Live TV

Venezuela susţine că 57 de persoane au fost ucise în operaţiunea SUA de capturare a lui Maduro

Data publicării:
photo-collage.png (32)
Moscova acuză SUA de agresiune armată după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei. Foto: X

Presa locală din Venezuela relatează marţi că 57 de persoane au fost ucise în operaţiunea întreprinsă sâmbătă de SUA asupra complexului din Caracas unde se afla preşedintele Nicolás Maduro, care a fost capturat şi dus la New York pentru a fi judecat, relatează BBC și News.ro.

În operaţiunea care a implicat inclusiv raiduri aeriene şi intervenţii ale trupelor speciale au murit 23 de soldaţi venezueleni şi 32 de luptători cubanezi, precum şi două femei civile, potrivit autorităţilor de la Caracas.

Oficiosul Partidului Comunist Cubanez, Granma, a publicat detalii despre soldaţii care au murit în operaţiunea intitulată „Onoare şi glorie”, adăugând că aceştia au fost ucişi „în luptă, după o rezistenţă acerbă”.

Marţi, guvernul cubanez a dezvăluit identitatea celor 32 de agenţi cubanezi care lucrau în aparatul de securitate al guvernului venezuelean şi care au murit în timpul atacului de sâmbătă al Statelor Unite asupra Caracasului. Lista include doi colonei, un locotenent-colonel, patru maiori şi alte grade militare, cu vârste cuprinse între 26 şi 67 de ani, relatează CNN.

Preşedintele cubanez Miguel Díaz-Canel a decretat două zile de doliu oficial, începând de luni, perioadă în care steagurile sunt coborâte în bernă, iar majoritatea actelor publice sunt suspendate.

Potrivit liderului, cubanezii „îndeplineau misiuni în numele Forţelor Armate Revoluţionare şi al Ministerului de Interne, la cererea organismelor corespunzătoare din ţara respectivă (Venezuela)”. El a declarat că aceştia au murit „după o rezistenţă acerbă, în luptă directă cu atacatorii şi ca urmare a bombardamentelor asupra instalaţiilor”, în timpul capturării preşedintelui Nicolás Maduro şi a soţiei sale.

Cuba şi Venezuela, doi aliaţi apropiaţi, au menţinut din 2000 un acord de cooperare cuprinzător, care permite ca mii de medici şi profesionişti cubanezi din domeniul educaţiei, sportului şi altor sectoare să activeze în ţara sud-americană, însă până acum niciuna dintre cele două ţări nu a recunoscut oficial activitatea agenţilor de informaţii sau de securitate, considerată un secret cunoscut de toată lumea.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
1
După ce a criticat inițial intervenția SUA, Viktor Orban spune acum că preluarea...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
2
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va...
Recep Tayyip Erdogan
3
Recep Tayyip Erdogan, către Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Venezuela nu...
polar bear mama
4
Un fenomen rar în Arctica îi uimește pe cercetători: O ursoaică polară a adoptat un pui
Radoslaw Sikorski
5
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul...
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie
Digi Sport
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nicușor Dan.
Nicușor Dan, despre anexarea Groenlandei de către Trump: „Nu vorbim despre o intenţie oficială”. Ce a spus despre Venezuela
donald trump
„O operațiune genială, 152 de avioane, trupe la sol”. Trump s-a lăudat din nou cu operațiunea de capturare a lui Nicolas Maduro
WEB DECLARATII NICUSOR DAN PARIS 060126_26742
Garanții de securitate pentru Ucraina și mize interne. Nicușor Dan, declarații după reuniunea Coaliției de Voință de la Paris
Inauguration of President Maduro in Venezuela
„Avea toată influența din culise”: rolul jucat de soția lui Nicolas Maduro, Cilia Flores, în Venezuela
profimedia-1059894656
Corina Machado reiterează dorința de a împărți Nobelul pentru Pace cu Trump: „Dacă în octombrie credeam că o merita, imaginaţi-vă acum”
Recomandările redacţiei
harta moldova romania ucraina marea neagra
Ce presupune planul de securitate pentru Ucraina. Nicușor Dan: patru...
France Russia Ukraine War
Concluzii după summitul Coaliției de Voință. Zelenski: Știm fiecare...
President Donald Trump Hosts Multilateral Meeting With European Leaders At The White House - 18 Aug 2025
Trump îl ironizează pe Macron și anunță ce au discutat despre tarife...
Berlin pană de curent
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a...
Ultimele știri
Nicușor Dan, despre numirile la SRI și SIE: „Am niște oameni în cap. O să fie niște discuții”. Ce a spus despre șefii parchetelor
Ce a răspuns Nicușor Dan, întrebat de contestarea celor doi judecători CCR în contextul așteptării deciziei pe legea pensiilor speciale
Un nou video dezvăluie luptele intense din Zaporojie: raiduri cu drone kamikaze, încăierări cu arme de calibru mic, soldați capturați
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e tatăl unicului copil al lui Brigitte Bardot. Și el a murit tot anul acesta
Cancan
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Fanatik.ro
Bărbatul alături de care Simona Halep petrece timp de calitate în Dubai. Cei doi s-au afișat din nou împreună
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Ion Țiriac nu mai este cel mai bogat român! Cei doi antreprenori care l-au surclasat pe miliardar. Ce avere au
Adevărul
Cine este constructorul din Neamț fără niciun kilometru de autostradă care l-a învins pe Umbrărescu la...
Playtech
Sfântul Ion sau Sfântul Ioan? Cum spunem corect, de fapt?
Digi FM
Până când se ia Agheasma Mare, apa sfințită de Bobotează. Ce spune rânduiala Bisericii Ortodoxe
Digi Sport
"Sub nicio formă". Patronii barului din Elveția au decis să rupă tăcerea, la cinci zile de la tragedie
Pro FM
Britney Spears, moment viral pe Instagram. La un pas de un accident vestimentar în timp ce dansa îmbrăcată...
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Dronă rară de recunoaștere a Rusiei, dotată cu inteligență artificială, doborâtă de interceptoarele ieftine...
Newsweek
Pensie crescută după ce instanța a cerut să fie ajustată cu indicele de corecție de 1,41. E fără precedent
Digi FM
Manuela Hărăbor, revoltată după ce a aflat câte mii de lei are de plătit impozit în 2026 pentru un...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...