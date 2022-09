Viktor Orban atacă din nou UE: Cei de la Bruxelles i-au mințit pe europeni

Premierul maghiar Viktor Orban a atacat din nou conducerea Uniunii Europene, acuzându-i pe „cei de la Bruxelles” că i-au mințit pe europeni în legătură cu sancțiunile impuse Rusiei, potrivit Hirado.hu.

„Cei de la Bruxelles i-au minţit pe europeni atunci când au spus că sancţiunile nu vor fi extinse asupra energiei şi că acestea vor conduce la încheierea rapidă a războiului din Ucraina, a spus premierul ungar Viktor Orbán, vineri, în emisiunea "Bună dimineaţa, Ungaria!" de pe postul maghiar de radio Kossuth.

Viktor Orbán a spus că europenii plătesc suprataxă de sancţiune pentru energie, ceea ce face ca viitorul să devină incert. „Întrebarea este dacă vom continua să agravăm această situaţie, pentru că la Bruxelles vor să introducă noi şi noi sancţiuni”, a continuat politicianul maghiar.

Viktor Orban îl atacă pe George Soroş

„Războiul se prelungeşte, nimeni nu se mai aşteaptă la o încheiere rapidă, însă preţurile au explodat, ceea ce chinuieşte oamenii, iar speculanţii se bucură”, a adăugat Orbán. „Începând cu George Soroș, marii acţionarii ai companiilor energetice fac, cu toţii, miliarde serioase din extra-profitul provenit din creşterea preţurilor cauzate de sancţiuni. Companiile energetice sunt cele mai profitabile companii din lume. În astfel de situaţii, forţe uriaşe încep să lucreze la a se adapta la un preţ mai mare stabilit de către ei”, a spus premierul ungar.

În ceea ce priveşte consultarea naţională privind sancţiunile împotriva Rusiei, Orbán a spus: „cu cât este mai critică perioada în care ne aflăm, cu atât este mai mare şi nevoia unitate şi acord”. Premierul a subliniat că experienţa sa în politică este aceea că în anumite situaţii, cel mai bine este ca oamenii să fie implicaţi în luarea deciziilor, iar din punct de vedere juridic, cea mai flexibilă formă în care se poate face asta este consultarea naţională.

„Preţul energiei a crescut în urma deciziilor politice de la Bruxelles, nu din raţiuni economice”, a declarat prim-ministrul. „Dacă nu ar exista sancţiunile, preţul energiei s-ar afla la acelaşi nivel la care s-a aflat în timpul alegerilor din luna aprilie şi în perioada campaniei electorale. În perioada alegerilor se aşteptau ca preţul petrolului şi gazelor să se stabilizeze în jurul a 100 de dolari, astfel încât situaţia să poată fi gestionată chiar şi fără modificarea regulilor existente în Ungaria cu privire la cheltuielile cu utilităţile”, a explicat Viktor Orbán.

Premierul a amintit că încă înainte de campania electorală, la Versailles a avut loc un summit, iar acolo, Germania şi “ţările UE, cu Ungaria în frunte” au convenit ca sancţiunile să nu fie extinse şi asupra energiei. În luna iunie însă, germanii “s-au sucit” şi şi-au schimbat decizia la Bruxelles, introducând sancţiuni asupra petrolului şi punând pe ordinea de zi sancţiuni asupra gazelor.

Orbán a subliniat: „dacă Ungaria nu ar fi luptat cu succes împotriva sancţiunilor cu privire la petrol, am fi într-o situaţie şi mai proastă. Atunci nu preţurile ar fi cele care ne-ar face viaţa grea – ceea ce ne cauzează, oricum, “suficiente dureri de cap” – ci problema ar fi că nici nu am avea energie. Trebuie să ne adaptăm la preţul de pe piaţa mondială, pentru că “acesta este, în esenţă, la fel peste tot în Europa”, nu putem “inventa un preţ maghiar, separat”, a explicat politicianul ungar.

Şeful guvernului de la Budapesta a adăugat: „dacă de mâine dimineaţă, în Ungaria nu ar mai sosi gaz, economia nu ar simţi asta timp de patru luni şi jumătate, cinci luni, “pentru că ne-am făcut stocuri”.

Criticând politica de sancţiuni a UE, Orbán a remarcat că majoritatea deciziilor politice proaste pot fi corectate, “este şi cazul sancţiunilor”. Fără a schimba această politică, suprataxa de sancţiune “va fi integrată în economie şi va rămâne cu noi pe termen lung”, va deveni parte din viaţa noastră în următorii cinci-zece ani, a avertizat premierul.

„Ţările UE, cu Ungaria în frunte, au convenit ca sancţiunile să nu fie extinse asupra energiei”

Guvernul maghiar va proteja familiile şi firmele aflate în situaţii dificile, a declarat Orbán, adăugând că, fără măsurile legate de reducerea cheltuielilor cu utilităţile, familiile ar plăti, în medie, cu 181 000 de forinţi (2130 de lei) mai mult pentru utilităţi, în fiecare lună. În ceea ce priveşte sistemul de protecţie oferit familiilor, în Europa Ungaria se află “pe primul loc, departe de alţii”, deoarece oferă un sprijin de 30% dintr-un venit mediu, în timp ce în Germania vorbim de 20%, iar în Austria, de 6%, a explicat premierul.

Despre opoziţie, Viktor Orbán a spus: nu sunt stăpâni pe propria lor voinţă, “joacă aşa cum le dictează alţii”, astfel că ar fi o greşeală ca în privinţa politicii, guvernul să se bazeze pe cooperarea cu opoziţia. Primesc finanţare din America, iar “cel care plăteşte, alege muzica”, o astfel de opoziţie avem acum, a spus premierul maghiar.

Guvernul nu intenţionează să modifice legea cu privire la avorturi, premierul nu consideră că acest lucru este probabil. “Sunt complet împotriva oricărei modificări a legii privind avorturile, susţin menţinerea sistemului actual”, a afirmat Orbán. Premierul a menţionat că nu aceasta este problema de care trebuie să ne ocupăm acum; avem de-a face cu sancţiuni, este război, preţurile la energie cresc vertiginos, iar “opoziţia aceasta a dolarilor ne stă aici, în coastă”.

Editor : I.C