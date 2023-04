„Aceasta este Svetlana Maniovich. Ea este ghidul tău în lumea rușilor extrem de bogați. Ea radiază bogăție. Diamante, blănuri, Rolls Royce - ea are totul și mai mult. Vara o poți găsi în St Tropez unde închiriază o vilă pentru 150.000 euro/lună sau pe un iaht în Napoli”, scrie jurnalista rusă de investigații Maria Pevchikh, într-o anchetă publicată de Fundația Anti-Corupție, fondată de Alexei Navalnîi.

Svetlana Maniovich este soția ministrului adjunct al apărării din Rusia, Timur Ivanov, persoana responsabilă pentru invadarea Ucrainei și uciderea a mii de oameni nevinovați. Foto: Twitter/Maria Pevcikh Deschide galeria foto

Svetlana Maniovich este soția ministrului adjunct al apărării din Rusia, Timur Ivanov, persoana responsabilă pentru invadarea Ucrainei și uciderea a mii de oameni nevinovați. Acum, Ivanov este șeful construcțiilor pentru Ministerul Apărării. Treaba lui este să construiască totul, de la cazărmi până la biserici de campanie. Acum el este responsabil pentru „reconstruirea” Mariupolului, orașul pe care Putin l-a șters de pe fața pământului și l-a ocupat.

„Svetlanei îi plac cumpărăturile. Din păcate, Moscova nu-i satisface nevoile în materie de modă, așa că trebuie să călătorească la Paris. Face vizite private la unul dintre cele mai scumpe și discrete magazine de bijuterii fine. Aici își cumpără cercei de 150.000 EUR și inele de 104.000 EUR făcute special pentru ea”, scrie Pevchikh.

Potrivit jurnalistei de investigații, Svetlana Maniovich se plimbă prin Europa fără a fi afectată de sancțiunile împotriva Rusiei.

„Svetlana Maniovich (alias Ivanova) petrecea la Courchevel acum 3 săptămâni. 13 luni de război. Ea se află în inima Europei, poartă diamantele și blănurile ei. Cum s-a strecurat soția unui criminal de război în Franța? Lasa-mă să îți spun:

Nu prea s-a furișat. Oricât de nebun ar suna, ea are voie să vină în UE, să se plimbe pe Champs-Élysées, cheltuind banii pe care i-a câștigat soțul ei bombardând blocuri, ucigând copii și decapitand soldați în Ucraina. Ea nu are alți bani. Este o femeie întreținută și are nevoie de sponsorizare. Fostul ei soț pe care l-a părăsit l-a avertizat pe Ivanov că nu și-o va putea permite. „Svetlana cere cel puțin 50.000 de dolari pe lună”. De unde știu asta? Divorțul a fost public. Distracţie!”

Dar, în ciuda faptului că este doar un oficial guvernamental, Ivanov a reușit să adune câțiva bănuți pentru a-și face soția fericită. Svetlana poate avea tot bugetul pe care și-l dorește pentru lucrurile pe care le iubește. Precum această rochie Dolce&Gabbana la 59.500 €, sau un set de mobilier din secolul al XIX-lea la 85.000 €”, mai scrie Maria Pevchikh.

Cei doi au suficienți bani ca să cumpere chiar și un „Rolls-Royce de vacanță”. Au unul la Moscova, dar pentru că petrec atât de mult timp pe Riviera Franceză, și-au cumpărat altul și acolo. Este un Rolls-Royce Corniche retro. Sta doar într-un garaj și îi așteaptă tot timpul anului.

„De unde vin banii? Corupţie. Ivanov primește comisioane de la oricine îi atribuie contracte de construcție ale Ministerului Apărării. Unii dintre voi poate ați văzut aceste poze de la Mariupol. Acestea sunt puținele case „expoziționale” construite în scopuri propagandistice. Putin a fost în vizită acolo. În investigația noastră recentă am aflat că firma de construcții care a construit acest ansamblu la Mariupol îi dă mită lui Timur Ivanov”, dezvăluie Pevchikh.

„Ai crede că războiul a împiedicat această familie de escroci și criminali de război să-și petreacă timpul în Europa. Dar nu a fost așa Pe 17 martie 2022, ziua în care armata lui Putin a ras de pe fața pământului Mariupol, Svetlana a mers la magazinul de bijuterii al lui Joel Arthur Rosenthal din Paris pentru a ridica niște diamante. Pe 23 martie, ziua în care Kievul a fost bombardat noaptea, Svetlana a făcut o excursie pentru a-și vizita fiul la Londra. Viața ei în Europa nu a fost împiedicată de războiul început de soțul ei.

Acest lucru a fost posibil prin două trucuri simple. 1) Svetlana a obținut ilegal un pașaport israelian (există o hotărâre judecătorească) 2) Ea a divorțat de Ivanov în august 2022, la 5 luni de la începutul războiului. Deci sancțiunile nu o afectează. Își poate păstra conturile bancare, bunurile și vacanțele de cumpărături. În ciuda faptului că fiecare euro pe care îl cheltuiește la Hermes și Cartier din Paris este un euro îmbibat de sânge. Ea poate păstra chiar și apartamentul parizian pe care îl închiriază pentru familia ei.

Familia unui criminal de război locuiește la Paris ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat”, mai scrie Pevchikh.

Aceasta precizează că Fundația Anticorupție cere sancționarea Svetlanei Maniovich.

„Am făcut-o deja o dată la Londra cu fiica vitregă a lui Lavrov, care a fost sancționată de Marea Britanie după o dezvăluire similiară și datorită sprijinului dumneavoastră. O putem face din nou. Este vorba despre dreptatea de care toți avem nevoie acum”, a completat Maria Pevchikh.

Editor : R.K.