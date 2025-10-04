Live TV

Val de reacții internaționale după ce Hamas a fost de acord să elibereze toți ostaticii israelieni: „Cea mai bună șansă pentru pace”

Data publicării:
palestinieni-gaza
Donald Trump a îndemnat Israelul să pună capăt atacurilor asupra Gaza. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Anunțul grupării islamiste palestiniene Hamas privind eliberarea tuturor ostaticilor israelieni a stârnit reacții din partea liderilor mondiali. Președintele american Donald Trump a îndemnat Israelul să pună capăt atacurilor asupra Gaza, iar biroul premierul israelian Benjamin Netanyahu a transmis că Israelul se pregătește pentru „punerea în aplicare imediată” a primei etape a planului de eliberare imediată a tuturor ostaticilor.

„Pe baza declarației pe care tocmai a emis-o Hamas, cred că sunt pregătiți pentru o pace durabilă. Israelul trebuie să înceteze imediat bombardarea Gazei, astfel încât să putem elibera ostaticii în siguranță și rapid! În acest moment, este mult prea periculos să facem asta. Deja discutăm detaliile care trebuie stabilite. Nu este vorba doar despre Gaza, ci despre pacea mult dorită în Orientul Mijlociu”, a reacționat liderul de la Casa Albă pe Truth Social.

De asemenea, biroul premierul israelian a mai precizat, într-o declarație citată de mass-media locală și preluată de The Guardian, că Israelul va continua colaborarea cu Donald Trump: „Vom continua să colaborăm pe deplin cu președintele și echipa sa pentru a pune capăt războiului, în conformitate cu principiile stabilite de Israel, care corespund viziunii lui Trump privind încheierea războiului”.

O reacție a venit și din partea secretarului general al ONU, Antonio Guterres, care a „salutat” declarația emisă de Hamas.

„Îndemn toate părțile să profite de această ocazie pentru a pune capăt tragicului conflict din Gaza.  De asemenea, mulțumesc Qatarului și Egiptului pentru eforturile lor neprețuite de mediere.

Reiterez apelul meu constant pentru un armistițiu imediat și permanent, eliberarea imediată și necondiționată a tuturor ostaticilor și accesul umanitar fără restricții.

ONU va sprijini toate eforturile depuse în vederea atingerii acestor obiective, pentru a preveni și mai multă suferință”, a transmis Antonio Guterres pe X.

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a calificat răspunsul Hamas la planul lui Donald Trump drept un „pas constructiv și semnificativ către realizarea unei păci durabile”.

„Israelul trebuie să înceteze imediat toate atacurile și să respecte planul de încetare a focului. Trebuie luate fără întârziere toate măsurile necesare pentru a asigura livrarea ajutorului umanitar în Gaza și pentru a realiza o pace durabilă.

Turcia va continua să depună toate eforturile pentru a se asigura că negocierile vor avea cel mai benefic rezultat pentru poporul palestinian și că soluția celor două state, susținută de comunitatea internațională, va fi pusă în aplicare”, a mai precizat Recep Tayyip Erdoğan.

O reacție a venit și din Germania, din partea cancelarului Friedrich Merz: „Eliberarea ostaticilor și pacea pentru Gaza sunt aproape. Și Hamas a acceptat acum, în principiu, planul de pace al președintelui Trump. Germania susține pe deplin apelul președintelui  DonaldTrump, adresat ambelor părți.

Ostaticii trebuie eliberați. Hamas trebuie să se dezarmeze. Luptele trebuie să înceteze imediat. Toate acestea trebuie să se întâmple foarte repede.

După aproape doi ani, aceasta este cea mai bună șansă pentru pace. Germania va continua să se implice”.

În aceeași ordine de idei, președintele francez Emmanuel Macron a transmis: „Eliberarea tuturor ostaticilor și încetarea focului în Gaza sunt acum aproape! Angajamentul Hamas trebuie urmat fără întârziere de măsuri concrete. Avem acum ocazia să avansăm decisiv către pace.

Franța își va îndeplini pe deplin rolul, continuând eforturile în cadrul Organizației Națiunilor Unite, alături de Statele Unite, israelieni, palestinieni și toți partenerii săi internaționali.

Mulțumesc președintelui Trump și echipei sale pentru eforturile depuse în vederea obținerii păcii”.

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a precizat că „urmărește cu mare atenție evoluțiile din Gaza” și și-a exprimat din nou sprijinul pentru eforturile depuse de Donald Trump de „a aduce pacea în Orientul Mijlociu”.

„Prioritatea pentru toți trebuie să fie acum ajungerea la un armistițiu care să ducă la eliberarea imediată a tuturor ostaticilor. Italia rămâne pregătită să își aducă contribuția”, a mai transmis Meloni.

 O altă reacție a venit din partea premierului canadian Mark Carney, care a „salutat angajamentele Hamas de a renunța la putere și de a elibera toți ostaticii rămași, vii sau decedați”. 

„Încurajăm toate părțile să depună eforturi imediate pentru a transforma angajamentele în realitate și pentru a promova pacea și securitatea în regiune. Mulțumim președintelui Trump pentru leadershipul său esențial.

Canada își intensifică coordonarea cu partenerii internaționali pentru a construi o pace justă și durabilă. Suntem pregătiți să sprijinim furnizarea susținută, neîngrădită și pe scară largă de ajutor umanitar în Gaza și pe întreg teritoriul acesteia. Canada își menține ferm sprijinul pentru un stat palestinian suveran, democratic și viabil, care își construiește viitorul în pace și securitate alături de statul Israel”, a mai transmis Carney.

 

Anunțul Hamas a venit după ce liderul de la Casa Albă a dat un ultimatum, cerând eliberarea tuturor ostaticilor și semnarea unui acord de pace până duminică, ora 18:00. 

Președinte SUA a afirmat că „peste 25.000 de soldați au fost deja eliminați” și a avertizat că, în cazul unui refuz, „se va dezlănțui iadul”, iar liderii grupării „vor fi vânați și uciși”.

Luni, 29 septembrie 2025, Trump a anunțat planul în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului Fâşia Gaza. Acest plan, în cadrul căruia Casa Albă dă asigurări că „nimeni nu va fi forţat să părăsească Gaza”, a fost lansat cu puţin timp înainte de o conferinţă de presa comună între preşedintele SUA şi prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.

Editor : A.M.G.

