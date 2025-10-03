Live TV

News Alert Hamas a acceptat să elibereze toți ostaticii israelieni, după ce Donald Trump a amenințat cu „dezlănțuirea iadului”

Data actualizării: Data publicării:
luptatori hamas pe strada
Luptători Hamas în Fâșia Gaza. Foto: GettyImages

Gruparea islamistă palestiniană Hamas a anunțat vineri, 3 octombrie 2025, că este de acord să elibereze toți ostaticii israelieni, precum și cadavrele, ca răspuns la planul de pace prezentat de președintele american Donald Trump, relatează Reuters și The New York Times.

Într-o declarație publicată  vineri seara, gruparea teroristă a afirmat că va elibera ostaticii „în conformitate cu formula de schimb prevăzută în propunerea președintelui Trump și în măsura în care condițiile de pe teren pentru schimb sunt îndeplinite”.

„În acest context, mișcarea își afirmă disponibilitatea de a intra imediat în negocieri prin intermediul mediatorilor pentru a discuta aceste detalii”, a mai transmis Hamas.

Potrivit declarației, gruparea a convenit „să predea administrarea Fâșiei Gaza unui organism palestinian format din tehnocrați independenți, pe baza consensului național palestinian și a sprijinului arab și islamic”.

Însă din această formulare nu reiese clar dacă Hamas a acceptat o prevedere din propunere care solicita ca grupului să i se interzică exercitarea puterii politice în Gaza în viitor sau dacă a considerat că există un loc pentru sine sau pentru membrii săi în cadrul acelui organism de tehnocrați.

Anunțul vine după ce liderul de la Casa Albă a dat un ultimatum, cerând eliberarea tuturor ostaticilor și semnarea unui acord de pace până duminică, ora 18:00. 

Președinte SUA a afirmat că „peste 25.000 de soldați au fost deja eliminați” și a avertizat că, în cazul unui refuz, „se va dezlănțui iadul”, iar liderii grupării „vor fi vânați și uciși”.

Luni, 29 septembrie 2025, Trump a anunțat planul în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului Fâşia Gaza. Acest plan, în cadrul căruia Casa Albă dă asigurări că „nimeni nu va fi forţat să părăsească Gaza”, a fost lansat cu puţin timp înainte de o conferinţă de presa comună între preşedintele SUA şi prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
1
Vacanță pentru toți elevii în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul...
o femeie cu un ceas arată spre ora 12
2
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu...
Vladimir Putin
3
Cum s-a transformat visul lui Vladimir Putin de demilitarizare a Ucrainei în cel mai mare...
jandarmi pe strada
4
Bolojan propune ca o treime dintre cei 10.000 de jandarmi care asigură paza instituțiilor...
Vladimir Putin, la forumul internațional World Atomic Week 2025
5
Rusia pune la cale un plan de tip „dinte pentru dinte” dacă UE împrumută Ucraina din...
A murit la doar 22 de ani, la două săptămâni după ce a făcut un pas uriaș. Cauza decesului, neașteptată
Digi Sport
A murit la doar 22 de ani, la două săptămâni după ce a făcut un pas uriaș. Cauza decesului, neașteptată
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Iuliu Stan
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice...
Defence Industry Companies, Kielce, Poland - 02 Sep 2025
Modernizarea Armatei SUA și filosofia Silicon Valley. Dezvăluiri...
Cod galben de vânt puternic la munte și temperaturi record de 18 grade în sud-estul țării. Cum va fi vremea în weekend
Vijelie puternică în Constanța, unde a fost emis mesaj RO-Alert...
inundatii in grecia
Stare de urgență în Bulgaria, în urma inundațiilor: 3 morți, printre...
Ultimele știri
Explozibili ascunși în conserve de porumb: Rusia, acuzată că pregătea atacuri în Polonia și alte state europene
Protest cu sute de mii de oameni, în Italia. Manifestanții, revoltați că flota de ajutor umanitar pentru Gaza a fost respinsă de Israel
Șeful DNA se plânge că primește prea puține sesizări pe evaziune de la Fisc. Zeci de angajați de la Vama si ANAF, anchetați
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ambarcatiune-sua
Nou atac al SUA asupra unei ambarcațiuni care transporta droguri. Pete Hegseth: „Aceste lovituri vor continua”
ambarcatiuni-flota ajutor umanitar
Patru italieni au fost deportați de Israel după interceptarea flotei de ajutor umanitar pentru Gaza
hamas
Confruntare armată în Gaza între Hamas și un clan palestinian: raiduri pentru arestări privind colaborarea cu Israelul
d trump arata cu degeteul, conferibta de presa
Donald Trump, ultimatum pentru Hamas: Eliberați toți ostaticii și semnați acordul până duminică sau „se va dezlănțui iadul”
Regele Charles și Donald Trump
Directorul unui muzeu din SUA demisionează forțat pentru că nu l-a lăsat pe Trump să-i dea regelui Charles sabia lui Eisenhower
Partenerii noștri
Pe Roz
Sfatul pe care Nicole Kidman l-a primit de la cea mai bună prietenă, Naomi Watts, după ce a cerut divorțul de...
Cancan
Doliu în televiziune! Prezentatoare TV în vârstă de 21 de ani, găsită moartă în casă
Fanatik.ro
O medaliată olimpică le-a sucit mințile celor de pe social media. Cum a apărut
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Elena Udrea nu scapă de amenințarea Fiscului. Ce documente a primit în ultimul dosar
Adevărul
George Simion, ținta ironiilor după ce şi-a anulat abonamentul la Netflix şi i-a îndemnat pe români la fel
Playtech
Cât consumă centrala termică pe gaz în funcție de mărimea locuinței. Exemplu de calcul pentru un apartament...
Digi FM
Monica Gabor, imagine rară alături de fiica Irina și de sora ei, Ramona. Fanii au reacționat imediat: „De...
Digi Sport
ZERO! Dat afară din România, a pățit-o mai rău în altă țară
Pro FM
Vara s-a terminat, dar nu și aparițiile incendiare ale Elenei Ionescu în costum de baie. Mix perfect de...
Film Now
Adam Sandler, favorit-surpriză la Oscar pentru „Jay Kelly”. Transformarea care l-a adus în atenția criticilor
Adevarul
Viitorul muzicii? O cântăreață AI cucerește topul Billboard și a semnat un contract de 3 milioane de dolari
Newsweek
Ce se urmărește prin trecerea tuturor pensiilor pe card? Ce acuzații halucinante se aduc băncilor?
Digi FM
O tânără de 27 de ani și-a pierdut viața după ce a adoptat o dietă extremă. Prietenii spun că ajunsese să...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Cum arată Mira Sorvino la 30 de ani de când a luat Oscarul pentru "Chemarea Afroditei". Blonda a fost pe...
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...