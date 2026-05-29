Pedro Sanchez, tot mai izolat după valul de scandaluri de corupție care zguduie Partidul Socialist din Spania

Pedro Sanchez Foto: Tom Nicholson / Getty Images
Cazul Zapatero amplifică presiunea asupra premierului spaniol Alte scandaluri care afectează guvernul condus de Sanchez Alegerile anticipate, un scenariu tot mai posibil

Premierul spaniol Pedro Sánchez traversează cea mai dificilă perioadă politică de la venirea sa la putere, pe fondul unei avalanșe de scandaluri de corupție care afectează Partidul Socialist și apropiați ai guvernului. Perchezițiile desfășurate miercuri la sediul central al formațiunii au amplificat presiunea asupra liderului de la Madrid, în timp ce opoziția cere demisia sa și organizarea de alegeri anticipate.

Liderul Partidului Popular, Alberto Núñez Feijóo, a declarat că executivul se află în „agonia finală”. „Câte percheziții mai trebuie? Câte șpăgi?”, a întrebat liderul opoziției conservatoare, notează POLITICO. Deși fragila coaliție condusă de Sánchez rezistă deocamdată, tensiunile cresc, iar susținerea aliaților devine tot mai dificilă pe măsură ce anchetele se extind.

Anchetatorii au descins miercuri la sediul Partidului Socialist Spaniol (PSOE) din Madrid într-o investigație privind presupusa folosire abuzivă a fondurilor partidului. Ancheta vizează acuzații potrivit cărora bani ai partidului ar fi fost utilizați pentru a finanța o campanie menită să submineze anchetele judiciare care afectau guvernul și apropiații acestuia.

În centrul cazului se află jurnalista Leire Díez, suspectată că ar fi desfășurat operațiuni de influențare în favoarea unor lideri socialiști. Ea neagă acuzațiile și susține că realiza documentare pentru o carte.

Printre persoanele investigate se află și Santos Cerdán, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Sánchez și fost număr trei în partid, precum și Ana María Fuentes, director federal al PSOE.

O atenție specială este acordată fostului premier José Luis Rodríguez Zapatero, care urmează să apară în instanță pe 17 iunie. Judecătorul care instrumentează cazul îl suspectează pe Zapatero că ar fi coordonat o rețea care și-a folosit influența pentru a obține un ajutor de stat de 53 de milioane de euro pentru compania aeriană Plus Ultra în perioada pandemiei.

Potrivit anchetatorilor, fostul lider socialist ar fi primit aproximativ 2,6 milioane de euro prin intermediul unor firme asociate apropiaților săi și familiei sale. Ancheta vorbește despre presupuse legături ale rețelei cu Venezuela și China.

Zapatero, acuzat de constituirea unui grup infracțional, trafic de influență și falsificare de documente, neagă toate acuzațiile. Cazul este deosebit de sensibil pentru Sánchez deoarece Zapatero a devenit în ultimii ani unul dintre cei mai importanți aliați politici ai actualului premier și un negociator-cheie în relația cu partidele catalane și basce.

Mai mult, Sánchez făcea parte din guvern în momentul acordării ajutorului financiar pentru Plus Ultra, ceea ce ridică întrebări legate de modul în care a fost aprobat sprijinul de stat.

Criza politică nu se limitează la cazul Zapatero. Anul trecut, Pedro Sánchez a fost nevoit să își ceară scuze după apariția informațiilor potrivit cărora Santos Cerdán era investigat într-un amplu dosar de mită legat de contracte publice.

În aceeași anchetă apare și José Luis Ábalos, fost ministru al Transporturilor și fost lider influent al Partidului Socialist. Ábalos este investigat într-un dosar privind presupuse comisioane ilegale în achiziția de măști sanitare în valoare de 50 de milioane de euro în timpul pandemiei.

Presa spaniolă a relatat și despre presupuse plăți făcute de fostul ministru către prostituate, ceea ce a amplificat scandalul public. Atât Ábalos, cât și Cerdán neagă orice implicare ilegală.

Premierul spaniol nu este investigat direct, însă membri ai familiei sale au intrat în atenția justiției. Soția sa, Begoña Gómez, este anchetată din 2024 în mai multe dosare legate de activitățile sale profesionale și de afaceri.

În paralel, fratele premierului, muzicianul David Sánchez, este judecat într-un dosar de trafic de influență privind numirea sa într-o funcție culturală locală în 2017. Pedro Sánchez a susținut că dosarele care îi vizează familia sunt motivate politic și le-a descris drept „o farsă obscenă”.

Oficial, Spania nu este obligată să organizeze alegeri generale înainte de august anul viitor, însă presiunea politică asupra lui Sánchez crește rapid. Partidul Naționalist Basc a avertizat deja că va fi „foarte dificil” pentru actualul premier să își ducă mandatul până la capăt.

Totodată, formațiunea de extremă stânga Sumar și Stânga Republicană din Catalonia au transmis că eventuale dovezi clare privind finanțarea ilegală a PSOE ar reprezenta o „linie roșie”.

În paralel, socialiștii au suferit înfrângeri importante în recentele alegeri regionale, inclusiv în Andaluzia, fost bastion al stângii spaniole. Sondajele sugerează că, dacă alegerile generale ar avea loc acum, Partidul Popular ar putea reveni la putere cu sprijinul formațiunii de extremă dreapta Vox.

În ciuda presiunilor, Pedro Sánchez insistă că intenționează să rămână în funcție până la finalul mandatului, în 2027. „Alegerile vor fi organizate doar atunci când acest lucru va fi în interesul general al cetățenilor”, a transmis premierul spaniol.

