Live TV

Un tânăr de 18 ani, acuzat în Polonia de pregătirea unui atac asupra unei școli. Era inspirat de Statul Islamic

Data publicării:
Suspectul se află în arest preventiv din mai 2025. Foto Poliția prin intermediul TVP Info captură video
Suspectul se află în arest preventiv din mai 2025. Foto: Poliția prin intermediul TVP Info/ captură video
Din articol
Promovarea jihadului Autoritățile, în alertă

Un adolescent de 18 ani a fost acuzat în Polonia de pregătirea unui „atac în masă” asupra unei școli în sprijinul Statului Islamic, au declarat autoritățile poloneze, citate de TVPWorld.

Jacek Dobrzyński, purtătorul de cuvânt al ministrului care supraveghează agențiile de securitate și informații din Polonia, a declarat miercuri că suspectul, identificat doar ca Remigiusz Ż., în conformitate cu legea poloneză privind confidențialitatea, plănuia un atac asupra unei școli din regiunea Podkarpackie, din sud-estul țării.

Anchetatorii au descoperit că adolescentul „colecta informații despre arme, explozibili, substanțe incendiare și toxice, modele de bombe, metode de operare și tehnici de executare a atacurilor”, a adăugat el.

„Procuratura îl acuză pe bărbat de incitare publică la violență și ură pe motive de diferențe naționale și religioase prin intermediul internetului, precum și de pregătiri pentru un atac la sfârșitul anului 2024/2025”, a scris Dobrzyński pe X.

Suspectul se află în arest preventiv din mai 2025. Dacă va fi condamnat, riscă până la 18 ani de închisoare, a spus Dobrzyński.

Promovarea jihadului

Vineri, Andrzej Dubiel, purtătorul de cuvânt al Parchetului Districtual din Tarnobrzeg, un oraș din Podkarpackie, a declarat că acuzatul deținea și materiale care lăudau și promovau jihadul, Statul Islamic și mișcarea islamistă.

El a adăugat că anchetatorii au găsit note și înregistrări care indicau liste cu potențiale victimele vizate, detalii despre armele care urmau să fie folosite și planuri care descriau modul în care urma să fie efectuat un atac asupra școlii din Podkarpackie.

Autoritățile, în alertă

Polonia nu a suferit niciun atac legat de Statul Islamic, dar autoritățile rămân în alertă pe fondul creșterii tentativelor de sabotaj, pe care oficialii le-au legat de eforturile continue ale Rusiei de „război hibrid” împotriva Europei.

În decembrie, Polonia a reținut un student de 19 ani suspectat că a încercat să stabilească contacte cu Statul Islamic și l-a acuzat de pregătirea unui atac la un târg de Crăciun care ar fi putut provoca victime în masă.

În iunie anul trecut, autoritățile poloneze au acuzat trei bărbați de 19 ani de colectarea de materiale pirotehnice și planificarea de acțiuni teroriste.

Mass-media locale au relatat că aceștia planificau un atac asupra unei școli din orașul Olsztyn, din nordul țării.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
Students' Union building, Brayford campus, University of Lincoln, city of Lincoln, Lincolnshire, England, UK
2
Anchetă în Marea Britanie. Un deputat susține că studenți români ar fi implicați în...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu...
Călin Georgescu.
4
Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru...
Diana Iovanovici Șoșoacă.
5
Eurodeputata Diana Șoșoacă va fi invitată la audieri de o comisie a Parlamentului...
Mihai Rotaru a suferit un accident grav de schi în Franța
Digi Sport
Mihai Rotaru a suferit un accident grav de schi în Franța
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Tusk, premierul Poloniei
Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană, avertizează Donald Tusk. Argumentul liderului de la Varșovia
donald tusk sustine o alocutiune
Polonia îl refuză pe Donald Trump: anunță că nu se va alătura Consiliului pentru Pace. Argumentul adus de către Donald Tusk
Kingsbury High School incident
Doi copii au fost înjunghiați într-o școală din Londra. Atacatorul, un băiat de 13 ani, a fost arestat
oana toiu fb
Oana Ţoiu: Discutăm ca limba română să devină materie de examen în şcolile britanice
Fostul ministru polonez Zbigniew Ziobro. Foto Profimedia
Polonia solicită mandat european de arestare pentru fostul ministru fugar al Justiției, aflat în exil în Ungaria
Recomandările redacţiei
radu oprea
Reorganizarea promisă la Guvern stagnează. Secretarul general, acuzat...
radu miruta si mihail fedorov
Radu Miruţă s-a întâlnit cu ministrul ucrainean al Apărării...
Donald Trump
Donald Trump interzice Rusiei și altor patru țări să încheie acorduri...
drona la mamaia
Ministerul Apărării anunță de unde provin resturile de dronă...
Ultimele știri
Românii vor putea apela 112 și video. Noul sistem, implementat în premieră în Europa, permite localizarea precisă
Reacția Comisiei Europene după ce Curtea Constituțională a amânat din nou decizia privind pensiile magistraților
Când va decide Justiția franceză soarta Marinei Le Pen, în scandalul angajărilor fictive
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă radical. Zodia pentru care suferința și problemele se vor risipi începând din 13...
Cancan
Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura...
Fanatik.ro
Ticăie ceasul în Orientul Mijlociu, mai mult ca oricând! Cât de aproape suntem de marele război dintre SUA și...
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Cristi Tănase a scuipat fanii, ca şi Baiaram, dar nu a fost suspendat! Istoricul deciziilor contradictorii...
Adevărul
Planurile UE pentru a depăși vetoul premierului Ungariei asupra aderării Ucrainei
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Face bani din gunoaiele altora. Cum reușește o tânără să câștige mii de dolari pe lună datorită unui hobby
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Îl dau afară! OUT de la Al-Nassr, după scandalul uriaș făcut de Cristiano Ronaldo
Pro FM
14 ani de la moartea lui Whitney Houston. Cu 30 de minute înainte să fie găsită fără viață vorbise la telefon...
Film Now
Ethan Hawke, dezvăluiri despre rivalitatea cu Billy Crudup: „Mi-aș dori să pot să mă întorc în timp și să...
Adevarul
Momentele în care omenirea a fost la un pas de al Treilea Război Mondial
Newsweek
Un avocat a găsit soluția. Ce trebuie să facă pensionarii pentru a primi indexarea pensiilor cu 600 de lei?
Digi FM
Mihai Leu ar fi împlinit 57 de ani. Soția sa, declarații sfâșietoare despre prima aniversare fără el: „Dorul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care sunt simptomele cancerului de col uterin şi cât de des se face testarea HPV: "Nu dă semne decât în forme...
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
Reacția dură a lui Sean Connery când i s-a propus rolul Hannibal Lecter din "Tăcerea mieilor". Morgan Freeman...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online