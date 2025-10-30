Live TV

Un spion rus a fost condamnat în Germania, în timp ce alţi trei suspecţi îşi aşteaptă sentinţa

Data publicării:
Un german de origine rusă a fost condamnat joi la Munchen la şase ani de închisoare pentru spionaj şi planificarea unor atacuri incendiare asupra instalaţiilor militare şi căilor ferate din Germania, în timp ce la Frankfurt a început procesul a trei bărbaţi acuzaţi de spionaj în profitul Rusiei, relatează Reuters.

Doi complici în cazul de la Munchen au primit pedepse cu suspendare de 12 şi respectiv şase luni.

Procurorii au declarat că principalul inculpat, numit doar Dieter S., în conformitate cu legislaţia germană, a studiat infrastructura militară din Germania timp de şase luni, începând cu sfârşitul anului 2023, şi a primit ajutor de la complicii săi în ultimele săptămâni înainte de arestarea sa.

„Instanţa a constatat că acuzatul Dieter S., dar şi complicii săi, aveau ca scop să răspândească frica în rândul populaţiei, cu scopul final de a declanşa o decizie politică de a înceta sprijinul acordat Ucrainei”, a declarat purtătorul de cuvânt al instanţei, Laurent Lafleur.

Serviciile de securitate din întreaga Europă au avertizat asupra unei ameninţări crescânde din partea agenţiilor de informaţii ruseşti, care, potrivit acestora, încearcă să descurajeze puterile occidentale să sprijine Ucraina împotriva invaziei pe scară largă lansate de Rusia în februarie 2022.

Între timp, joi, un tribunal din Frankfurt a început procesul a trei bărbaţi – un cetăţean ucrainean, unul armean şi unul rus – acuzaţi de spionaj şi, posibil, de planificarea uciderii unui soldat ucrainean în Germania.

În cazul de la München, procurorii au declarat că Dieter S. luptase anterior în rândurile forţelor separatiste pro-ruse din Ucraina între 2014 şi 2016. Instanţa l-a condamnat şi pentru implicarea într-un grup terorist străin.

Inculpaţii au negat toate acuzaţiile, afirmând că glumeau ironic când discutau despre planurile lor de spionaj.

Dieter S. a declarat că participarea sa la luptele din regiunea Doneţk din estul Ucrainei, aflată în prezent în mare parte sub ocupaţie rusă, a fost doar „teatru”.

