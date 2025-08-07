Live TV

Vladimir Putin a anunțat posibila locație pentru summitul cu Donald Trump. Ce spune despre o întâlnire cu Volodimir Zelenski

Data publicării:
donald trump vladimir putin
Foto: Profimedia Images

Președintele rus Vladimir Putin a afirmat joi că Emiratele Arabe Unite (EAU) reprezintă „unul dintre locurile potrivite” pentru o viitoare întâlnire cu liderul american Donald Trump.

„Avem mulți prieteni care sunt gata să ne ajute să organizăm evenimente de acest fel. Unul dintre prietenii noștri este președintele Emiratelor Arabe Unite”, a declarat Putin jurnaliștilor de la Kremlin, în urma unei întâlniri cu omologul său din EAU, șeicul Mohammed bin Zayed Al Nahyan, care a sosit la Moscova într-o vizită oficială, potrivit Anadolu.

„Cred că vom decide, dar acesta ar fi unul dintre locurile potrivite, chiar potrivite”, a spus Putin, completând că atât Moscova, cât și Washingtonul și-au manifestat interesul pentru o astfel de întâlnire, cine a inițiat-o „nefiind important în acest moment”.

În ceea ce privește o întâlnire trilaterală la care ar putea participa și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Putin a declarat că nu are nimic împotriva unei astfel de reuniuni, dar a reafirmat necesitatea creării condițiilor necesare pentru astfel de discuții.

SUA nu au comentat imediat remarcile lui Putin.

Remarcile lui Putin au venit la doar câteva ore după ce consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, a anunțat că Moscova și Washingtonul au ajuns la un acord de principiu pentru a organiza o întâlnire între Putin și Trump „în următoarele zile”.

Ușakov a declarat că cele două părți au convenit, în principiu, și asupra locului de desfășurare a discuțiilor, dar că detaliile vor fi furnizate ulterior. El a subliniat în special săptămâna viitoare ca perioadă țintă pentru summit.

Summitul dintre Putin și Trump ar fi prima întâlnire față în față între președinții în exercițiu al Rusiei și al SUA de la întâlnirea din iunie 2021 de la Geneva, Elveția, dintre Putin și președintele american de atunci, Joe Biden.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ion Iliesc alb negru
1
Ion Iliescu a murit la vârsta de 95 de ani. Programul oficial al funeraliilor de stat...
militari ucraineni
2
Aproape 30.000 de dezertori au revenit în armata Ucrainei, după promulgarea unei legi de...
Nicușor Dan.
3
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
augustin lazar declaratie revocare inquam george calin 20181024201111_IMG_3093-01-01
4
Mesajul fostului procuror general al României, care l-a trimis de două ori în judecată pe...
ilie bolojan consultari primari crop foto guvernul romaniei
5
Guvernul ia în calcul creșterea cu 70% a taxelor locale. Ce alte măsuri sunt prevăzute...
Femeia desfigurată de propriul iubit a rupt tăcerea! De ce a refuzat, de fapt, să iasă din liftul în care a fost bătută
Digi Sport
Femeia desfigurată de propriul iubit a rupt tăcerea! De ce a refuzat, de fapt, să iasă din liftul în care a fost bătută
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-0213789032
SURSE: Traian Băsescu primește din nou locuință de la stat. Fostul...
Screenshot 2025-08-07 at 14.50.11
Președinții PSD care au lipsit de la înmormântarea lui Iliescu...
barbat cu catuse la maini
Primele declarații ale bărbatului din Arad care şi-a ucis fosta...
Voicu Vuşcan.
Derapaj al unui deputat PSD: „Prin moarte, Ion Iliescu a arătat ce...
Ultimele știri
Cod roșu de ploi torențiale în județul Prahova: cinci localități vizate de fenomene extreme până la 18:00
Avocații critică „retorica stigmatizantă” care afectează sistemul judiciar. UNBR: „Reformele justiţiei s-au permanentizat”
Tarifele vamale impuse de Donald Trump s-ar putea transforma într-o ameninţare pentru industria farmaceutică globală
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
Zelenski vrea ca Rusia să facă un prim pas înainte de o întâlnire cu Putin: „Priorităţile sunt absolut clare”
donald trump in birou
Donald Trump vrea să preia controlul asupra Washingtonului, chiar dacă legea nu-i permite. Acțiunile liderului de la Casa Albă
China's Foreign Ministry spokesman Guo Jiakun
China face un apel către cetățeni, după mesajul lui Zelenski despre mercenari chinezi care luptă în Ucraina
President Donald J. Trump signs an Executive Order on on the Administration’s tariff plans at a “Make America Healthy Again” event, Wednesday, April 2, 2025, in the White House Rose Gardent. (Official White House Photo by Abe McNatt)
Noile tarife americane lovesc de astăzi zeci de țări. Trump promite că vor curge „miliarde” în SUA
MCZoYXNoPTgyODNiYWVhMzM2YjI2ZWQ1NzI3MzMwNThhZjAxMTNj.thumb
O decizie luată de Trump l-a făcut pe Putin să se dezlănțuie asupra Ucrainei. „E clar că s-a simțit încurajat”
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, mesaj de dor pentru Felix și un clip nemaivăzut din viața lor de cuplu: "Voi lupta pentru...
Cancan
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Fanatik.ro
Ion Iliescu, monitorizat de CIA încă din timpul regimului Ceaușescu. Documentele declasificate: a fost sau nu...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Revoltă la înmormântarea lui Ion Iliescu. Funeraliile fostului președinte închid total cimitirul: ”Dacă aveam...
Adevărul
La vederea cortegiului funerar al lui Iliescu, un cetățean a strigat „mai bine mort, decât comunist!”
Playtech
Cum a apărut Viorica Dăncilă la înmormântarea lui Ion Iliescu! A atras toate privirile, detaliul neaşteptat...
Digi FM
Fiul lui Liam Neeson, încântat de relația tatălui său celebru cu Pamela Anderson. Starul nu se mai vedea...
Digi Sport
Tragedie în fotbal! Un arbitru FIFA a murit la 43 de ani, după ce a susținut probele fizice
Pro FM
Văduvul Tinei Turner, din nou îndrăgostit, la doi ani de la moartea solistei: "Acum pot fi iar fericit". Cine...
Film Now
Un scandal banal în bancă, momentul crucial care i-a schimbat viața lui Charlize Theron. Cum a ajuns superba...
Adevarul
O angajată dă în judecată compania Orange, unde era angajată, pentru că a fost plătită 20 de ani fără să facă...
Newsweek
Actul pe care trebuie să îl aibă pensionarii la zi pentru a nu pierde pensia. Casa Națională anunță
Digi FM
Nicușor Dan, marele absent de la funeraliile lui Ion Iliescu. Unde se afla, de fapt, președintele
Digi World
5 alimente și băuturi consumate zilnic, care îți pot afecta sănătatea pe termen lung. Aparent inofensive, dar...
Digi Animal World
Lupta violentă dintre un rechin-ciocan și o pisică de mare, filmată lângă țărmul Floridei. Momentul a devenit...
Film Now
Robert De Niro, cu barbă albă, pe străzile din NYC, la câteva zile după ce a vorbit despre cea mai nouă...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”