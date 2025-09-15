Unde pot ajunge rachetele balistice rusești Iskander, lansate din Kaliningrad: țări și capitale în raza de acțiune. Situația României

Rusia continuă să-și „flexeze mușchii” față de Europa. După lansarea de drone pe teritoriul Poloniei, acum amenință cu rachete balistice Iskander.

Sâmbătă, 13 septembrie, au apărut online fotografii și videoclipuri care arătau două lansatoare de rachete tactice operaționale Iskander-M pe un drum din regiunea Kaliningrad. Fiecare lansator era înarmat cu o rachetă balistică 9M723.

Desfășurarea a avut loc aparent în cadrul exercițiilor Zapad-2025. Rapoarte anterioare au menționat că Rusia și Belarus vor desfășura șase exerciții militare în septembrie, scrie Defense Express.

Indiferent de motivele oficiale pentru desfășurarea rachetelor Iskander, este clar în practică că Rusia a țintit aceste sisteme de rachete către Polonia, iar mai multe țări europene se află în raza lor potențială de acțiune.

Comunitatea OSINT CyberBoroshno a localizat pozițiile celor două lansatoare Iskander în regiunea Kaliningrad — mai precis de-a lungul autostrăzii E28, la nord de așezarea Kudryavtsevo.

Având în vedere raza maximă posibilă a rachetei balistice 9M723 de 500 km, țintele potențiale din Europa includ majoritatea țărilor baltice – Lituania (inclusiv Vilnius), Letonia (inclusiv Riga) și aproximativ o treime din Estonia; aproape toată Polonia (inclusiv Varșovia); mici părți din Germania și Danemarca (insula Bornholm); și părți din Suedia.

De remarcat faptul că, în acest caz, capitalele Suediei și Germaniei, Stockholm și Berlin, se află la mai puțin de 100 km de raza maximă de lovire a rachetei.

Totuși, de ceva vreme publicațiile de specialitate au raportat despre o presupusă versiune a rachetelor Iskander, cu o raza de acțiune de 1.000 de km.

În acest caz, în varianta îmbunătățită, rachetele rusești ar putea ajunge peste toată Cehia, Slovacia, Ungaria, Austria, Țările de Jos sau Țările Nordice.

Orașe din România precum, Oradea, Cluj-Napoca, Arad sau Timișoara s-ar afla și ele în raza maximală de acțiune.

Editor : Sebastian Eduard