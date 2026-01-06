Venezuela susţine că 57 de persoane au fost ucise în operaţiunea SUA de capturare a lui Maduro

Presa locală din Venezuela relatează marţi că 57 de persoane au fost ucise în operaţiunea întreprinsă sâmbătă de SUA asupra complexului din Caracas unde se afla preşedintele Nicolás Maduro, care a fost capturat şi dus la New York pentru a fi judecat, relatează BBC și News.ro.

În operaţiunea care a implicat inclusiv raiduri aeriene şi intervenţii ale trupelor speciale au murit 23 de soldaţi venezueleni şi 32 de luptători cubanezi, precum şi două femei civile, potrivit autorităţilor de la Caracas.

Oficiosul Partidului Comunist Cubanez, Granma, a publicat detalii despre soldaţii care au murit în operaţiunea intitulată „Onoare şi glorie”, adăugând că aceştia au fost ucişi „în luptă, după o rezistenţă acerbă”.

Marţi, guvernul cubanez a dezvăluit identitatea celor 32 de agenţi cubanezi care lucrau în aparatul de securitate al guvernului venezuelean şi care au murit în timpul atacului de sâmbătă al Statelor Unite asupra Caracasului. Lista include doi colonei, un locotenent-colonel, patru maiori şi alte grade militare, cu vârste cuprinse între 26 şi 67 de ani, relatează CNN.

Preşedintele cubanez Miguel Díaz-Canel a decretat două zile de doliu oficial, începând de luni, perioadă în care steagurile sunt coborâte în bernă, iar majoritatea actelor publice sunt suspendate.

Potrivit liderului, cubanezii „îndeplineau misiuni în numele Forţelor Armate Revoluţionare şi al Ministerului de Interne, la cererea organismelor corespunzătoare din ţara respectivă (Venezuela)”. El a declarat că aceştia au murit „după o rezistenţă acerbă, în luptă directă cu atacatorii şi ca urmare a bombardamentelor asupra instalaţiilor”, în timpul capturării preşedintelui Nicolás Maduro şi a soţiei sale.

Cuba şi Venezuela, doi aliaţi apropiaţi, au menţinut din 2000 un acord de cooperare cuprinzător, care permite ca mii de medici şi profesionişti cubanezi din domeniul educaţiei, sportului şi altor sectoare să activeze în ţara sud-americană, însă până acum niciuna dintre cele două ţări nu a recunoscut oficial activitatea agenţilor de informaţii sau de securitate, considerată un secret cunoscut de toată lumea.

