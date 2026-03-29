Viktor Orban a fost huiduit la un miting în Ungaria

Discursul electoral al prim-ministrului Ungariei, Viktor Orban, în orașul Győr s-a încheiat cu un conflict între acesta și susținătorii opoziției.

Vizita actualului prim-ministru al Ungariei, Viktor Orban, în orașul Győr, considerat în mod tradițional un bastion al partidului său, „Fidesz”, s-a transformat de data aceasta într-un dezastru pentru politician, scrie publicașia ucarieană Dialog, care citează HVG.

În piața centrală a orașului, înainte de discursul lui Orbán, s-au adunat sute de susținători ai opoziției.

Aceștia scandau lozinci antiguvernamentale, vorbind despre corupție și problemele economice ale Ungariei. În același timp, potrivit sursei, protestatarii au fost împiedicați de anumite grupuri de bărbați îmbrăcați în negru.

Aceștia au acționat organizat, încercând să blocheze accesul protestatarilor la scena de pe care se afla premierul.

Pe acest fundal, liderul opoziției Péter Magyar – principalul rival al lui Orbán în alegeri – a declarat că autoritățile ar fi adus în oraș aproximativ o sută de așa-numiți „agitatori” – pentru a exercita presiune asupra activiștilor. În același timp, forțele de ordine erau aproape absente de la fața locului.

Cu toate acestea, din cauza fluierăturilor și strigătelor constante, Orbán a ridicat tonul de câteva ori în timpul discursului și a recurs chiar la insulte.

El i-a acuzat pe protestatari de legături cu Ucraina și de faptul că lucrează în interesul „forțelor pro-ucrainene”.

