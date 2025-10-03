Gruparea islamistă palestiniană Hamas a anunțat vineri, 3 octombrie 2025, că este de acord să elibereze toți ostaticii israelieni, precum și cadavrele, ca răspuns la planul de pace prezentat de președintele american Donald Trump, relatează Reuters și The New York Times.

Într-o declarație publicată vineri seara, gruparea teroristă a afirmat că va elibera ostaticii „în conformitate cu formula de schimb prevăzută în propunerea președintelui Trump și în măsura în care condițiile de pe teren pentru schimb sunt îndeplinite”.

„În acest context, mișcarea își afirmă disponibilitatea de a intra imediat în negocieri prin intermediul mediatorilor pentru a discuta aceste detalii”, a mai transmis Hamas.

Potrivit declarației, gruparea a convenit „să predea administrarea Fâșiei Gaza unui organism palestinian format din tehnocrați independenți, pe baza consensului național palestinian și a sprijinului arab și islamic”.

Însă din această formulare nu reiese clar dacă Hamas a acceptat o prevedere din propunere care solicita ca grupului să i se interzică exercitarea puterii politice în Gaza în viitor sau dacă a considerat că există un loc pentru sine sau pentru membrii săi în cadrul acelui organism de tehnocrați.

Anunțul vine după ce liderul de la Casa Albă a dat un ultimatum, cerând eliberarea tuturor ostaticilor și semnarea unui acord de pace până duminică, ora 18:00.

Președinte SUA a afirmat că „peste 25.000 de soldați au fost deja eliminați” și a avertizat că, în cazul unui refuz, „se va dezlănțui iadul”, iar liderii grupării „vor fi vânați și uciși”.

Luni, 29 septembrie 2025, Trump a anunțat planul în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului Fâşia Gaza. Acest plan, în cadrul căruia Casa Albă dă asigurări că „nimeni nu va fi forţat să părăsească Gaza”, a fost lansat cu puţin timp înainte de o conferinţă de presa comună între preşedintele SUA şi prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.

Editor : A.M.G.