ONU acuză Israelul de „segregare și discriminare severă” în Cisiordania și îi cere să pună capăt „sistemului de apartheid”

ONU a publicat miercuri un raport în care acuză Israelul de decenii de „discriminare rasială severă și segregare” în Cisiordania, echivalente cu „apartheidul”. Oficiul ONU pentru Drepturile Omului a îndemnat Israelul să pună capăt „prezenței sale ilegale în teritoriile palestiniene ocupate”, anunță France24.

Miercuri, Organizația Națiunilor Unite a declarat că discriminarea și segregarea palestinienilor de către Israel în Cisiordania, care durează de zeci de ani, se intensifică și a solicitat țării să pună capăt „sistemului de apartheid”. Într-un nou raport, criticat de Israel, Oficiul ONU pentru Drepturile Omului a declarat că „discriminarea sistematică” împotriva palestinienilor din teritoriile palestiniene ocupate s-a „deteriorat drastic” în ultimii ani.

„Există o asfixiere sistematică a drepturilor palestinienilor din Cisiordania”, a declarat Volker Turk, șeful Oficiului ONU pentru Drepturile Omului, într-un comunicat.

„Fie că este vorba de accesul la apă, școală, transportul la spital, vizitarea familiei sau a prietenilor sau recoltarea măslinelor, fiecare aspect al vieții palestinienilor din Cisiordania este controlat și restricționat de legile, politicile și practicile discriminatorii ale Israelului”, a adăugat el.

„Aceasta este o formă deosebit de gravă de discriminare rasială și segregare, care seamănă cu sistemul de apartheid pe care l-am văzut în trecut.”

O serie de experți independenți afiliați ONU au descris situația din teritoriile palestiniene ocupate ca fiind „apartheid”, dar aceasta este prima dată când un șef al ONU pentru drepturile omului folosește acest termen.

Misiunea diplomatică a Israelului la ONU în Geneva a criticat „acuzațiile absurde și distorsionate de discriminare rasială” împotriva Israelului din raport, afirmând că acesta ilustrează „fixația inerentă, motivată politic, a Oficiului ONU pentru Drepturile Omului... de a denigra Israelul”.

Creșterea violenței coloniștilor

Raportul menționează că autoritățile israeliene „tratează coloniștii israelieni și palestinienii care locuiesc în Cisiordania în conformitate cu două sisteme distincte de legi și politici, ceea ce duce la un tratament inegal în ceea ce privește o serie de aspecte critice”.

„Palestinienii continuă să fie supuși confiscării pe scară largă a terenurilor și privării de acces la resurse”, se adaugă în raport.

Acest lucru a dus la „exproprierea terenurilor și a locuințelor lor, alături de alte forme de discriminare sistemică, inclusiv urmărirea penală în instanțele militare, în cadrul căreia drepturile lor la un proces echitabil și la un proces corect sunt încălcate în mod sistematic”.

Turk a cerut miercuri ca Israelul să „abroge toate legile, politicile și practicile care perpetuează discriminarea sistemică împotriva palestinienilor pe bază de rasă, religie sau origine etnică”.

Discriminarea a fost agravată de violența continuă și escaladată a coloniștilor, în multe cazuri „cu acordul, sprijinul și participarea forțelor de securitate israeliene”, a declarat biroul pentru drepturile omului.

Peste 500.000 de israelieni trăiesc în prezent în colonii din Cisiordania, ocupată din 1967 și unde locuiesc aproximativ trei milioane de palestinieni.

Violența a crescut în ultimii ani, în special după atacul Hamas din 7 octombrie 2023, care a declanșat războiul din Gaza.

De la începutul războiului, trupele israeliene și coloniștii au ucis peste 1.000 de palestinieni în Cisiordania, inclusiv mulți militanți și zeci de civili, potrivit unui bilanț al AFP bazat pe cifrele ministerului palestinian al sănătății.

Conform cifrelor oficiale israeliene, cel puțin 44 de israelieni, atât soldați, cât și civili, au fost uciși în atacuri palestiniene sau operațiuni militare israeliene în aceeași perioadă.

„Impunitate aproape totală”

De la începutul războiului din Gaza, autoritățile israeliene au „extins și mai mult utilizarea forței ilegale, a detenției arbitrare și a torturii”, se arată în raport.

Intensificarea „represiunii asupra societății civile și restricțiile nejustificate asupra libertății presei și restricțiile severe asupra circulației” au caracterizat, de asemenea, „o deteriorare fără precedent a situației drepturilor omului” în Cisiordania, mai menționează documentul.

De asemenea, au avut loc extinderi rapide ale așezărilor, considerate ilegale în conformitate cu dreptul internațional, chiar în timp ce uciderile ilegale ale palestinienilor aveau loc „cu o impunitate aproape totală”, avertizează raportul.

Din cele peste 1.500 de ucideri ale palestinienilor care au avut loc între începutul anului 2017 și 30 septembrie anul trecut, autoritățile israeliene au deschis doar 112 anchete, care au dus la o singură condamnare, subliniază raportul.

ONU afirmă că a găsit „motive rezonabile să creadă că această separare, segregare și subordonare sunt menite să fie permanente ... pentru a menține opresiunea și dominația palestinienilor”. Acest lucru, a subliniat raportul, constituie o încălcare a convenției internaționale împotriva rasismului, „care interzice segregarea rasială și apartheidul”.

Miercuri, Oficiul ONU pentru Drepturile Omului a îndemnat Israelul să pună capăt „prezenței sale ilegale în teritoriile palestiniene ocupate, inclusiv prin demontarea tuturor așezărilor și evacuarea tuturor coloniștilor, și să respecte dreptul poporului palestinian la autodeterminare”.

Editor : C.A.