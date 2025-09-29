Vladimir Putin a semnat un decret pentru recrutarea a 135.000 de oameni în armată

Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret privind recrutarea de toamnă a rușilor în serviciul militar. Conform decretului, recrutarea se va desfășura în perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2025, relatează Meduza.

Potrivit sursei citate, sunt vizați 135.000 de tineri cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani. Documentul a fost făcut public pe portalul oficial de informații juridice.

Luni, 22 septembrie, viceamiralul Vladimir Tsimlianski, adjunctul șefului Direcției Generale de Organizare și Mobilizare a Statului Major General al Armatei Ruse, a susținut că recruții vor fi trimiși la punctele de dislocare pentru a-și efectua serviciul militar numai pe teritoriul Rusiei și nu vor fi implicați în „operațiuni militare speciale”.

Mai mult, conform spuselor sale, campania de recrutare de toamnă se va desfășura folosind Registrul unic de evidență militară. Totodată, pentru a notifica cetățenii în timpul recrutării se vor trimite și somații.

În 2024, în timpul recrutării de toamnă, au fost înrolați în armată 133.000 de oameni. În timpul recrutării de primăvară din 2025, 160.000 de oameni au fost trimiși să facă serviciul militar.

