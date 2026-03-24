Un ucrainean şi o româncă, arestaţi în Spania şi Germania sub acuzația de spionaj în favoarea Rusiei. Cum acționau cei doi

Un bărbat ucrainean și o româncă, suspectați că spionau un furnizor de drone din Germania la comanda serviciilor secrete ruse, au fost arestați, au anunțat marți procurorii germani, potrivit AFP, preluată de News.ro.

Cei doi, arestați în Germania și Spania, sunt acuzați că au supravegheat o persoană care furniza drone Ucrainei, țară aflată în război cu Rusia, au declarat procurorii federali germani, potrivit sursei citate.

„Începând din decembrie 2025, (ucraineanul) Serghei N., care a acţionat în în contul unui serviciu rus de informaţii, a spionat în Germania o persoană care livrează drone şi piese de schimb Ucrainei”, a anunţat într-un comunicat parchetul german.

„Atunci când Serghei N. s-a mutat în Spania, (românca) Alla S. i-a preluat misiunea, cel târziu în martie 2026”, a mai precizat parchetul.

