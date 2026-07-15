Arhiepiscopul Teodosie a readus la viață teoriile conspiraționiste care au luat amploare după pandemia de Covid privind efectele vaccinurilor. Înalpreasfințitul prelat a declarat într-un interviu online că tinerii mor subit din cauza faptului că s-au vaccinat împotriva virusului SARS-CoV-2. Într-o replică pentru Digi24.ro, ministrul Sănătății a declarat: „Dezinformarea din spațiul public este considerată unul dintre factorii care au contribuit la scăderea încrederii în vaccinare și, implicit, la reducerea acoperirii vaccinale în unele comunități”. De asemena, BOR susține oficial campaniile de vaccinare în România.

Într-un dialog purtat cu un bărbat și postat pe rețelele sociale, IPS Teodosie susține că chiar el a îngropat recent o tânără de 23 de ani care se vaccinase. Înaltul prelat nu spune nimic despre comorbidități și despre care ar fi fost cauza care a dus la tragedie.

Digi24.ro transcrie fragmentul de discuție postat pe rețelele sociale fără a interveni pentru a corecta greșelile autorilor pentru a păstra autenticitatea mesajului: „ Am o intrebare pe care pe social media mi-o pun foarte mulți oameni în legătură cu vaccinul și morțile acestea subite, să le numim așa, în rândul tinerilor sunt provocate și din cauza vaccinului? Că știu că ați luat apărarea de-a lungul anilor și ați ținut cu lumea cu românii noștri adevărați (n.red. autorul nu precizează diferența dintre românii „adevărați” și românii mai puțin adevărați) și legat de acest subiect cu toate că mulți nu vorbesc despre acest subiect în mediul online. Dar foarte mulți tineri mor subit, ce se întâmplă? (n.red. autorul nu prezintă date pe care își bazează inormația furnizată).

IPS Teodosie: Mai ales cei ce s-au vaccinat în timpul restricțiilor, eu nu spun cuvântul acela că nu-i real (n.red. pandemia a fost declarată oficial de către Organizația Mondială a Sănătății) sunt doar restricții, au urmări foarte grave. Am înmormântat și eu o fată de 23 de ani care fusese vaccinată de trei ori. Îi și pomenesc la slujbă pe cei ce din cauza vaccinurilor s-au sfârșit. Trebuie să facem cu mare atenție, nu cele inventate ocazional vaccinurile, ci cele care sunt necesare pentru întărirea organismului. Să fim foarte atenți și medicii să-și facă datoria să informeze poporul, când și cum să se vaccineze, după toate regulile care nu pot fi contrazise ale medicinii înalte și profesioniste”.

Întrebat de unde trebuie să-și ia oamenii informațiile, înaltul prelat a declarat că duhovnicii au legătura cu medicii profesioniști și care își respectă jurământul, de aceea prin duhovnici pot ajunge la medicii potriviți.

Replica ministrului Sănătății

Într-o reacție pentru Digi24.ro, ministrul Sănătății, Cseke Attila, a transmis: „ Vaccinarea salvează vieți și reprezintă una dintre cele mai eficiente măsuri de prevenire a bolilor infecțioase. Deciziile privind vaccinarea trebuie luate pe baza informațiilor oferite de profesioniștii din domeniul sănătății. Ministerul Sănătății încurajează populația să solicite informații și recomandări exclusiv de la medicul de familie sau medicul specialist, care pot oferi sfaturi bazate pe dovezi științifice și adaptate fiecărui pacient.

În mediul online circulă frecvent opinii și informații despre vaccinare prezentate de persoane fără pregătire medicală. Atunci când acestea sunt formulate în necunoștință de cauză sau fără susținere științifică, pot induce în eroare și pot influența negativ deciziile privind sănătatea. Dezinformarea din spațiul public este considerată unul dintre factorii care au contribuit la scăderea încrederii în vaccinare și, implicit, la reducerea acoperirii vaccinale în unele comunități. Mesajul meu ca ministru al Sănătății este acela de alege întotdeauna surse medicale de încredere și de a discuta cu medicul înainte de a lua o decizie privind vaccinarea”.

Ce spune Biserica Ortodoxă Română

În anul 2021, când subiectul vaccinării domina agenda publica, purtătorul de cuvânt al BOR de la acea vreme transmitea:

„Biserica Ortodoxă şi celelalte culte religioase din România sprijină actul curat de informare cu privire la vaccinare (act care nu e o campanie a Bisericii, ci o reacţie a bunului-simţ) şi îndeamnă la formarea unei opţiuni personale la adăpost de dezinformare. Faptul ca există persoane, inclusiv clerici care, departe de lumea reală a informaţiei medicale, nu împărtăşesc această poziţie normală, raţională, poziţie care nu are şi nu poate avea nicio conotaţie religioasă sau teologică, spune multe despre gradul de adecvare la realitate al acestora".

Acesta a mai adăugat: „Amestecarea apocaliptică a vaccinării cu credinţa şi teologia, confundarea aberantă a planurilor, punerea in opoziţie a credinţei cu raţiunea, a Tainelor Bisericii cu actele medicale, toate acestea şi multe alte confuzii alimentate şi preluate delirant de (pe) site-uri conspiraţioniste care dezinformează programat nu se intersectează niciodată cu realismul creştin şi cu atitudinea echilibrată a Bisericii. Cred că, din fericire, impactul lor este şi va rămâne minor în societate", a mai spus Vasile Bănescu.

Ce spun datele

România se confruntă cu unele dintre cele mai scăzute rate de vaccinare din Uniunea Europeană. Acoperirea vaccinală pentru boli precum rujeola a scăzut periculos, coborând sub 70% la nivel național, iar pentru vaccinul antigripal acoperirea este de sub 10%, transmite organizația Salvați Copiii.

Arhiepiscopia Tomisului, la rugăminte Digi24.ro, nu a venit cu un drept la replică sau explicații suplimentare privind declarațiile înaltului prelat, până la ora publicării aticolului.

Editor : A.R.