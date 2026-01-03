„Un tsunami de hărțuire”. Astronauta Amanda Nguyen a vorbit despre depresie și traume după zborul Blue Origin

Astronauta Amanda Nguyen, prima femeie vietnameză care a ajuns în spațiu, a vorbit deschis despre depresia severă prin care a trecut după zborul exclusiv feminin al companiei Blue Origin, afirmând că a fost ținta unui „tsunami de hărțuire” online și mediatic. Nguyen spune că amploarea reacțiilor negative, pe care le descrie drept fără precedent, i-a anulat realizările profesionale și visul împlinit, declanșând o perioadă de suferință psihică profundă și readucând la suprafață traume vechi, în contextul în care zborul a fost intens criticat pentru impactul asupra mediului și folosirea resurselor, relatează The Guardian.

Nguyen, în vârstă de 34 de ani, a participat la zborul istoric de 11 minute din luna aprilie, al cărui echipaj le-a inclus pe cântăreața pop Katy Perry, jurnalista Gayle King și jurnalista Lauren Sánchez, soția fondatorului Blue Origin, Jeff Bezos.

Zborul a fost intens criticat din cauza impactului său asupra mediului, iar criticii au pus sub semnul întrebării scopul misiunii și modul de utilizare a resurselor.

Foto. Profimedia

Pentru Nguyen, activistă pentru drepturile supraviețuitoarelor agresiunilor sexuale și cercetătoare în bioastronautică, reacțiile negative au făcut ca realizările sale profesionale și visurile ei să fie „îngropate sub o avalanșă de misoginie”.

Într-o declarație amplă publicată marți pe Instagram, aceasta a spus că, atunci când Gayle King a sunat-o pentru a vedea cum se simte, la câteva zile după zbor, „i-am spus că depresia mea ar putea dura ani de zile”.

Nguyen a afirmat că amploarea acoperirii media și reacțiile de pe rețelele sociale au fost atât de „fără precedent”, încât chiar și „o mică fracțiune de negativitate devine copleșitoare”. „S-a ajuns la miliarde de impresii ostile”, a spus ea, „un asalt pe care creierul uman nu a evoluat să îl suporte”.

„Nu am părăsit Texasul timp de o săptămână, incapabilă să mă dau jos din pat. O lună mai târziu, când un membru din conducerea Blue Origin m-a sunat, a trebuit să închid pentru că nu puteam vorbi de plâns”, a scris ea.

Într-un interviu acordat anterior publicației The Guardian, Nguyen a declarat că și-a pus pe pauză visul din copilărie de a deveni astronaută după ce a fost violată de un coleg de facultate și a început o luptă de ani de zile pentru justiție, pe care a descris-o drept „copleșitoare”. În 2019, activismul său în sprijinul supraviețuitoarelor agresiunilor sexuale i-a adus o nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace, iar în 2022 a fost desemnată una dintre femeile anului de revista Time.

Primele imagini din interiorul capsulei Blue Origin. Foto via Digi24

Valul de reacții după zborul spațial a făcut-o să se simtă ca o „victimă colaterală”, a spus Nguyen: „momentul meu de justiție a fost mutilat”.

„În momentele mele de profundă durere din acest an, m-am întors către un loc familiar, către ea – eu, supraviețuitoarea – cea care a găsit puterea să lupte. Cât de îngrozitor este că a trebuit să folosesc din nou această abilitate”, a scris ea.

La opt luni după ce și-a îndeplinit visul de a ajunge în spațiu, Nguyen a spus că „ceața durerii a început să se ridice” și le-a mulțumit celor care au susținut-o și i-au transmis mesaje de încurajare. „Vietnamul m-a salvat… voi m-ați salvat”, a scris ea.

Nguyen, ai cărei părinți au ajuns în Statele Unite ca refugiați după ce au fugit din Vietnam în urma căderii Saigonului, a adăugat: „Când Neil Armstrong a pășit pe Lună, bombe cădeau peste Vietnam. Anul acesta, când familia mea de refugiați cu barca s-a uitat spre cer, în loc de bombe au văzut prima femeie vietnameză în spațiu.

„Am venit pe bărci, iar acum suntem pe nave spațiale”, a spus ea.

În ciuda criticilor, Nguyen a declarat că din zbor „a rezultat un bine copleșitor”, inclusiv atenția mediatică acordată cercetărilor sale în domeniul sănătății femeilor și oportunitățile de a se întâlni cu lideri mondiali în legătură cu activitatea sa de susținere a victimelor violului.

