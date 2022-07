VIDEO. Imaginile care au stârnit furie la Kremlin: ce îi spunea Putin lui Macron cu patru zile înainte de a invada Ucraina

Eșecul negocierilor dintre Emmanuel Macron și Vladimir Putin, cu patru zile înainte ca Moscova să declanșeze invazia în Ucraina, a fost expus într-un documentar prezentat la televiziunea France 2. Materialul surprinde 9 minute din conversația telefonică purtată între cei doi lideri la 20 februarie. Faptul că au fost făcute publice aceste fragmente din discuția lui Putin cu Macron a stârnit însă furia Kremlinului, pentru că din convorbire reiese clar cum liderul rus l-a mințit în față pe interlocutorul său de la Elysee.

„Eticheta diplomatică nu prevede scurgeri unilaterale ale unor (astfel de) înregistrări”, a comentat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov.

Cele nouă minute de conversaţie care au devenit publice, pe cât de inedite, pe atât de fascinante, se află în centrul documentarului „Un preşedinte, Europa şi războiul”, realizat de Guy Lagache, care și-a propus să prezinte culisele diplomatice de la Elysée în ultima jumătate de an.

La 20 februarie, după acea discuție telefonică, Macron și echipa sa de consilieri aveau impresia că l-au convins pe Putin să se întâlnească, la Geneva, cu președintele american Joe Biden. Convorbirea avea loc la două săptămâni după ce Emmanuel Macron se întâlnise la Moscova cu liderul de la Kremlin pentru a încerca să prevină invazia din Ucraina, o vizită intens comentată în întreaga lume inclusiv pentru modul în care a fost tratat președintele francez, care a fost așezat la Kremlin la o masă extrem de lungă.

„Duminică, 20 februarie, cu 4 zile înainte de război. Situația este periculoasă, dar mai există loc pentru diplomație. Emmanuel Macron trebuie să vorbească, în această dimineață, cu Vladimir Putin”, explică documentarul lui Guy Lagache.

Conversația telefonică dintre Emmanuel Macron și Vladimir Putin este urmărită, de la distanță, de consilierii corpului diplomatic. Aceștia îl sfătuiesc pe președinte, în direct, prin mesagerie instantanee.

Emmanuel Macron către Vladimir Putin: Tensiunea continuă să crească și este angajamentul meu și hotărârea mea de a continua dialogul. Aș vrea să analizezi mai întâi situația și să vorbim direct, după cum știm amândoi. Aș vrea să-mi spui care sunt intențiile tale, linia de acțiune pe care vrei să o urmezi și să faci niște propuneri.



Vladimir Putin: Ce aș putea să-ți spun? Tu însuți vezi ceea ce se întâmplă. Tu și cancelarul Scholz, voi mi-ați spus că Zelenski era gata să facă o mișcare, că a pregătit un proiect de lege pentru a implementa acordurile de la Minsk. Ai vreo veste? Pentru că, pe 17 februarie, Zelenski a declarat că, citez: „Acordurile de la Minsk au fost întotdeauna în defavoarea Ucrainei.” În fapt, dragul nostru coleg, domnul Zelenski, nu a făcut nimic. V-a mințit. Nu știu dacă tu ai înțeles declarația lui de ieri, în care a spus că Ucraina trebuie să acceseze arma atomică. (n.r. - se aud din off vocile consilierilor lui Macron care sunt indignați de afirmațiile lui Putin). Am auzit și comentariile tale din timpul conferinței de presă de la Kiev, de pe 8 februarie. Ai spus că trebuie să revizuiască acordurile de la Minsk. Citez: „Pentru că sunt aplicabile”.

(Consilierii lui Macron care urmăresc conversația comentează: Nu a spus asta! Nu. Îi voi spune asta într-o discuție detaliată, dar nu acum.)

„Iată perspectiva mea asupra situației”, încheie Vladimir Putin.

Emmanuel Macron: Vladimir, în primul rând, cred că nu am spus niciodată că trebuie să avem acorduri Minsk. Nu am spus asta niciodată, nici la Berlin, nici la Kiev, nici la Moscova, nici la Paris. Am spus că sunt aplicabile doar dacă sunt respectate anumite lucruri și nu am aceeași interpretare ca tine în ultimele zile.

Vladimir Putin: Ascultă, Emmanuel. Nu înțeleg problema ta cu separatiștii. Ei au făcut măcar tot ceea ce era necesar, la insistențele noastre, pentru a iniția un dialog constructiv cu autoritățile ucrainene.

Emmanuel Macron: Deci să luăm de la capăt ceea ce ai spus, Vladimir, mai cu atenție. Primul punct al acordurilor de la Minsk prevede un dialog cu dumneavoastră. Acesta este un motiv clar. În acest context, nu există nicio prevedere ca baza discuției să fie un text înaintat de separatiști negociatorilor dumneavoastră sau să li se impună ucrainenilor să discute pe baza documentelor emise de separatiști. Ei nu respectă acordurile de la Minsk. Nu separatiștii vor face propuneri pentru legile ucrainene!

Vladimir Putin: Desigur, avem o cu totul altă interpretare a situației. În ultima noastră discuție, v-am sunat și chiar am citit articolele 9, 11 și 12 ale acordurilor de la Minsk.

Emmanuel Macron: Le-am citit pe toate. Este clar scris că guvernul Ucrainei s-a oferit să organizeze consultări în acord cu reprezentanții preexistenți ai regiunilor Donețk și Lugansk, în cadrul unui grup de contact tripartit. Este exact ceea ce ne propunem să facem. Nu știu de unde a învățat avocatul tău dreptul pentru a spune că, într-o țară suverană, legile sunt propuse de grupuri separatiste și nu de autoritățile alese democratic!

(Consilierii de la Elysee sunt încântați de replica dată de Emmanuel Macron - n.r.)

Vladimir Putin: Nu este un guvern ales democratic, a ajuns la putere printr-o lovitură de stat sângeroasă! Au fost oameni arși de vii. A fost o baie de sânge! Iar Zelenski este unul dintre vinovați. Ascultă-mă cu atenție. Principiul dialogului este acela de a ține cont și de interesele celeilalte părți. Propunerile, ele există. Separatiștii, cum îi numești tu, le-au transmis ucrainenilor, dar nu au primit niciun răspuns. Unde este dialogul?

Emmanuel Macron: Așa cum ți-am mai spus, nu le pasă de propunerile separatiștilor. Cer să acționeze potrivit regulilor ucrainene și să facă lucrurile în acest fel, pentru că aceasta este legea. Dar ce îmi spui tu arată cu totul altceva, cu atât mai puțin dorința ta de a respecta Acordul de la Minsk, când spui că sunt autorități teroriste și ilegitime.

Vladimir Putin: Ascultă-mă bine, mă auzi? Îți spun din nou: Separatiștii, așa cum le zici, au reacționat la propunerile autorităților ucrainene. Au răspuns. Dar chiar aceste autorități nu au dat curs.

Emmanuel Macron: Ok, în baza răspunsului lor la textele ucrainenilor, îți propun și cerem tuturor părților o întâlnire în cadrul Grupului de Contact pentru a continua să avansăm, chiar de mâine să cerem începerea lucrurilor și să cerem tuturor părților să nu existe o politică a scaunului gol. În ultimele două zile, separatiștii nu au vrut să ia parte la această discuție. Voi cere imediat asta de la Zelenski. În momentul în care va fi de acord, eu voi lansa și voi cere o întâlnire chiar mâine.

Vladimir Putin: Așadar, pentru a ne pune de acord, de îndată ce închidem, voi studia aceste propuneri. Dar de la început, ar fi fost necesar să se pună presiune pe ucraineni, dar nimeni nu a vrut să o facă.

Emmanuel Macron: Știi că am făcut totul pentru a-i presa.

Vladimir Putin: Dar din păcate nu a avut niciun efect.

Emmanuel Macron: Am nevoie să mă ajuți un pic. Situaţia pe linia de contact este foarte tensionată. Chiar am făcut apel la calm ieri, cu Zelenski. Îi voi spune din nou să-i calmeze pe toţi, să calmeze reţelele de socializare, să calmeze forţele armate ucrainene. Chiar și tu poți face apel la calm, să calmezi forțele armate prepoziționate, au fost multe bombardamente ieri. Dacă vrei să dăm o șansă dialogului, trebuie să existe calm în regiune. Cum vezi tu evoluția exercițiilor militare?

Vladimir Putin: Exercițiile se desfășoară conform planului prevăzut.

Emmanuel Macron: Așadar se termină în această seară?

Vladimir Putin: Da, probabil în această seară. Dar cu siguranță vom păstra o prezență militară la graniță atât timp cât situația în Donbas nu se calmeză. Dar în fine, vom vedea. Decizia va fi luată în consultare cu ministerele Apărării și cel al Afacerilor Externe.

Emmanuel Macron: De acord. Vladimir, îți spun sincer, pentru mine, desfășurarea discuției într-un cadru bun și evitarea tensiunilor sunt chestiuni esențiale. Și ceea ce contează pentru mine, îți cer sincer asta, este să stăpânim situația, acesta este primul pilon și mă bazez mult pe tine pentru a nu ceda provocărilor de niciun fel în orele şi zilele următoare. Vreau în mod concret să-ți fac două propuneri. Prima: organizarea unei întâlniri zilele următoare la Geneva între tine și președintele Biden. Am vorbit cu el vineri seara, l-am întrebat dacă pot să-ți fac propunerea. Mi-a spus să-ți transmit că este gata. Președintele Biden s-a gândit de asemenea la o dezescaladare credibilă a situației și la abordarea clară a chestiunii privind NATO și Ucraina. Spune-mi ce dată îți convine?

Vladimir Putin: Mulțumesc mult, Emmanuel. Este întotdeauna o mare plăcere și o mare onoare să mă conversez cu omologii tăi europeni, precum și cu cei din Statele Unite. Și îmi face mereu plăcere să dialoghez cu tine, pentru că avem o relație de încredere. Așadar Emmanuel, îți propun să inversăm lucrurile. Mai presus de orice, trebuie să pregătim această întâlnire în avans și abia apoi putem s-o anunțăm, pentru că, dacă venim așa, să discutăm despre tot și nimic, vom fi din nou învinovățiți.

Emmanuel Macron: Dar putem stabili astăzi lista de discuții asupra căreia să cădem de acord în principiu? Voi avea un răspuns clar pentru tine. Înțeleg reticența ta privind o dată, dar ești gata să avansezi și să spui, astăzi: doresc o întâlnire cu americanii și europenii? Sau nu?

Vladimir Putin: Bun, este o propunere demnă de luat în calcul. Dar dacă vrei să ne coordonăm în privința modului de formulare, îți propun să cerem consilierilor noștri să intre în legătură cât mai repede pentru a se pune de acord. Dar să știi că, în principiu, sunt de acord.

Emmanuel Macron: Foarte bine. Îmi confirmi că ești în principiu de acord. Propun ca echipele noastre, sub supervizarea domnilor Ușakov (Iuri Ușakov, consilier al lui Vladimir Putin - n.r.) și Bonne (Emmanuel Bonne, consilier al lui Emmanuel Macron, care asistă la convorbire - n.r.), să ajungă la un text comun pentru a comunica în privința acestei convorbiri.

Vladimir Putin: Ca să vezi că nu-ți ascund nimic, voiam să merg să joc hochei pe gheață, tocmai de aceea îți vorbesc din sala de sport. Înainte de a-mi face exercițiile fizice, te asigur că îmi voi suna consilierii.

Emmanuel Macron: Mulțumesc, Vladimir! Păstrăm legătura în timp real. De îndată ce apare ceva, mă suni.

Vladimir Putin (în franceză): Vă mulţumesc, domnule preşedinte!



(Macron se aude râzând).

După încheierea apelului, Palatul Elysée a anunțat că Putin și Biden au fost de acord să participe la un summit referitor la Ucraina. Însă acel summit nu a mai avut loc niciodată. La o zi după convorbire, Putin a recunoscut independența provinciilor separatiste din estul Ucrainei, iar pe 24 februarie a declanșat invazia.

Luna trecută, după întoarcerea dintr-o vizită la Kiev, Macron a admis că este conștient de faptul că diplomația a eșuat să îl oprească pe Putin. „Am discutat. Am petrecut mult timp încercând să oprim războiul, să-i implicăm și pe alții. Am crezut că vom găsi o cale cu Putin bazată pe încredere și conversații intelectuale”, a mărturisit președintele francez.

