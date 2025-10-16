Live TV

Video Un rus care trăia în Letonia de 40 de ani, dar nu vorbea letona, a fost expulzat. Alți 800 de rezidenți, pe făraș

Data actualizării: Data publicării:
Imagine din Letonia. Foto-X
Imagine cu caracter ilustrativ din Letonia. Foto:X
Din articol
„Fascism pur” Măsuri de dublare a securității naționale

Letonia a ordonat unui număr de 841 de cetățeni ruși să părăsească țara până la data de 13 octombrie, după ce aceștia nu au reușit să demonstreze că stăpânesc limba letonă și să se supună verificărilor de securitate obligatorii. Și a trecut la fapte. Primul expulzat a fost un rus care locuia de 40 de ani în țară, dar nu a reușit să promoveze examenul privind cunoștințe de bază ale limbii letone, relatează Nexta și POLITICO.

”Primul a fost expulzat! Un rus în vârstă a fost expulzat din Letonia pentru că nu cunoștea limba. Grigori Ieremenko locuia în Letonia de 40 de ani, dar tot nu a reușit să promoveze examenul de bază de limbă letonă. Drept urmare, bărbatul a fost expulzat”, anunță Nexta.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În urma invaziei rusești pe scară largă în Ucraina, la începutul anului 2022, Letonia a modificat Legea imigrației în cursul aceluiași an și a înăsprit-o și mai mult în 2024, impunând reguli mai stricte pentru cetățenii ruși care doresc să rămână în țara baltică, amintește POLITICO.

Modificările impun cetățenilor ruși să solicite statutul de rezident pe termen lung în UE, să demonstreze cunoștințe de limba letonă la nivelul A2 și să treacă verificările de securitate și de antecedente până la 30 iunie 2025 pentru a rămâne legal în țară.

„Fascism pur”

Indignat, Ieremenkon a calificat decizia de expulzare drept „fascisme pur” și a afirmat că deportările au scopul de a „expulza vorbitorii de limbă rusă”.

Aproximativ 30.000 de cetățeni ruși au fost afectați de noile reguli. În timp ce majoritatea au reușit să se conformeze, aproximativ 2.600 au părăsit voluntar Letonia.

Cu toate acestea, 841 de cetățeni ruși nu au depus documentele necesare la timp.

Acum au fost înștiințați să părăsească țara până pe 13 octombrie, a declarat Madara Puķe, șefa departamentului de relații publice al Oficiului pentru Cetățenie și Migrație din Letonia (OCMA), pentru POLITICO.

Dar se pare că există persoane care nu erau la curent cu aceste schimbări.

„Abia când nu mai primesc pensia își dau seama că ceva nu este în regulă”, a declarat Maira Roze, șefa OCMA, pentru emisiunea „De facto” a televiziunii letone. „Atunci sună. De ce nu mi se plătește pensia? Le spunem: Nu aveți permis de ședere. Ei întreabă: Unde este permisul meu de ședere? Noi le spunem: Trebuie să respectați legea”, a spus ea.

Șederea în Letonia după 13 octombrie pentru astfel de persoane devine „ilegală”, a declarat Puķe într-un răspuns scris, adăugând că accesul la serviciile sociale va fi retras. Nerespectarea persistentă fără justificare ar putea duce la deportarea forțată de către Garda de Frontieră a Statului.

Măsuri de dublare a securității naționale

Au existat măsuri mai recente de dublare a securității naționale în Letonia, pe fondul tensiunilor crescânde cu Moscova.

Președintele Letoniei, Edgars Rinkevics, a îndemnat recent la o construcție mai rapidă a gardurilor de protecție de-a lungul granițelor țării cu Rusia și Belarus, invocând riscuri de securitate din războiul Moscovei în Ucraina.

Vizitând frontiera aproape de Zaborje în uniformă militară, Rinkevics a fost informat despre planurile pentru garduri, bariere din beton și obstacole anti-tancuri împreună cu șeful armatei Letoniei și șeful grănicerilor.

Președintele a spus că, având în vedere evenimentele din Ucraina, Letonia trebuie să fie pregătită pentru toate scenariile în anii următori.

El a remarcat că granița arată fundamental diferit față de acum doi ani, dar a susținut că mai este mult de făcut, referindu-se atât la finalizarea gardului cu senzori și camere de supraveghere, cât și la instalarea barierelor din beton și anti-tancuri.

Rinkevics a susținut, de asemenea, planurile de lărgire a benzii de frontieră de la 12 la 42 de metri.

Barierele fac parte dintr-o linie comună de apărare baltică împreună cu Estonia și Letonia, proiectată pentru a descuraja o potențială agresiune din partea Rusiei și aliniată cu planurile de apărare ale NATO pentru regiune.

Letonia plănuiește să investească aproximativ 300 de milioane de euro între 2024 și 2028 pentru a întări frontiera de 400 de kilometri.

Lucrările la cele mai vulnerabile sectoare avansează conform planului, a spus Rinkevics, dar exproprierea proprietăților și compensațiile pentru proprietarii de terenuri încă nu au fost rezolvate.

El a descris, de asemenea, securitatea frontierei ca fiind o sarcină permanentă care necesită muncă și atenție continuă atât din partea militarilor, cât și a grănicerilor.

Președintele și-a exprimat speranța că pregătirile, împreună cu prezența NATO, vor descuraja orice agresor potențial.

 

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
2
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
3
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care...
mana introduce card in atm, close up
4
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite...
ben hodges profimedia-0478130954
5
Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele...
A divorțat după 12 ani de ”cea mai frumoasă femeie din lume” și n-a stat pe gânduri: ”Trăiesc aici”
Digi Sport
A divorțat după 12 ani de ”cea mai frumoasă femeie din lume” și n-a stat pe gânduri: ”Trăiesc aici”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
florentina ionita radu 3
Șefa Spitalului Militar Central, prima femeie-general din istoria...
Autostrada A7
Autostrada A7 Mizil-Buzău se deschide vineri, dar șoferii vor avea...
EU drone unmanned autonomous technology of espionage and strikes on the enemy, Europe defense against invaders
Noi detalii despre planul ambițios pentru reînarmarea UE: „Rusia, o...
BUCURESTI - AUR - CONFERINTA - 7 IUL 2025
AUR anunță că sesizează CCR împotriva Legii pensiilor private...
Ultimele știri
Nouă alertă de vreme rea în regiunea Burgas, din Bulgaria. Stațiunea Elenite, deja devastată, e amenințată din nou de ploi abundente
O studentă din Constanța a câștigat procesul împotriva universității care a obligat-o să plăteasă zeci de mii de euro pentru transfer
Robert Fico blochează din nou sancțiunile UE împotriva Rusiei și cere noi concesii pentru Slovacia
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
U.S President Trump Press Conference with Indian Prime Minister Modi
Trump se laudă că a convins India să nu mai cumpere petrol rusesc. „E un proces care durează, dar se va termina curând”
Defence ministers meet at NATO headquarters, in Brussels
Oficial NATO: Schimbul de informații atinge un nivel record în cadrul Alianței, pe fondul sprijinului crescut al SUA pentru Ucraina
NATO Leaders Attend 2025 Summit In The Hague
De ce a decis Trump în cele din urmă să ajute Ucraina să atace economia rusă (France 24)
Anna Paulina Luna / John F. Kennedy în mașină înainte să fie asasinat
O aleasă din Congresul SUA, care a fost în România, a primit de la Ambasada Rusiei un raport al URSS despre asasinarea lui Kennedy
bloc-kiev-pana curent
Ucraina, în beznă după noi atacuri rusești: „Au fost instituite întreruperi de curent de urgenţă în toate regiunile”
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, noi dezvăluiri incendiare. Rob Kardashian a vrut să se căsătorească cu ea, dar Elvis a...
Cancan
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
Fanatik.ro
El e românul care l-a ajutat pe Gică Hagi să antreneze Galatasaray, apoi l-a demis! Întâlnire surpriză cu...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
“Hai să joci pentru România!” Mircea Lucescu a plecat din țară ca să convingă un fotbalist să vina la...
Adevărul
Costul vieții în 2025: cele mai accesibile și cele mai scumpe țări din lume. Cât te costă să trăiești în...
Playtech
Ce casă poţi construi cu 20.000 de euro, în România. Calcule pentru manoperă şi materiale
Digi FM
Donald Trump, fermecat de cea mai tânără purtătoare de cuvânt din istoria Casei Albe. Cine e și cum arată...
Digi Sport
S-a făcut anunțul oficial! Lovitură pentru Gică Hagi
Pro FM
Kevin Federline, dezvăluire teribilă despre Britney Spears: "Copiii noștri se trezeau și o găseau ținând un...
Film Now
De ce a murit Diane Keaton. Familia actriței a dezvăluit cauza decesului
Adevarul
Criza foștilor coasigurați: ce pot face românii rămași fără asigurare ca să evite Urgențele
Newsweek
Anunț de la Casa de Pensii pentru o categorie de pensionari: Primiți bani în plus
Digi FM
O tânără prezentatoare TV din Milano a fost ucisă de iubitul ei de 52 de ani. Cearta ar fi izbucnit după ce...
Digi World
Renunţarea la fumat, chiar şi mai târziu în viaţă, ar putea ajuta la încetinirea apariţiei problemelor de...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Nu ai cum să-l recunoști! A jucat în "Singur acasă", dar azi nu se mai poate deplasa decât în cărucior
UTV
Emily Burghelea, momente de panică înainte de naștere. „Mi s-a rupt apa ca în filme” – a devenit mamă pentru...