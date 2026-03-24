Un ucrainean şi o româncă, arestaţi în Spania şi Germania sub acuzația de spionaj în favoarea Rusiei. Cum acționau cei doi

Data publicării:
Fotografie concept cu siluetele a trei bărbați cu aer de spion pe fundalul drapelului rusesc.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Un bărbat ucrainean și o româncă, suspectați că spionau un furnizor de drone din Germania la comanda serviciilor secrete ruse, au fost arestați, au anunțat marți procurorii germani, potrivit AFP, preluată de News.ro.

Cei doi, arestați în Germania și Spania, sunt acuzați că au supravegheat o persoană care furniza drone Ucrainei, țară aflată în război cu Rusia, au declarat procurorii federali germani, potrivit sursei citate.

„Începând din decembrie 2025, (ucraineanul) Serghei N., care a acţionat în în contul unui serviciu rus de informaţii, a spionat în Germania o persoană care livrează drone şi piese de schimb Ucrainei”, a anunţat într-un comunicat parchetul german.

„Atunci când Serghei N. s-a mutat în Spania, (românca) Alla S. i-a preluat misiunea, cel târziu în martie 2026”, a mai precizat parchetul.

Editor : B.P.

Top Citite
dacian ciolos la parlament
1
Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel...
Angela Similea
2
Angela Similea: Nu mi s-a cerut acordul de folosire a piesei „Casa mea” în clipul...
Submarin iranian
3
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia. Unul tocmai a fost...
Scumpire caburanti
4
Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața carburanților. Ministrul Energiei...
soldați din armata finlandeză
5
Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară și va...
A fost martoră la ”răzbunarea” Venezuelei în fața SUA și a cucerit lumea cu doar câteva cuvinte
Te-ar putea interesa și:
Frank-Walter Steinmeier
Avertismentul președintelui Germaniei: Revenirea lui Trump la Casa Albă marchează o ruptură profundă în relațiile transatlantice
Whale stranded on the Baltic Sea coast - rescue underway
Intervenție de urgență pe coasta Mării Baltice pentru salvarea unei balene eșuate, în nordul Germaniei
Explozie in portul Primorsk
Atac cu drone asupra celui mai mare port rusesc pentru exportul de petrol de la Marea Baltică
ilustrație cu Ursula von der Leyen și Friedrich Merz
Merz schimbă tonul: de la partener al UE la critic al birocrației europene. Bruxelles, sub lupa Berlinului: „Prea multe reglementări”
State election in Rhineland-Palatinate
Germania: Partidul lui Merz câștigă alegerile din Renania-Palatinat. Victoria, umbrită de ascensiunea record a AfD
Recomandările redacţiei
mineri si jandarmi se imbrancesc in pta victoriei
Minerii din Gorj s-au îmbrâncit cu jandarmii în Piața Victoriei...
Carburanți
Guvernul a amânat ședința în care trebuia să adopte limitarea...
bolojn mineri
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru minerii protestatari: „Înțeleg...
Detalii cu o pompă de carburant și cu prețurile afișate într-o benzinărie din București, 18 martie 2026.
Tensiuni între Bolojan, ministrul Finanțelor și cel al Energiei...
Ultimele știri
Centura Azuga-Buşteni va avea 10 kilometri și va costa 843 de milioane de lei. Autoritățile locale au aprobat documentația
O mare jucătoare de tenis: „Am impresia că nu mai pot controla vocile din mintea mea”. Ce temeri are după ce a coborât în clasament
România ajută cu energie electrică și apă potabilă Republica Moldova, afectată de acțiunile rușilor în Ucraina
Citește mai multe
