi să-l voteze, iar aceștia l-au ales într-un procent covârșitor. „66% din votanți, într-o zonă a orașului în care votul românesc nu este decisiv. Este important, undeva pe la 10%”, a precizat Nicu Ion.

Încântat de rezultatul obținut, Nicu Ion vrea să candideze acum și la alegerile parlamentare.

În cadrul scrutinului de joi, a mai fost aleasă consilier local și românca Alexandra Bulat, în comitatul Cambridgeshire, tot din partea Partidului Laburist.

Citiți și: Sadiq Khan, reales primar al Londrei. Este primul musulman care conduce o capitală occidentală