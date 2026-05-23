Ungaria pune o condiție Ucrainei înainte de a discuta despre aderarea la Uniunea Europeană

Peter Magyar. Foto: Profimedia

Noul guvern ungar, condus de conservatorul Peter Magyar, care l-a înlocuit recent pe naţionalistul Viktor Orban, a cerut sâmbătă Ucrainei să restabilească drepturile minorităţii maghiare înainte de a negocia alte chestiuni, cum ar fi lansarea negocierilor în vederea unei eventuale aderări la UE, informează agenţia EFE, potrivit Agerpres. 

„Aşa cum ştiţi, avem o minoritate maghiară în (regiunea ucraineană) Transcarpatia, iar drepturile acesteia trebuie respectate. Acesta este pentru noi un lucru foarte important şi prioritar în relaţia bilaterală. Vom putem apoi discuta despre orice altceva”, a indicat şefa diplomaţiei ungare, Anita Orban (fără nicio legătură cu Viktor Orban), la o conferinţă la Praga.

Ea a menţionat că a discutat deja această problemă cu omologul său ucrainean Andrii Sîbiga, la o întâlnire pe care a descris-o drept „foarte bună şi fructuoasă”.

„Observăm un dialog foarte productiv şi constructiv” cu Kievul, a continuat ea, confirmând că premierul Magyar l-a invitat pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Budapesta.

Deşi Budapesta şi Kievul au intrat într-o etapă de apropiere diplomatică după plecarea lui Viktor Orban de la putere, problema minorităţii maghiare din Ucraina (o comunitate de aproximativ 150.000 de persoane care trăiesc în principal în regiunea Transcarpatia din vestul ţării) continuă să umbrească agenda bilaterală.

Relaţiile lor s-au deteriorat după ce Ucraina a introdus în anul 2017 o lege care a impus învăţământul în limba ucraineană începând cu clasa a cincea, iar o altă lege, adoptată doi ani mai târziu, a limitat folosirea oficială a limbii maghiare.

La fel ca predecesorul său, premierul Peter Magyar cere restabilirea deplină a drepturilor minorităţii maghiare, drept condiţie pentru deblocarea primului capitol al negocierilor pentru o posibilă aderare a Ucrainei la UE. Diferenţa constă în faptul că noul guvern de la Budapesta a optat pentru dialog în locul abordării conflictuale a lui Viktor Orban.

În timpul unei vizite efectuate miercuri la Varşovia, Peter Magyar a declarat că progresele Ucrainei în procesul de aderare la UE sunt condiţionate de „soluţionarea drepturilor minorităţii maghiare” din această ţară, „o condiţie prealabilă sine qua non” înaintea oricăror negocieri de aderare a Ucrainei la UE, şi a reafirmat disponibilitatea sa de a se întâlni cu Volodimir Zelenski în luna iunie pentru a deschide un „nou capitol” în relaţiile bilaterale

Pe de altă parte, şefa diplomaţiei ungare a subliniat în aceeaşi declaraţie de sâmbătă că aderarea la UE a ţărilor din Balcanii de Vest este o prioritate pentru guvernul de la Budapesta, cu condiţia ca aceasta să fie benefică în fiecare caz în parte şi ţările candidate să îndeplinească criteriile de aderare.

Editor : C.L.B.

