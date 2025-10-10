Live TV

Un transgender a fost condamnat la închisoare, după ce a mințit un bărbat că este femeie pentru a întreține relații sexuale

Data publicării:
ciara watkin
Un transgender a fost condamnat la închisoare, după ce a mințit un bărbat că este femeie pentru a întreține relații sexuale. Foto: BBC/Instagram/ Terry Blackburn

O femeie transgender din Anglia, care a mințit un bărbat despre faptul că s-a născut femeie, înainte de a întreține relații sexuale cu el, a fost condamnată la închisoare pentru 21 de luni, informează BBC.

Victima Ciarei Watkin a declarat că nu ar fi fi întreținut relații sexuale cu aceasta dacă ar fi știut că, biologic, este bărbat.

Watkin, în vârstă de 21 de ani și din Thornaby, a declarat în fața juraților că bărbatul și-ar fi dat seama că aceasta este transgender, dar a fost condamnată pentru agresiune sexuală.

Watkin, care s-a născut bărbat, a folosit numele Ciara încă din copilărie, dar nu a suferit niciun tratament medical sau intervenție chirurgicală, potrivit anchetatorilor.

Un judecător a descris-o pe Watkin ca fiind „frivolă” și lipsită de remușcări.

Cei doi aveau 18 ani când s-au întâlnit pe Snapchat, unde inculpatul a folosit un personaj feminin de desene animate ca fotografie de profil, înainte de a se întâlni personal și de a avea ulterior contact sexual, a declarat procurorul Paul Reid.

Watkin i-a spus bărbatului că se află în timpul menstruației pentru a-l împiedica pe bărbat să o atingă sub talie. Când Watkin a dezvăluit ulterior că este biologic bărbat, bărbatul a depus o plângere la poliție.

El le-a spus ofițerilor că, dacă ar fi știut adevărul despre Watkin, nu ar fi acceptat să se întâlnească cu ea.

Potrivit procurorilor, cazul se bazează pe problema consimțământului informat.

Într-o declarație citită instanței, bărbatul a spus că i-a fost „rău fizic” când Watkin i-a dezvăluit ceea ce ea a numit un „secret uriaș”.

El a declarat că a fost „șocat și supărat” că a fost „înșelat”, adăugând că se simte „rușinat și jenat” și că a fost „ridiculizat online din cauza acțiunilor și înșelăciunii lui Watkin”.

Victima a spus că este heterosexual care nu s-ar gândi niciodată la activități sexuale cu un bărbat și simte că i s-a luat o parte din masculinitate.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
anderson
1
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în...
mircea cartarescu portret
2
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce a fost anunţat Premiului Nobel pentru Literatură
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
4
Cât ar rezista România în fața unui atac rusesc. Șeful Armatei arată care este cel mai...
viktor orban
5
Viktor Orban a petrecut într-un local din Cluj. Liderul maghiar a cântat alături de...
A spus ”ADIO” și viața i s-a schimbat radical: ”Am făcut mai mulți bani în 24 de ore decât în toată cariera”
Digi Sport
A spus ”ADIO” și viața i s-a schimbat radical: ”Am făcut mai mulți bani în 24 de ore decât în toată cariera”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
Mesajul neașteptat pe care laureata Nobelului pentru Pace i l-a...
kelemen hunor
Reacția lui Kelemen Hunor după ce Grindeanu a plecat în timpul...
sediul csm
CSM îl contrazice pe Bolojan pe tema pensiilor magistraţilor: Comisia...
N13 NEBUN CU BENZINA RETINUT-SINCRON 101025_00578
„Dacă aveam o mitralieră, vă împușcam pe toți”. Declarații șocante...
Ultimele știri
Morți și răniți în urma unei explozii puternice produse la o fabrică de explozibili militari din Tennessee
Un al doilea cutremur puternic a lovit sudul Filipinelor, după ce primul a provocat moartea a cel puţin 6 oameni
Melania Trump anunță că opt copii ucraineni separați de familii și duși în Rusia s-au reunit cu părinții lor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
pasaport gen X transgender SUA
Decizie a justiției împotriva ordinului lui Trump: pașapoartele cu genul X pentru persoanele transgender trebuie emise din nou în SUA
sport
Femeile transgen, excluse oficial din sportul olimpic american. Decizia Comitetului Olimpic și Paralimpic al SUA
soldati americani
Pentagonul suspendă asistența medicală pentru confirmarea identității de gen a soldaților transsexuali, potrivit unui memorandum
Pete Hegseth
SUA vor începe imediat retragerea din armată a până la 1.000 de persoane transsexuale
'Thunderbolts' European Premiere Arrivals at Cineworld, Leicester Square, London, UK
Pedro Pascal o atacă pe J.K. Rowling pentru opiniile ei împotriva persoanelor trans: Comportament de ratat odios
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie, diagnosticată cu cancer în stadiul patru, a renunțat la chimioterapie și a ales postul cu apă. Cum...
Cancan
Soțul Mădălinei, tânăra din Giurgiu care a murit după ce a născut, face dezvăluiri tulburătoare: 'De atunci a...
Fanatik.ro
Ce relație ar fi avut Simona Halep și Sorana Cîrstea. Jurnalistul Radu Banciu e convins că existau tensiuni...
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
„Taci din gură!”. Tirada lui Mihai Stoica după ce „Horațiu Moldovan s-a arătat ofuscat de ce am zis!”. Cine...
Adevărul
María Corina Machado dedică Premiului Nobel pentru Pace proaspăt primit „președintelui Trump”, după ce Casa...
Playtech
Uzucapiunea sau metoda prin care ţi se poate lua un teren fără să îţi dai seama, explicată de avocaţi
Digi FM
Lidia Buble, surpriză vestimentară de efect la meciul România-Republica Moldova, la care a cântat imnul...
Digi Sport
NE-BU-NI-E în preliminariile CM! Au câștigat cu 7-0, dar nu s-au calificat din cauza celor PATRU goluri...
Pro FM
Dua Lipa a furat prim-planul cu picioarele ei perfecte și parcă interminabile. Rochia mini cu paiete a pus-o...
Film Now
George Clooney: Bugetul pentru Ocean’s 14 „tocmai a fost aprobat”. Când încep filmările și cine sunt actorii...
Adevarul
O ucraineancă a încercat să intre în România cu un milion de dolari ascunși sub capota unui Mercedes
Newsweek
Pensia bărbaților, cu 1.600 lei mai mare decât a femeilor. Recalcularea a crescut diferența. De ce?
Digi FM
Cine este María Corina Machado, femeia care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
Modul în care îți hrănești îi poate schimba sănătatea. Câte mese pe zi îi asigură energie și o viață mai...
Film Now
Michael J. Fox, amintiri din "Back to the Future". Cum a ajuns să joace în film, deși lucra zi și noapte la o...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu