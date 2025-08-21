Live TV

Ungaria se oferă să găzduiască o reuniune Trump-Putin-Zelenski. Szijjarto: „Suntem încântaţi să contribuim la eforturilor de pace”

Data publicării:
Ministrul maghiar de Externe Peter Szijjarto
Ministrul maghiar de Externe, Peter Szijjarto. Foto: Profimedia Images

Ungaria s-a oferit deja de două ori să găzduiască negocierile de pace dintre Rusia şi Ucraina, iar oferta este încă valabilă, a declarat joi ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, într-un podcast difuzat pe Facebook, informează Reuters.

„Dacă este nevoie de noi, suntem pregătiţi să oferim condiţii adecvate de corectitudine şi siguranţă pentru astfel de negocieri de pace. Suntem încântaţi dacă putem contribui la succesul eforturilor de pace”, a spus Szijjarto, potrivit Agerpres. 

Prim-ministrul ungar Viktor Orban este considerat liderul UE cel mai apropiat de preşedintele rus Vladimir Putin.

Totodată, relaţiile dintre Ungaria şi Ucraina sunt tensionate, Kievul acuzând Budapesta că susţine interesele ruseşti, în timp ce guvernul ungar acuză Ucraina că limitează drepturile minorităţilor etnice, inclusiv ale minorităţii maghiare, care numără aproximativ 150.000 de persoane.

Site-ul Politico, citat de Reuters, a relatat marţi că Casa Albă are în vedere Budapesta, capitala Ungariei, ca loc de desfăşurare pentru o posibilă reuniune trilaterală între preşedintele american Donald Trump, preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Conform Politico, Secret Service - responsabil de securitatea preşedintelui american - se pregăteşte pentru un summit la Budapesta, capitala Ungariei constituind prima alegere a Casei Albe.

Anterior, Elveţia anunţase că este pregătită să găzduiască un eventual summit Zelenski-Putin cu privire la încheierea războiului din Ucraina, în pofida mandatului de arestare emis contra lui Vladimir Putin de Curtea Penală Internaţională (CPI).

Aflat în vizită la Jakarta, în Indonezia, ministrul de externe german Johann Wadephul a afirmat miercuri că le revine Rusiei şi Ucrainei să decidă locul unui eventual summit între Zelenski şi Putin.

„Discuţiile, inclusiv procedura, sunt structurate de Rusia şi Ucraina, nu de ministrul de externe german de la Jakarta”, a spus Wadephul, răspunzând unei întrebări adresate de jurnalişti în capitala Indoneziei, potrivit dpa.

