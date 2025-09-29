Live TV

Video Donald Trump și-a anunțat planul în 20 de pași pentru pacea în Gaza. Benjamin Netanyahu: „Ne apropiem de sfârşitul războiului”

US President Trump welcomes Israeli Prime Minister Netanyahu to the White House, WASHINGTON, United States - 29 Sep 2025
Donald Trump și Benjamin Netanyahu au susținut o conferință de presă comună la Casa Albă. Sursa: Profimedia
Trump anunță „o zi istorică pentru pacea în Gaza” Israelul susține planul lui Trump

Donald Trump şi-a anunţat luni planul în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului Fâşia Gaza, care urmează să fie acceptat de cele două părţi, inclusiv de Autoritatea Palestiniană, şi care prevede inclusiv ca preşedintele american să prezideze un comitet care supraveghează tranziţia în teritoriul palestinian, relatează AFP.

Acest plan, în cadrul căruia Casa Albă dă asigurări că nimeni nu va fi forţat să părăsească Gaza, a fost lansat cu puţin timp înainte de o conferinţă de presa comună între preşedintele SUA şi prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.

  • Planul propune încetarea imediată a operațiunilor militare, Hamas eliberând 20 de ostatici israelieni în viață și rămășițele a peste douăzeci de persoane considerate decedate în termen de 72 de ore.
  • Israelul ar elibera apoi sute de deținuți din Gaza, iar ajutorul umanitar ar fi trimis imediat în Fâșia Gaza.
  • Planul prevede ca Hamas să nu mai aibă niciun rol în guvernarea Gazei și lasă deschisă posibilitatea creării unui eventual stat palestinian.
  • De asemenea, include un „consiliu de pace” care să supravegheze punerea în aplicare a propunerii, condus de Trump

Trump anunță „o zi istorică pentru pacea în Gaza”

Toți ostaticii vor fi eliberați și războiul se va încheia imediat, ca parte a planului de pace, a subliniat, în conferința de presă, președintele american.

„Hamas va fi dezarmată, iar Gaza va fi demilitarizată. Israelul va păstra un perimetru de securitate, astfel că Gaza va avea o administrație civilă pașnică”, a spus Trump.

„Amenințarea Hamas va fi distrusă”, a adăugat liderul de la Washington, referindu-se la faptul că grupul nu va mai avea niciun rol în Gaza, dacă planul va fi acceptat. El a adăugat că țările arabe și musulmane „vor negocia cu Hamas”.

Un „consiliu de pace”, condus de președintele SUA, va supraveghea planul, a precizat Donald Trump, adăugând că Hamas nu a acceptat încă acordul.

Trump a spus că acum depinde de organizația militară islamistp să accepte propunerea „extrem de echitabilă”.

Palestinienii au avut o „viață grea” cu Hamas, a spus Trump, dar dacă nu sunt de acord cu planul său, atunci nu au pe cine să dea vina decât pe ei înșiși.

Președintele SUA le-a mulțumit liderilor mondiali care, potrivit lui, au contribuit la realizarea planului său de pace în Gaza.

El a enumerat  liderii din:

  • Arabia Saudită
  • Emiratele Arabe Unite
  • Iordania
  • Turcia
  • Indonezia
  • Pakistan
  • Egipt

Mulți dintre aceștia, spune el, vor juca un rol important în „negocierile” cu Hamas.

Referindu-se la Hamas, Trump a declarat:

Sper că vom ajunge la un acord de pace și, dacă Hamas va respinge acordul, ceea ce este întotdeauna posibil, ei vor fi singurii care o vor face. Toți ceilalți l-au acceptat. Dar am sentimentul că vom primi un răspuns pozitiv. 

Israelul susține planul lui Trump

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni, în conferinţa de presă ținută la Casa Albă alături de preşedintele SUA Donald Trump, că susţine planul de pace pentru Gaza propus de acesta, preconizând că sfârşitul războiului este aproape, chiar dacă Hamas nu şi-a dat încă acordul.

Benjamin Netanyahu consideră că planul propus de Donald Trump pentru pacea în Gaza „oferă o cale realistă pentru anii următori”.

Ne apropiem de sfârşitul războiului”, a declarat Benjamin Netanyahu, care a dat asigurări că susţine planul lui Donald Trump. El a asigurat, de asemenea, că „pregăteşte ziua de după Hamas”.

„Acest plan ne oferă o cale realistă în anii următori, în care Gaza nu va fi condusă nici de Hamas, nici de autorităţile palestiniene, ci de cei care sunt angajaţi în favoarea unei păci autentice”, a spus premierul israelian.

Conflictul actual din Fâşia Gaza a fost declanşat de atacul de o violenţă fără precedent comis de comandouri ale mişcărilor teroriste palestiniene Hamas şi Jihadul Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili. Alte 251 de persoane au fost luate ostatice şi duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 încă se află în Fâşia Gaza, dar armata israeliană deţine informaţii că doar 22 dintre ele mai sunt în viaţă.

