Live TV

„Un tsunami de hărțuire”. Astronauta Amanda Nguyen a vorbit despre depresie și traume după zborul Blue Origin

Data publicării:
Screenshot 2026-01-02 143527
Katy Perry, Gayle King şi alte 4 femei, la „marginea spaţiului”. Foto: Blue origin

Astronauta Amanda Nguyen, prima femeie vietnameză care a ajuns în spațiu, a vorbit deschis despre depresia severă prin care a trecut după zborul exclusiv feminin al companiei Blue Origin, afirmând că a fost ținta unui „tsunami de hărțuire” online și mediatic. Nguyen spune că amploarea reacțiilor negative, pe care le descrie drept fără precedent, i-a anulat realizările profesionale și visul împlinit, declanșând o perioadă de suferință psihică profundă și readucând la suprafață traume vechi, în contextul în care zborul a fost intens criticat pentru impactul asupra mediului și folosirea resurselor, relatează The Guardian.

Nguyen, în vârstă de 34 de ani, a participat la zborul istoric de 11 minute din luna aprilie, al cărui echipaj le-a inclus pe cântăreața pop Katy Perry, jurnalista Gayle King și jurnalista Lauren Sánchez, soția fondatorului Blue Origin, Jeff Bezos.

Zborul a fost intens criticat din cauza impactului său asupra mediului, iar criticii au pus sub semnul întrebării scopul misiunii și modul de utilizare a resurselor.

London, UK. 26th April 2025. Just Stop Oil activists pass through Parliament Square as they stage their final protest. The climate group recently announced they will cease protest actions. Credit: Vuk Valcic/Alamy Live News
Foto. Profimedia

Pentru Nguyen, activistă pentru drepturile supraviețuitoarelor agresiunilor sexuale și cercetătoare în bioastronautică, reacțiile negative au făcut ca realizările sale profesionale și visurile ei să fie „îngropate sub o avalanșă de misoginie”.

Într-o declarație amplă publicată marți pe Instagram, aceasta a spus că, atunci când Gayle King a sunat-o pentru a vedea cum se simte, la câteva zile după zbor, „i-am spus că depresia mea ar putea dura ani de zile”.

Nguyen a afirmat că amploarea acoperirii media și reacțiile de pe rețelele sociale au fost atât de „fără precedent”, încât chiar și „o mică fracțiune de negativitate devine copleșitoare”. „S-a ajuns la miliarde de impresii ostile”, a spus ea, „un asalt pe care creierul uman nu a evoluat să îl suporte”.

„Nu am părăsit Texasul timp de o săptămână, incapabilă să mă dau jos din pat. O lună mai târziu, când un membru din conducerea Blue Origin m-a sunat, a trebuit să închid pentru că nu puteam vorbi de plâns”, a scris ea.

Într-un interviu acordat anterior publicației The Guardian, Nguyen a declarat că și-a pus pe pauză visul din copilărie de a deveni astronaută după ce a fost violată de un coleg de facultate și a început o luptă de ani de zile pentru justiție, pe care a descris-o drept „copleșitoare”. În 2019, activismul său în sprijinul supraviețuitoarelor agresiunilor sexuale i-a adus o nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace, iar în 2022 a fost desemnată una dintre femeile anului de revista Time.

N10 SASE FEMEI SPATIU-BETA 150425_00149
Primele imagini din interiorul capsulei Blue Origin. Foto via Digi24

Valul de reacții după zborul spațial a făcut-o să se simtă ca o „victimă colaterală”, a spus Nguyen: „momentul meu de justiție a fost mutilat”.

„În momentele mele de profundă durere din acest an, m-am întors către un loc familiar, către ea – eu, supraviețuitoarea – cea care a găsit puterea să lupte. Cât de îngrozitor este că a trebuit să folosesc din nou această abilitate”, a scris ea.

La opt luni după ce și-a îndeplinit visul de a ajunge în spațiu, Nguyen a spus că „ceața durerii a început să se ridice” și le-a mulțumit celor care au susținut-o și i-au transmis mesaje de încurajare. „Vietnamul m-a salvat… voi m-ați salvat”, a scris ea.

Nguyen, ai cărei părinți au ajuns în Statele Unite ca refugiați după ce au fugit din Vietnam în urma căderii Saigonului, a adăugat: „Când Neil Armstrong a pășit pe Lună, bombe cădeau peste Vietnam. Anul acesta, când familia mea de refugiați cu barca s-a uitat spre cer, în loc de bombe au văzut prima femeie vietnameză în spațiu.

„Am venit pe bărci, iar acum suntem pe nave spațiale”, a spus ea.

În ciuda criticilor, Nguyen a declarat că din zbor „a rezultat un bine copleșitor”, inclusiv atenția mediatică acordată cercetărilor sale în domeniul sănătății femeilor și oportunitățile de a se întâlni cu lideri mondiali în legătură cu activitatea sa de susținere a victimelor violului.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Candles and flowers to mourn the victims of a fire at a bar in the Crans-Montana ski resort are pictured in Valais Canton of southwestern Switzerland
1
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul din Crans-Montana care...
Paște 2026. Foto: Inquam Photos/ Nichita Cojocea
2
Paște ortodox în 2026: Pe ce dată se sărbătorește și câte zile libere vor avea angajații...
ID63051_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Siegfried Mureşan, despre trecerea Bulgariei la euro: Poate suntem dezamăgiţi că aderă...
G9jiV50W4AAOkj-
4
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea...
Independence Day In Krakow, Poland - 11 Nov 2024
5
„Cea mai puternică armată din Europa”. Promisiunile lui Donald Tusk din discursul de Anul...
"Jignire!" Primarul stațiunii din Elveția nu s-a mai putut abține: "Cine sunteți voi să mă întrebați așa ceva?"
Digi Sport
"Jignire!" Primarul stațiunii din Elveția nu s-a mai putut abține: "Cine sunteți voi să mă întrebați așa ceva?"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
despresie de sarbatori
De ce apare depresia de sărbători: „Presiunea socială e mare să fim fericiţi”. Recomandările unui psihoterapeut
Michaela Benthaus Blue Origin spatiu
Cine este prima persoană în scaun cu rotile care a ajuns în spațiu cu Blue Origin
barbat in depresie de craciun
Sărbătorile, o povară pentru cei singuri. Numărul cazurilor de depresie crește cu 25% în decembrie: „Li se reactivează unele amintiri”
hartuire loc munca
Violența la muncă, reglementată mai strict: firmele au 90 de zile să-și adapteze procedurile, altfel riscă amenzi de până la 7.000 lei
blue origin new glenn
Jeff Bezos concurează cu SpaceX. Blue Origin dezvăluie planul pentru o versiune mai mare a rachetei New Glenn
Recomandările redacţiei
Smoke raises at La Carlota airport after explosions and low-flying aircraft were heard in Caracas
Explozii puternice la Caracas, în alte zone din Venezuela. Maduro a...
ARH N17 VISCOL TRANSALPINA CRACIUN POLITIE TRAFIC LANTURI CAUCIUCURI VO 251225_00033
Vreme extremă în România: drumuri blocate de zăpadă, copaci prăbușiți...
petrolierul bella 1, cu urme de rugina pe carena
Rusia a cerut pe cale diplomatică Statelor Unite să înceteze...
putin
Spionajul ucrainean dezvăluie planul lui Putin de a arunca în aer...
Ultimele știri
Cine este Mihailo Fedorov, tânărul de 34 de ani pe care Zelenski îl vrea în fruntea ministerului Apărării
Incendiu într-un apartament din Slatina din cauza unei neglijențe. Trei persoane au ajuns la spital
Revoluție în cardiologie: cum ar putea inteligența artificială să personalizeze tratamentele pentru inimă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna ianuarie 2026. Fecioarele se exprimă liber și se bucură de viață, Săgetătorii își redefinesc...
Cancan
Cel mai ieftin oraș din România în 2026. O garsonieră se închiriază cu doar 31€ (160 lei) pe lună
Fanatik.ro
A dat lovitura: Marius Șumudică semnează în Arabia Saudită și se va duela cu Cristiano Ronaldo! Exclusiv
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Negocieri secrete între Dinamo și Igor Surkis. „Câinii” forțează împrumutul lui Blănuță. Exclusiv
Adevărul
Când va putea România să treacă la euro? Dăianu: „Până nu ajungem la un deficit de 3%, nici nu se uită la...
Playtech
Schimbările din sistemul medical în 2026. Tot ce trebuie să ştii despre concediile medicale şi serviciile de...
Digi FM
VIDEO Momentul declanșării incendiului din clubul din Elveția. Tavanul ar fi luat foc după ce o chelneriță a...
Digi Sport
"Cea mai mare țeapă!" Turcii n-au mai ținut cont de nimic și au făcut praf un român
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Film Now
Îndrăgostiți ca-n prima zi. Antonio Banderas și iubita sa, într-o ședință foto inedită. „Cât de frumoși...
Adevarul
Câți bani a făcut un șofer român de Bolt și Uber în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi, dacă a...
Newsweek
Pensie scăzută cu 250 lei pentru un pensionar. A pierdut bani pentru că a avut grupe de muncă. Cum se poate?
Digi FM
Laura Cosoi e însărcinată. În câteva luni va deveni mamă pentru a cincea oară: "Îmi sărbătoresc ziua de...
Digi World
O mutaţie genetică extrem de rară ucide celulele creierului, iar cercetătorii au aflat în sfârşit de ce
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Fiica lui Tommy Lee Jones, găsită moartă într-un hotel din San Francisco, în noaptea de Revelion. Victoria...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...