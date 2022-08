Val de comenzi pentru firmele care transformă avioanele de pasageri în avioane de marfă (Bloomberg)

Un aerodrom din Franţa a devenit centrul unde sunt reconvertite avioanele de pasageri Airbus SE în avioane cargo, pe fondul exploziei cererii pentru avioane capabile să transporte mărfuri în urma pandemiei de coronavirus, transmite Bloomberg.

Compania Vallair înregistrată în Luxemburg, o firmă specializată în mentenanţa şi dezmembrarea avioanelor, a început lucrările la aerodromul din Chateauroux, aflat la 250 de kilometri sud de Paris, pentru modificarea unui avion de pasageri de tip Airbus A330-300 utilizând o metodă proprie care durează doar o lună şi la final nota de plată pentru reconversie este de doar 25% faţă de cea obişnuită pentru reconversia avioanelor de pasageri în avioane de marfă.

Metoda utilizată de Vallair constă în înlăturarea scaunelor şi accesoriilor din cabina avionului fără instalarea unei trape speciale pentru marfă care este costisitoare, bazându-se în schimb pe uşile existente pentru accesul pasagerilor, scrie Bloomberg, citat de Agerpres. Astfel, în loc să utilizeze paleţi standard sau containere pentru transportul mărfurilor, coletele sunt depozitate via o bandă rulantă care este instalată în cabina avionului.

"Suntem pe val. Cererea este foarte mare", a explicat directorul general de la Vallair, Gregoire Lebigot.

Sectorul transportului aerian de marfă a înregistrat cele mai mari volume din istorie în ultimii doi ani

În ultimii doi ani, sectorul transportului aerian de marfă a înregistrat cele mai mari volume din istorie, în contextul în care pandemia a oprit practic transportul aerian de pasageri, dar a dus la explozia cumpărăturilor online.

Numărul de avioane cargo de mari dimensiuni, care pot costa peste 350 de milioane de dolari bucata pentru cel mai nou model, este limitat, iar timpul de aşteptare pentru un A330 convertit complet la transportul de marfă, proces care poate costa până la 20 de milioane de dolari, poate dura chiar şi cinci ani.

Modificările sunt reversibile, adică pot fi transformate la loc aeronave pentru pasageri

În schimb, un avion de pasageri de tip Airbus A330 reconvertit de Vallair are capacitatea de a transporta aproximativ 60 de tone de marfă, iar reconversia costă mai puţin de cinci milioane de dolari, potrivit estimărilor firmei IBA Group Ltd. Şi mai importat, modificările făcute de Vallair sunt reversibile, astfel că transportatorii aerieni pot reinstala scaunele dacă perioada de boom de pe piaţa cargo se va termina.

Printre competitorii Vallair pe piaţa reconversiei avioanelor de pasageri în avioane de marfă se numără firma germană EFW, la care Airbus are o participaţie. Firma germană are nevoie de opt luni pentru a reconverti un A330 prin instalarea unei uşi speciale care măsoară patru pe trei metri şi două punţi cargo capabile să depozitele tot felul de mărfuri.

Firma Israel Aerospace Industries Ltd., care are experienţă în reconvertirea avioanelor Boeing, a decis şi ea să intre pe piaţă cu un contract privind modificarea a 30 de aparate A330 încheiat cu firma de leasing Avolon Holdings Ltd. care se va întinde pe perioada 2025-2028.

Potrivit preşedintelui IBA, Phil Seymour, abordarea urmată de firma Vallair este una atractivă în termeni de durată şi costuri, însă lipsa unei trape speciale pentru marfă exclude în mod inevitabil transportul unor articole precum autoturisme sau maşini grele.

La rândul său, un purtător de cuvânt de la EFW a spus că avioanele de pasageri transformate, temporar, pentru transportul de marfă sunt cele mai adecvate pentru livrări de colete în regim express, însă absenţa paleţilor ar putea ridica probleme cu timpul de încărcare.

Pe de altă parte, constrângerile asupra lanţurilor de aprovizionare, care au făcut ca navele portcontainer să se aglomereze în porturi, ar urma să stimuleze activitatea în sectorul transportului aerian de marfă atât anul viitor cât şi în 2024, estimează Pascal Fabre, managing director la firma franceză AlixPartners din Paris, potrivit surselor citate.

