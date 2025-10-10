Un transgender a fost condamnat la închisoare, după ce a mințit un bărbat că este femeie pentru a întreține relații sexuale

O femeie transgender din Anglia, care a mințit un bărbat despre faptul că s-a născut femeie, înainte de a întreține relații sexuale cu el, a fost condamnată la închisoare pentru 21 de luni, informează BBC.

Victima Ciarei Watkin a declarat că nu ar fi fi întreținut relații sexuale cu aceasta dacă ar fi știut că, biologic, este bărbat.

Watkin, în vârstă de 21 de ani și din Thornaby, a declarat în fața juraților că bărbatul și-ar fi dat seama că aceasta este transgender, dar a fost condamnată pentru agresiune sexuală.

Watkin, care s-a născut bărbat, a folosit numele Ciara încă din copilărie, dar nu a suferit niciun tratament medical sau intervenție chirurgicală, potrivit anchetatorilor.

Un judecător a descris-o pe Watkin ca fiind „frivolă” și lipsită de remușcări.

Cei doi aveau 18 ani când s-au întâlnit pe Snapchat, unde inculpatul a folosit un personaj feminin de desene animate ca fotografie de profil, înainte de a se întâlni personal și de a avea ulterior contact sexual, a declarat procurorul Paul Reid.

Watkin i-a spus bărbatului că se află în timpul menstruației pentru a-l împiedica pe bărbat să o atingă sub talie. Când Watkin a dezvăluit ulterior că este biologic bărbat, bărbatul a depus o plângere la poliție.

El le-a spus ofițerilor că, dacă ar fi știut adevărul despre Watkin, nu ar fi acceptat să se întâlnească cu ea.

Potrivit procurorilor, cazul se bazează pe problema consimțământului informat.

Într-o declarație citită instanței, bărbatul a spus că i-a fost „rău fizic” când Watkin i-a dezvăluit ceea ce ea a numit un „secret uriaș”.

El a declarat că a fost „șocat și supărat” că a fost „înșelat”, adăugând că se simte „rușinat și jenat” și că a fost „ridiculizat online din cauza acțiunilor și înșelăciunii lui Watkin”.

Victima a spus că este heterosexual care nu s-ar gândi niciodată la activități sexuale cu un bărbat și simte că i s-a luat o parte din masculinitate.

Editor : A.P.