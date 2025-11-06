Un puternic atac rusesc a întrerupt alimentarea cu energie electrică a minelor din Dnipropetrovsk. 2.500 de oameni, blocați sub pământ

Armata rusă a lansat joi un atac asupra regiunii Dnipropetrovsk, distrugând opt mine de cărbune, potrivit Ministerului Energiei din Ucraina. La momentul atacului, 2.595 de mineri se aflau sub pământ. Operațiunile de salvare sunt în curs de desfășurare, iar rapoartele preliminare indică faptul că nu există victime sau răniți, relatează Kyiv Post.

„Rusia continuă terorismul energetic. Un alt atac a pus în pericol viața a mii de mineri. Rusia continuă să ducă război împotriva civililor. Tactica Rusiei este clară – să lase ucrainenii fără lumină și căldură în timpul iernii”, a declarat ministrul Energiei, Svitlana Grinciuk.

Echipele de salvare și personalul minei au lucrat pentru a evacua în siguranță toți minerii la suprafață.

Ultimul atac urmează unei serii de atacuri rusești asupra infrastructurii energetice din regiune. Miercuri seara, forțele ruse au lansat și atacuri cu drone asupra regiunii Dnipropetrovsk, rănind opt persoane în orașul Kamianske. Atacul a distrus parțial acoperișul și podelele unei clădiri rezidențiale cu patru etaje și a avariat mașini, infrastructura și o companie locală de transport.

În ultimele săptămâni, Rusia a vizat în mod sistematic instalațiile miniere și energetice ale Ucrainei.

Pe 20 octombrie, trupele ruse au lansat un atac cu rachete asupra unei fabrici de îmbogățire a uraniului aparținând DTEK Energy din regiunea Dnipropetrovsk – al șaselea atac de amploare asupra întreprinderilor de cărbune ale DTEK în ultimele două luni. Cu o zi înainte, un atac masiv a lovit o altă mină DTEK din regiune, unde se aflau 192 de mineri în subteran la momentul respectiv.

Editor : M.C