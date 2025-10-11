Live TV

Video Vladimir Putin i-a răspuns Melaniei Trump la scrisoarea privind copii ucraineni răpiți: „E dispus să vorbească direct cu mine”

Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump FOTO X / Office of the First Lady
Președintele Rusiei Vladimir Putin i-a răspuns Melaniei Trump după ce prima doamnă a Americii i-a transmis în luna august o scrisoare personală îi care îi cerea liderului de la Kremlin să trimită acasă copii ucraineni răpiți. Melania a explicat printr-o declarație că a stabilit un „contact direct” cu Vladimir Putin și că deja opt copii au fost reuniți cu familiile lor.

„El a răspuns în scris, arătând că e dispus să vorbească direct cu mine și detaliind situația copiilor ucraineni care trăiesc în Rusia. De atunci, președintele Putin și cu mine avem un canal deschis de comunicare privind bunăstarea acestor copii.

De fapt, opt copii au fost reuniți cu familiile lor în ultimele 24 de ore. Fiecare copil a trăit în haos din cauza războiului din Ucraina. Trei au fost separați de părinți și duși în Federația Rusă din cauza luptei de pe linia frontului. Ceilalți cinci au fost separați de membrii familiei peste granițe din cauza conflictului, inclusiv o fetiță care a fost acum reunită din Ucraina cu familia din Rusia.

Deja se lucrează la planuri pentru a reuni mai mulți copii în viitorul imediat”, a transmis Melania Trump într-un mesaj video. 

Potrivit ABC News, opt copii răpiți de Rusia au fost readuși în ultimele 24 de ore înapoi în Ucraina. Autoritățile continuă să lucreze pentru a readuce și ceilalți copii rămași în Rusia în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei.

La mijlocul lunii august, Melania Trump i-a transmis o scrisoare lui Putin, exprimându-și îngrijorarea pentru soarta copiilor ucraineni duși în Rusia de la începutul conflictului. Scrisoarea a fost predată personal de Donald Trump în timpul întâlnirii sale cu liderul de la Kremlin din Alaska.

 

