Un tânăr de 18 ani, acuzat în Polonia de pregătirea unui atac asupra unei școli. Era inspirat de Statul Islamic

Un adolescent de 18 ani a fost acuzat în Polonia de pregătirea unui „atac în masă” asupra unei școli în sprijinul Statului Islamic, au declarat autoritățile poloneze, citate de TVPWorld.

Jacek Dobrzyński, purtătorul de cuvânt al ministrului care supraveghează agențiile de securitate și informații din Polonia, a declarat miercuri că suspectul, identificat doar ca Remigiusz Ż., în conformitate cu legea poloneză privind confidențialitatea, plănuia un atac asupra unei școli din regiunea Podkarpackie, din sud-estul țării.

Anchetatorii au descoperit că adolescentul „colecta informații despre arme, explozibili, substanțe incendiare și toxice, modele de bombe, metode de operare și tehnici de executare a atacurilor”, a adăugat el.

„Procuratura îl acuză pe bărbat de incitare publică la violență și ură pe motive de diferențe naționale și religioase prin intermediul internetului, precum și de pregătiri pentru un atac la sfârșitul anului 2024/2025”, a scris Dobrzyński pe X.

Suspectul se află în arest preventiv din mai 2025. Dacă va fi condamnat, riscă până la 18 ani de închisoare, a spus Dobrzyński.

Promovarea jihadului

Vineri, Andrzej Dubiel, purtătorul de cuvânt al Parchetului Districtual din Tarnobrzeg, un oraș din Podkarpackie, a declarat că acuzatul deținea și materiale care lăudau și promovau jihadul, Statul Islamic și mișcarea islamistă.

El a adăugat că anchetatorii au găsit note și înregistrări care indicau liste cu potențiale victimele vizate, detalii despre armele care urmau să fie folosite și planuri care descriau modul în care urma să fie efectuat un atac asupra școlii din Podkarpackie.

Autoritățile, în alertă

Polonia nu a suferit niciun atac legat de Statul Islamic, dar autoritățile rămân în alertă pe fondul creșterii tentativelor de sabotaj, pe care oficialii le-au legat de eforturile continue ale Rusiei de „război hibrid” împotriva Europei.

În decembrie, Polonia a reținut un student de 19 ani suspectat că a încercat să stabilească contacte cu Statul Islamic și l-a acuzat de pregătirea unui atac la un târg de Crăciun care ar fi putut provoca victime în masă.

În iunie anul trecut, autoritățile poloneze au acuzat trei bărbați de 19 ani de colectarea de materiale pirotehnice și planificarea de acțiuni teroriste.

Mass-media locale au relatat că aceștia planificau un atac asupra unei școli din orașul Olsztyn, din nordul țării.

