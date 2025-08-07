Vladimir Putin a anunțat posibila locație pentru summitul cu Donald Trump. Ce spune despre o întâlnire cu Volodimir Zelenski

Președintele rus Vladimir Putin a afirmat joi că Emiratele Arabe Unite (EAU) reprezintă „unul dintre locurile potrivite” pentru o viitoare întâlnire cu liderul american Donald Trump.

„Avem mulți prieteni care sunt gata să ne ajute să organizăm evenimente de acest fel. Unul dintre prietenii noștri este președintele Emiratelor Arabe Unite”, a declarat Putin jurnaliștilor de la Kremlin, în urma unei întâlniri cu omologul său din EAU, șeicul Mohammed bin Zayed Al Nahyan, care a sosit la Moscova într-o vizită oficială, potrivit Anadolu.

„Cred că vom decide, dar acesta ar fi unul dintre locurile potrivite, chiar potrivite”, a spus Putin, completând că atât Moscova, cât și Washingtonul și-au manifestat interesul pentru o astfel de întâlnire, cine a inițiat-o „nefiind important în acest moment”.

În ceea ce privește o întâlnire trilaterală la care ar putea participa și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Putin a declarat că nu are nimic împotriva unei astfel de reuniuni, dar a reafirmat necesitatea creării condițiilor necesare pentru astfel de discuții.

SUA nu au comentat imediat remarcile lui Putin.

Remarcile lui Putin au venit la doar câteva ore după ce consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, a anunțat că Moscova și Washingtonul au ajuns la un acord de principiu pentru a organiza o întâlnire între Putin și Trump „în următoarele zile”.

Ușakov a declarat că cele două părți au convenit, în principiu, și asupra locului de desfășurare a discuțiilor, dar că detaliile vor fi furnizate ulterior. El a subliniat în special săptămâna viitoare ca perioadă țintă pentru summit.

Summitul dintre Putin și Trump ar fi prima întâlnire față în față între președinții în exercițiu al Rusiei și al SUA de la întâlnirea din iunie 2021 de la Geneva, Elveția, dintre Putin și președintele american de atunci, Joe Biden.

