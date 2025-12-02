Live TV

Un stat sud-american elimină obligativitatea vizei pentru români, pentru a încuraja turismul

Bolivia la paz
Preşedintele Boliviei a explicat că în anii 1990, Bolivia şi Peru atrăgeau un număr sensibil egal de turişti, între 340.000 şi, respectiv, 390.000 de turişti. Foto: Profimedia Images

Guvernul bolivian a anunţat luni că a eliminat obligativitatea vizelor pentru vizitatori din Africa de Sud, Coreea de Sud, Estonia, Israel, Letonia, România şi Statele Unite, pentru a stimula turismul, care va fi acum o prioritate şi o temă transversală în administraţia publică, informează EFE, preluat de Agerpres. 

„Aceasta este o primă măsură care va fi însoţită de altele pentru a se asigura că informaţiile despre imigraţie şi fluxurile la frontieră generează securitate”, a declarat ministrul de externe Fernando Aramayo, într-o conferinţă de presă.  

Aramayo a indicat că decizia răspunde nevoii ca activitatea turistică să genereze valută, cu venituri estimate între 2026 şi 2029 la cel puţin 320 de milioane de dolari. 

Ministrul de externe a făcut anunţul alături de preşedintele Rodrigo Paz şi de ministrul turismului durabil, Cinthya Yanez, la Casa Guvernului din La Paz. 

El a afirmat totodată că obligativitatea vizelor impusă începând cu 2008 turiştilor din mai multe ţări a fost o măsură „ideologică şi antieconomică” care a reprezentat „o pagubă” pentru ţară, afectând nu doar vizitatorii, ci şi generarea de venituri pentru afacerile locale. 

În plus, ministrul de externe a anunţat că guvernul lucrează pentru ca, „pe termen mediu”, să fie eliminată obligativitatea vizelor Schengen pentru cetăţenii bolivieni, lucru pe care - în opinia sa - administraţiile anterioare nu au reuşit să îl realizeze. 

„Trebuie să redăm încrederea lumii că Bolivia este o ţară potrivită şi sigură de vizitat şi că bolivienii sunt, de asemenea, oameni care, atunci când călătoresc, fac turism şi comerţ, respectând regulile”, a adăugat el.  

La rândul său, preşedintele bolivian a subliniat că obligativitatea vizelor pentru turiştii din mai multe ţări a provocat Boliviei pierderi de „peste 80 de milioane de dolari în venituri” şi că această obligativitate „în loc să fie benefică, a fost dăunătoare”. 

Paz a indicat că, de acum încolo, politicile ministerelor „vor avea o abordare transversală” cu Ministerul Turismului Durabil şi a subliniat că această activitate este „o prioritate”. 

Preşedintele a explicat, de asemenea, că în anii 1990, Bolivia şi Peru atrăgeau un număr sensibil egal de turişti, între 340.000 şi, respectiv, 390.000 de turişti. 

În schimb, anul trecut Bolivia a primit 650.000 de vizitatori, fără a-i contabiliza pe cei care au intrat în scop de afaceri, în timp ce Peru a primit peste 3,5 milioane, ceea ce a dus la discuţii despre necesitatea stimulării turismului bolivian. 

La rândul său, ministrul turismului a indicat că, din 2007, când s-a impus obligativitatea vizelor pentru cetăţenii americani şi, ulterior, pentru cetăţenii altor ţări, Bolivia a pierdut aproximativ „900 de milioane de dolari”. 

„Experienţa regională şi internaţională arată că intrarea fără vize pentru turişti îmbunătăţeşte veniturile în sectoare precum gastronomia, hotelurile, artizanatul şi ghizii turistici”, a declarat Yanez. 

Săptămâna trecută, Bolivia şi-a prezentat programul de dezvoltare a unui nou brand de ţară bazat pe principiile consolidării turismului, facilitării migraţiei, asigurării siguranţei turiştilor, promovării turismului la nivel internaţional şi reglementării ofertei. 

Editor : A.C.

