Un reactor din Iran a fost grav avariat de atacuri şi scos din funcțiune (AIEA)

Reactorul de cercetare Khondab din Iran a fost grav avariat de atacuri şi nu mai este operaţional, a anunţat Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) duminică seară.

„Pe baza analizei independente a imaginilor din satelit şi a cunoştinţelor despre instalaţie, AIEA a confirmat că uzina de producţie a apei grele de la Khondab (noua denumire a reactorului de la Arak - n.r.), despre care Iranul a raportat că a fost atacată pe 27 martie, a suferit daune grave şi nu mai este operaţională”, a transmis agenţia pe platforma de socializare X, potrivit dpa şi AFP, preluate de Agerpres.

AIEA a mai precizat că „instalaţia nu conţine niciun material nuclear declarat”.

Armata israeliană a anunţat vineri că a efectuat un atac asupra unui complex de apă grea lângă Arak, în centrul Iranului, descriind uzina drept „un loc cheie de producţie de plutoniu pentru arme nucleare”.

Reactorul din apropierea oraşului Arak fusese lovit şi în iunie anul trecut, când Israelul şi SUA au atacat instalaţiile nucleare iraniene. La acea vreme, AIEA a declarat că lucrările de construcţie erau încă în desfăşurare şi că, prin urmare, nu se aflau materiale nucleare acolo.

În atacul de vineri, Israelul a invocat încercările repetate ale Iranului de a reconstrui instalaţia în urma loviturilor de anul trecut.

