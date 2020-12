Valuri de avertismente privind o uriașă criză umanitară în 2021. Cei mai afectați vor fi "oamenii invizibili"

Pandemia va împinge la extreme limitele sărăciei. Ultima lună din an stă sub semnul unor valuri de avertismente privind o uriașă criză umanitară care se va manifesta în 2021, dacă nu se vor lua măsuri care să îi vizeze și pe oameni considerați invizibili, la care planurile de ajutorare nu au ajuns decât cu mare greutate. Astfel, o persoană din 33 va avea nevoie de ajutor umanitar în 2021, din cauza pandemiei. Previziunile sunt și mai sumbre - peste un miliard de oameni ar putea ajunge să trăiască în sărăcie extremă până în 2030 din cauza efectelor pe termen lung ale pandemiei. Afectați sunt în special copiii, statisticile indicând că 1,3 miliarde nu au acces la internet și, implicit, la educație.

Cel mai dramatic impact va fi simțit de persoanele care și înainte de pandemie aveau de suferit și erau greu de ajutat.

"Acești oameni devin invizibili, sunt copii care nu se văd de către autorități, la care nu se mai poate ajunge. Pentru ei nu mai sunt autorități care să poată să îi verifice și să îi ajute.

Și noi am observat, în cadrul acțiunilor asociației noastre, că de la începutul pandemiei, copiii care erau părăsiți au devenit și mai greu de găsit.

Vorbim de copii bolnavi, săraci, care nu mai pot ajunge la analize, la tratamentele de care unii au nevoie chiar săptămânal. Nu mai pot lua microbuzul să se ducă la tratamente așa cum o făceau până acum.

Aceștia vor fi tot mai greu de ajutat. Și înainte era o categorie de populație care scăpa prin ochiurile prea largi ale protecției pe care fiecare țară reușește sau nu să o asigure. Acum, categorii care nu aveau probleme au ajuns să aibă, e clar că pentru cei greu de ajutat nu este suficient doar de măsuri punctuale, ci de întregi sisteme de susținere.

Vorbim de copii, de femei afectate de violență domestică", a spus la Digi24 Adelina Toncean, activist pentru drepturile și sănătatea copiilor.

Sute de milioane de oameni vor ajunge la limita supraviețuirii, fără apă potabilă și mâncare

Biroul ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare (OCHA) a lansat un apel umanitar record la donaţii de 35 de miliarde de dolari pentru 2021. Potrivit ONU, nu mai puţin de 235 de milioane de oameni, sau unul din 33 de locuitori ai lumii - de la 1 la 45 în acest an - vor avea nevoie de ajutor în anul care vine pentru asigurarea unor nevoi de bază ca mâncarea şi apa potabilă.

Mare parte dintre aceştia trăiesc în Siria, Yemen, Afganistan, Republica Democrată Congo şi Etiopia.

Este vorba de o creştere cu 40% în decurs de un an a numărului celor aflați în această situație, relevă raportul privind perspectivele umanitare globale pe 2021 (Global Humanitarian Overview).

Dacă revenirea la normal este prelungită și criza economică persistă, peste un miliard de persoane ar putea ajunge să trăiască în sărăcie extremă până în 2030.

Potrivit unui scenariu "de bază" luând în considerare ratele actuale de mortalitate şi proiecţiile recente de creştere ale Fondului Monetar Internaţional, rezultă că alte 44 milioane de persoane vor trăi sub pragul de sărăcie în următorii 10 ani.

Două treimi dintre copiii de vârstă şcolară din lume nu au acces la internet acasă

Raportul "How Many Children and Youth Have Internet Access at Home?" ("Câţi copii şi tineri au acces la Internet acasă?") constată o lipsă similară a accesului la educație pentru două treimi dintre copiii de vârstă școlară din întreaga lume.

"Faptul că atât de mulţi copii şi tineri nu au Internet acasă reprezintă mai mult decât un decalaj digital - este o falie digitală. Lipsa de conectivitate nu limitează doar capacitatea copiilor şi tinerilor de a se conecta online. Îi împiedică să concureze în economia modernă. Îi izolează de lume. Iar în cazul închiderii şcolilor, ca în situaţia cu care se confruntă în prezent milioane de persoane din cauza COVID-19, le îngreunează accesul la educaţie. Spus mai direct, lipsa accesului la Internet îi va costa viitorul pe cei din următoarea generaţie", a declarat Henrietta Fore, directorul executiv al UNICEF.

Aproape un sfert de miliard de elevi din întreaga lume sunt încă afectaţi de închiderea şcolilor; din cauza COVID-19, sute de milioane de elevi se bazează pe învăţarea virtuală. Pentru cei care nu au acces la Internet, educaţia poate fi inaccesibilă, potrivit UNICEF.

Copiii şi tinerii din cele mai sărace gospodării rămân şi mai mult în urma colegilor lor şi au foarte puţine şanse de a recupera.

Copiii de vârstă şcolară din Africa subsahariană şi Asia de Sud sunt cei mai afectaţi, aproximativ nouă din 10 copii neavând conexiune la internet.

Chiar şi atunci când copiii au conexiune acasă, este posibil să nu aibă acces la aceasta din cauza unor factori precum presiunea de a face treabă în casă sau de a lucra, lipsa de dispozitive suficiente în gospodării, faptul că fetelor le este permis accesul la internet într-o măsură mai mică sau deloc sau lipsa de înţelegere privind accesarea oportunităţilor online.

Există, de asemenea, probleme legate de siguranţa online, deoarece părinţii pot fi inadecvat pregătiţi pentru a-i ajuta pe copii să rămână în siguranţă.

Editor : Georgiana Marina